Polestar ontrafelt snellaadgeheim: in 10 minuten tot 80 procent

Nieuws

Je bent bekend met snelladen, maar Polestar werkt aan de overtreffende trap: Extreme Fast Charging (XFC). Met deze ultrasnelle laadtechnologie van StoreDot wordt de batterij van een prototype van de Polestar 5 in slechts 10 minuten van 10 tot 80 procent opgeladen.

Het nadeel van snelladen is dat het best lang kan duren - een halfuur wachten is heel normaal. En zoals de CEO van Polestar zelf zo mooi zegt: “Tijd is een van de grootste luxe-items in het leven.” Dat het opladen van een elektrische auto ook in 10 minuten gepiept kan zijn, bewijst Polestar met een demonstratie van een rijdend prototype van de Polestar 5. Hierbij liep de laadsnelheid op tot ruim 370 kW!

Nederlandse snellaadpalen zijn er klaar voor



Vreemd genoeg werd dat laadvermogen van dik 370 kW niet aan het begin gehaald, toen de batterij van 77 kWh nog leeg was, maar juist bij 80 procent. De laadsnelheid begon met 310 kW bij 10 procent batterijlading. Dat is de omgekeerde wereld: normaal begint het laadvermogen hoog en wordt het teruggeschroefd naarmate de accu voller raakt.

In Nederland hebben we de mazzel dat op steeds meer plaatsen krachtige snellaadstations van 350 kW of zelfs 400 kW staan, waardoor ons land startklaar is voor de XFC-technologie.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Batterij heeft geen speciaal koelsysteem nodig



Zoals gezegd werkt Polestar samen met StoreDot, een pionier in snellaadbatterijen. Het accupakket in kwestie is opgebouwd uit modules die het koelvermogen verbeteren en cellen die bomvol silicium zitten. Verder lijkt er niet zoveel speciaals aan de hand: de energiedichtheid is vergelijkbaar met moderne NMC-cellen en er is geen gespecialiseerd koelsysteem nodig.



Wil je de EV-wereld op de voet volgen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Het speciale batterijpakket is 77 kWh groot, maar de techniek werkt ook met accu’s van 100 kWh of groter. Polestar rekent voor dat een middelgrote elektrische auto in 10 minuten een actieradius van 320 kilometer moet kunnen bijladen. Fun fact: StoreDot legt de lat steeds hoger en het bijladen van 320 kilometer duurt nog maar 8 minuten in 2026 en in 2028 nog maar 6 minuten. Op deze manier gaan oplaadtijden steeds meer lijken op die van tanken.