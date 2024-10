Amazon Prime Days: bouw je droomauto met deze LEGO-aanbiedingen

PARTNERBIJDRAGE

Autoliefhebbers, opgelet! Amazon Prime Day 2024 is dé kans om te profiteren van de beste aanbiedingen op Amazon, inclusief geweldige deals voor LEGO-producten.

Dit jaar vindt Prime Day plaats op dinsdag 8 oktober en woensdag 9 oktober. Gedurende deze dagen kun je profiteren van scherpe aanbiedingen en bouw je jouw droomauto met onderstaande LEGO-deals.



1. LEGO Ferrari

Ferrari is uiteraard hét toonaangevende merk in de wereld van de sportauto’s. Het merk van het steigerende paard heeft door de jaren heen talloze iconische modellen geproduceerd. Een daarvan is de Ferrari 512, die tussen 1969 en 1970 werd geproduceerd voor de autosport. Met de raceauto voerde de Italianen een verhitte strijd met Porsche.

Naast het realistisch ogende model zit er ook een Ferrari-coureur van LEGO bij het pakket inbegrepen. Tijdens de Amazon Prime Day 2024 is dit bouwpakket al te bestellen voor €18,73 in plaats van €24,99. Dat is een korting van maar liefst 25 procent.

2. LEGO Lamborghini



De Lamborghini Countach is een iconische sportauto die van 1974 tot 1990 werd geproduceerd door het Italiaanse merk. Het ontwerp met een wigvorm werd door Lamborghini populair gemaakt voor sportauto's met dit model. Naast het baanbrekende design leverde de Countach ook brute prestaties door zijn enorme V12. In de mainstream media kwam de Countach onder andere voor in 'The Cannonball Run' en 'The Wolf of Wall Street'.

Normaliter betaal je €24,99 voor dit bouwpakket met de auto en een LEGO Lamborghini-coureur, maar door de kortingdagen krijg je op dit moment 20 procent korting. Dat betekent dat je de LEGO-Countach nu al voor €19,95 kan bestellen.

3. LEGO Porsche

Porsche is net zoals Ferrari een van de bekendste merken als het gaat om autosport en luxe sportauto's. De Porsche GT4 e-Performance is geen uitzondering. Wel is de auto extra bijzonder, omdat het een volledig elektrische raceauto is. Met meer dan 1000 pk is deze GT4 een van de hoogtepunten van de technici van de Duitsers.

Dit is een bijzonder bouwpakket van LEGO Technic: de auto is namelijk van afstand bestuurbaar. Zo kun je na het bouwen nog veel plezier beleven met het model. Dit geavanceerde bouwpakket schaf je nu aan voor €124,99. Daarmee profiteer je van 26 procent korting, aangezien dit model normaal gesproken €169,99 kost.

4. LEGO Mercedes

Mercedes-Benz maakt veel luxe personenauto's, maar is ook beroemd om zijn meer exotische modellen die onder de AMG-vlag worden geproduceerd. Denk bijvoorbeeld aan de snelste G-klasse of de AMG-versie van de dakloze en bloedsnelle SL. In het volgende bouwpakket ontvang je beide modellen. Je krijgt dus twee fraaie modellen met twee coureurs van LEGO voor een erg scherpe prijs. Door een korting van 28 procent kost het pakket niet €49,99 maar €35,99.

5. LEGO Ford Mustang

De Ford Mustang is dé originele muscle car, maar daarnaast ook een bekende raceauto. Het achtervoegsel Shelby doet liefhebbers watertanden. De Ford Mustang Shelby GT500 is een van de meest bekende race-Mustangs.

Met dit bouwpakket van LEGO-Technic bouw je dit prachtige model na. Daarbij heeft dit schaalmodel ook een pull-backmotor. Hiermee hoef je de Mustang alleen maar naar achteren te rijden, waarna deze naar voren schiet. En dat alles voor €42,49. Dat is een korting van 15 procent ten opzichte van de reguliere prijs van €49,99.

6. LEGO Nissan

Als je iets met auto's hebt, ken je 'The Fast and the Furious' en zijn vele vervolgdelen. Vele bijzondere bolides passeerden de revue in de films, maar de Nissan Skyline van Brian uit '2 Fast 2 Furious' is zonder twijfel de meest iconische en in het oog springende auto.

Deze Skyline GT-R (modelreeks R34) is ook verkrijgbaar als een bouwpakket van LEGO. Uiteraard ontbreken de blauwe striping, de enorme spoiler, de tank NOS en Brian zelf niet. Dit bouwpakket kost normaal gesproken €24,99, maar tijdens de Amazon Prime Day 2024 bestel je 'm al voor €19,95.

