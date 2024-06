McLaren Artura Spider (2024) review:

Tests

Een tikje intimiderend, maar o zo verleidelijk: de McLaren Artura Spider is een sensationele sportwagen. De 700 pk sterke plug-in hybride voelt zich net zo thuis op de boulevard van Monaco als op het circuit. En het is niet zomaar een open versie van de coupé uit 2021. Tot in de kleinste finesses werden voor de open versie tal van verbeteringen doorgevoerd.



Wat valt op aan de McLaren Artura Spider?

Wees niet verbaasd als je binnenkort naast alle Tesla’s en Volkswagen ID’tjes een McLaren Artura Spider bij de laadpaal ziet staan. Die staat er niet illegaal, deze laagvlieger is een plug-in hybride. Samen leveren de benzinemotor en de elektromotor 700 pk. En in theorie (maar geloof ons: echt alleen in theorie) kun je 1 op 20,9 rijden met een van de meest betoverende open sportwagens.

De Artura Spider heeft geen achtcilinder, maar een compacte drieliter V6 met tussen de ver uit elkaar liggende cilinderbanken twee boosaardig blazende turbo’s. Dankzij deze opstelling is het zwaartepunt van de auto laag, precies wat je wilt. Voor de elektromotor met 95 pk werd een plek gevonden in de behuizing van de transmissie. In z’n eentje weet hij een top van 130 km/h te halen. En voor wat het waard is: de elektrische actieradius is 33 kilometer.

De ‘gewone’ McLaren Artura Coupé, die in 2022 op de markt kwam, was ook al een plug-in hybride. Toch is de Spider niet zomaar een open versie, McLaren maakte van de gelegenheid gebruik om tal van details aan te pakken. Ook de coupés die vanaf nu gebouwd worden, profiteren daarvan en klanten van het eerste uur hoeven evenmin te wanhopen, want de oude modellen krijgen desgewenst een gratis update.



De aanpassingen werden gedaan aan het onderstel (dempers reageren sneller), de versnellingsbak (schakelt 25 procent sneller) en het motorgeluid (20 procent voller bij hoge toerentallen).

De Artura Spider heeft de Maserati MC20 op de korrel als belangrijkste concurrent en met zichtbaar genoegen melden de Britten dat hun open Spider lichter is dan de coupéversie van de MC20. Hij weegt maar 1457 kilo. Dat is onder meer te danken aan de monocoque van carbon.

Maar de grootste sensatie van de Spider is natuurlijk de hardtop. Het dak opent en sluit in 11 seconden en heeft optioneel elektrochroom glas, wat betekent dat het met een druk op een knop in stapjes is te verduisteren of juist transparanter te maken. In de meest donkere stand wordt 99 procent van het zonlicht gefilterd.

McLaren Artura Spider

plug-in hybride, V6, 2 turbo's, elektromotor, 700 pk, 720 Nm

0-100 km/h in 3,0 s, 330 km/h

4,8 l/100 km (1 : 20,9), 108 g CO2/km

L/B/H: 4539/1976/1193 mm

Gewicht:1457 kg

Prijs Nederland 292.400 euro

Prijs België op aanvraag

Wat is goed aan de McLaren Artura Spider?

Een supersportwagen telt pas mee met minstens acht cilinders, zou je denken. Maar McLaren heeft zijn best gedaan om dezelfde beleving te creëren met twee cilinders minder. De Artura doet het met een V6 en een elektromotor. Samen zijn ze goed voor 700 pk en 720 Nm.

Als je voor de comfort-stand kiest, hoor je bij het starten geen woeste brom, maar de doodste stilte van een elektromotor. Fluisterstil kun je met de Artura Spider wegrijden, alsof hij niet te veel te koop wil lopen met de waanzinnige prestaties waartoe hij in staat is. In de EV-modus beschik je over 95 pk, genoeg om de supercar kalmpjes met het overige verkeer mee te laten zwemmen.

