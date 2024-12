Nieuws

2025 belooft een spannend autojaar te worden. We zetten de belangrijkste nieuwkomers op een rij. Deze keer is het de beurt aan vijf volvette snelheidsmonsters.

Lamborghini Temerario

De voorgangers, de Lamborghini Gallardo (2003-2014) en Huracán (2014-2024) waren uitgerust met een atmosferische V10. De Lamborghini Temerario telt twee cilinders minder. Hij heeft één twinturbo-V8 en maar liefst drie ­elektromotoren aan boord. Eén elektromotor voor elk voorwiel, het derde exemplaar ligt tussen de motor en de achttraps automaat met dubbele koppeling. Elke elektromotor levert 148 pk. Het systeemvermogen, inclusief de 800 pk van de 4,0-liter V8, komt uit op 920 pk. De topsnelheid bedraagt 340 km/h. Vanuit stilstand naar 100 km/h accelereren, kost je slechts 2,7 seconden. Maar wees niet verbaasd als je straks een Temerario bij de laadpaal ziet staan. Het is namelijk een plug-in hybride.



Polestar 5

Met Polestar hebben we medelijden. Het merk dacht met een ­volledig elektrisch aanbod klaar te zijn voor de toekomst. Maar nu zit de EV wereldwijd in het verdomhoekje. Toch gaat Polestar moedig voorwaarts: in 2025 komt de Polestar 5 op de markt, het absolute topmodel van de Chinese Zweden. De supersedan met 870 pk en 900 Nm koppel krijgt een nieuw platform. Net als bij de Polestar 4 ontbreekt een opvallend onderdeel: de achterruit. Je moet het doen met camera’s. Verder wil Polestar kampioen snelladen ­worden; in 5 minuten snelladen krijg je dan ook 150 kilometer actieradius. Het totale bereik belooft ‘superieur’ te worden.



McLaren W1

De McLaren W1 is een afstammeling van twee sport­wagen-iconen, de McLaren F1 en P1. Het Britse vlaggenschip is een hypercar met vloeiende lijnen en een knal­oranje interieur. De V8 met twee turbo’s achter de stoelen is gekoppeld aan een elektromotor en heeft buitenaardse specs: 1275 pk vermogen en 1340 Nm koppel. Opvallend is dat al dit vermogen enkel naar de achterwielen wordt gestuurd. De 0-100 km/h-sprint wordt in 2,7 seconden voltooid. Om te testen of dit klopt, zit er niets anders op dan je op te geven bij de Staatsloterij. Tenzij je net een erfenis hebt gekregen van 2,39 miljoen euro …



Ferrari F80

2025 wordt een heerlijk hypercar-jaar. Het lijkt wel alsof Ferrari en McLaren een wedstrijdje hebben gedaan om de snelste auto te bouwen. De F80 is de spirituele opvolger van de ­LaFerrari, de F40 en F50. Er worden maar 799 exemplaren gebouwd (en ja, ze schijnen hard te gaan). Opvallend detail: de F80 is maar 1138 mm hoog en weegt slechts 1525 kilo. De kleine zescilinder levert dankzij de hulp van twee elektromotoren en twee turbo’s 1200 pk. De top is 350 km/h en de F80 is met 2,15 seconden (!) iets sneller op de honderdsprint dan de McLaren W1. Wat dat moet kosten? Eh, 3,5 miljoen euro.

Porsche 718 Boxster Electric

Porsche-liefhebbers van het merk willen er misschien liever niet aan ­denken, maar de opvolgers van de Porsche 718 Boxster en 718 Cayman worden toch echt volledig elektrisch. De roadster en coupé rijden as we speak hun laatste testrondjes en het plan was dat ze in 2025 in de showroom zouden staan. Alleen wordt de Finse batterijproducent Valmet een beetje gek van alle aanpassingen die Porsche steeds wil doorvoeren ... Het risico bestaat daarom dat de marktintroductie wordt uitgesteld.



Maar wat er ook gewijzigd wordt, Porsche heeft speciaal voor beide sport­wagens een nieuw EV-platform ontwikkeld en belooft dat de auto’s geen zwaargewichten worden. Verder verwachten we 800V-techniek en een actie­radius van minimaal 400 kilometer. Snelladen gaat met 270 kW. De productie van de benzineversies zou midden 2025 beëindigd worden. Maar gezien de geruchten over het uitstel van de elektrische versies, moet je niet gek opkijken als ze het wat langer volhouden. In elk geval in de landen waar elektrificatie niet zo hoog op de agenda staat.