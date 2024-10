Ik heb de loterij gewonnen - moet ik de Ferrari F80 of de McLaren W1 kopen?

Nieuws

We plaatsen onszelf even in een (helaas) puur hypothetische situatie: we hebben ineens een grote klap geld gewonnen met de loterij en willen de volledig onverantwoorde beslissing nemen om een deel hiervan te spenderen aan een gloednieuwe exotische hypercar. Maar welke moet het worden?

Gelukkig hebben zowel McLaren als Ferrari recentelijk een nieuw model op de markt gebracht. En niet zomaar een, zelfs voor sportwagenbegrippen zijn beide modellen extreem snel. Welke is meer naar onze smaak? En hoe zit het dan met de technische specificaties?

Ferrari F80: mooi of niet?

Laten we beginnen met de Ferrari F80. Deze auto is de spirituele opvolger van de LaFerrari en de iconische F40 en F50. Maar waar menigeen als kind ongetwijfeld posters van deze drie voorgangers boven zijn bed had hangen, zien we dat met de F80 niet direct gebeuren. Ferrari waarschuwt zelf al: de F80 markeert een nieuwe, veel extremere designtaal.



Alles draait dan ook om aerodynamica. Dankzij onder meer de actieve achtervleugel, de diffuser achter en de vlakke onderkant wordt bij 250 km/h ruim duizend kilo aan downforce gegenereerd. Nog zo'n opvallend detail: de F80 is maar 1138 mm hoog. En dankzij toepassing van zoveel mogelijk lichtgewicht materialen weegt hij slechts 1525 kilo.



Dan nog iets opvallends aan het interieur: het lijkt wel alsof Ferrari de passagiersstoel was vergeten en op het allerlaatste moment een niet-matchend exemplaar uit de fabriek heeft moeten plukken. Bijzonder.



Slechts een V6, maar wel 1200 pk



We bewaren het beste voor het laatst: de motor. Het gaat niet om een V12, zoals in de LaFerrari en F50, maar ‘slechts’ om een drieliter V6. Niet zo gek, want zescilinder is afgeleid van de motor die Ferrari in de formule 1 gebruikt. De V6 kan in zijn eentje natuurlijk nooit zoveel vermogen leveren, hij krijgt hulp van twee elektromotoren en twee (elektrische) turbo's.



Ferrari F80 prijs: 3,6 miljoen euro!



Dankzij het krankzinnige vermogen is de sprint in 5,75 seconden afgerond. Niet van 0 naar 100 km/h, maar van 0 naar 200 km/h! De topsnelheid is 350 km/h. De prijs van dit totaalplaatje? In Italië kost de F80 3,6 miljoen euro, dus reken bij ons op meer dan 4 miljoen euro. Als je er eentje kunt bemachtigen tenminste, want er worden maar 799 exemplaren gebouwd.



McLaren W1 specs



Ook de McLaren W1 is een afstammeling van sportwagen-iconen, namelijk de McLaren F1 en P1. Net zoals de F80 is de nieuwe W1 het vlaggenschip. En wat ziet-ie er er fraai uit. Het ontwerp is herkenbaar McLaren, maar toch onderscheidend. Waar Ferrari kiest voor hoekig design, hebben de designers van McLaren een hypercar met vloeiende pijnen op papier gezet. Het knaloranje interieur is misschien niet ieders smaak, maar als dat alles is ...

Ook bij de McLaren vind je het belangrijkste achter de stoelen: de motor. Dit huzarenstukje is een 4.0 liter-V8 met twee turbo’s, gekoppeld aan een elektromotor. Ook nu zijn de specs bizar: 1275 pk en 1340 Nm koppel. Net zoals zijn Italiaanse concurrent is de W1 dus een hybride zonder stekker.

McLaren W1 prijs



Opvallend is dat al dit vermogen enkel naar de achterwielen wordt gestuurd, terwijl Ferrari kiest voor vierwielaandrijving. De 0-100 km/h-sprint wordt 2,7 seconden voltooid; een 'stuk langzamer' dan de Ferrari, die 2,15 seconden nodig heeft. Wel is de McLaren met zijn prijs van 2,39 miljoen euro voordeliger dan de Ferrari.



Ferrari F80 vs McLaren W1 specs

Model Ferrari F80 McLaren W1 Vermogen (pk) 1200 1275 Motor 3.0 liter V6 4.0 liter V8 Aandrijflijn Hybride Hybride 0-100 sprint (seconden) 2,15 2,7 0-200 sprint (seconden) 5,75 5,8 Topsnelheid (km/h) 350 350

Wij bestellen de McLaren

Voor ons is het duidelijk - als wij al het geld van de wereld hadden, bestelden we tóch de McLaren W1. Maar misschien wennen we alsnog aan Ferrari's extreme design; ze hebben wel lef in Maranello. Helaas donderen we hardhandig van onze roze wolk af als we onze bankrekening bekijken ...