Uiterlijk is de Artura misschien intimiderend, maar hij is prima geschikt is als dagelijkse auto. De Spider heeft bij lage snelheden een liftfunctie, waardoor de carrosserie iets wordt opgetild en je niet als een dief in de nacht op elke verkeersdrempel af hoeft te sluipen.

Verder blijft het verbluffend hoe comfortabel en overzichtelijk McLaren zijn modellen weet te maken. De Engelsen laten zich er graag op voorstaan dat hun auto’s geen widowmakers zijn. “Zelfs je oma kan erin rijden”, luidt het cliché. Dat geloven we graag, al moet ze soepel in de heupen zijn, want de McLaren is maar 1139 millimeter hoog.



Oké, je hoeft drempels niet te mijden, je kunt emissievrij toeren en je oma kan met een gerust hart achter het stuur gaan zitten. Maar natuurlijk ontvouwt de echte charme van de Artura Spider zich pas op snelle ritten over binnenwegen. Die heb je in Nederland niet, dus rijden we vanaf de boulevards van de Côte d’Azur het Parc Naturel des Préalpes d’Azur in. De auto valt nu perfect samen met het landschap en het Zuid-Franse zomerweer: een temperatuur van 25 graden, een bescheiden zon, een lege weg vol bochten.

De zescilinder met twee turbo’s meldt zich met een beschaafde, maar vreugdevolle brom. Hij lijkt blij dat-ie je eindelijk een schop onder je achterwerk kan geven … De Kangoo’s van de Franse posterijen die we passeren, lijken voort te kruipen als naaktslakken na een zoveelste regenbui. De V6 reageert razendsnel als je het gaspedaal intrapt en draaft geestdriftig door tot 8500 tpm. Voor de elektromotor is er nu een nieuwe taak: hij fungeert als extra powerboost.

Met 605 pk extra onder je rechtervoet, schiet je in drie tellen naar 100 km/h. Nog eens 5,4 seconden later staat al 200 km/h op de klok en de 300 km/h is bereikt na 21,6 seconden. Pas bij 330 km/h is het gedaan – net als bij de coupé.

Onmerkbaar schakelt de bak door de versnellingen. De hydraulisch bekrachtigde besturing is sensationeel precies en de keramische remmen geven vertrouwen. We zetten zowel de motor als het onderstel in de Track-stand en wanen ons koelbloedige topcoureurs. De Artura Spider geeft je die illusie, maar heeft natuurlijk het laatste woord. ESP staat zelfs in Track aan, al kunnen waaghalzen het ook uitschakelen. Ook dodehoekwaarschuwing, een spoorassistent en verkeersbordherkenning waken over je veiligheid.

Het geluid van de motor weerkaatst subliem tegen de wanden van de magnifieke rotspartijen. In de vele kleine tunnels op de Route Napoléon bereikt het geluidsgenot een hoogtepunt.



Wat kan beter aan de McLaren Artura Spider?

Tja, dat is bij een sportwagen altijd lastig. We zouden krappe parkeergarages mijden en manoeuvreren is geen feest, de draaicirkel is enorm. Vierwielbesturing is niet leverbaar. Maar hiervoor laat je natuurlijk geen Artura staan. En de kopers van supersportwagens hebben in hun garage ongetwijfeld een auto staan waarmee ze wél de Q-Parks onveilig kunnen maken.



Wat is de prijs van de McLaren Artura Spider?

De prijs van de McLaren Artura Spider is 292.400 euro, daarmee is hij 29.300 euro duurder dan de coupé. Hij is al te bestellen en wordt nog deze zomer op de weg verwacht.



Wat vind ikzelf van de McLaren Artura Spider?

Een supersportwagen als plug-in hybride, het zal puristische liefhebbers misschien verleiden tot woeste berichten op sociale media. Grote kans dat ze de bedenkingen laten varen als ze kennismaken met de McLaren Artura Spider. Tot in het kleinste onderdeel staat alles bij de Artura Spider in het teken van snelheid en rijeigenschappen. De auto is in alle opzichten sensationeel, met het open dak als meest smaakvolle ingrediënt.