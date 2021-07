Wat is opvallend aan de Porsche 718 Boxster 25 Years?

Heb je die goudkleurige elementen al gezien? Die heeft Porsche zelf op de auto geschroefd. De voorbumper heeft een gouden randje, het hart van de speciale 20-inch wielen is goud en de motor ademt in door goudkleurige luchtvangers in de flanken. Waarom? Omdat de Porsche 718 Boxster 25 Years - als eerbetoon aan 25 jaar Boxster - teruggrijpt naar de Boxster Studie die in 1993 op de autoshows van Detroit en Genève is getoond. Die conceptcar liet destijds al heel duidelijk zien waar het met de uiteindelijke productieversie van de Boxster in 1996 naartoe zou gaan. De Boxster Studie had ook van die goudkleurige (of is het koper?) details. Vandaar.

Het interieur van de jubileum-Boxster is bekleed met rood leer en opgesierd met aluminium lijsten (dus geen grijs gelakt plastic!). Ook nu geldt: zo zag de binnenkant van de Boxster Studie er destijds ook uit. Het rode leer verhoogt de feestvreugde beslist; wat ons betreft had Porsche geen betere kleur kunnen kiezen!

Ook aan boord word je er voortdurend aan herinnerd dat dit niet zomaar een 718 Boxster is. Zelfs in het digitale display rechts in het instrumentarium, is een speciale 'Boxster 25'-welkomstboodschap geprogrammeerd. De passagier kijkt uit op een typeplaatje waarin het productienummer van de auto is gegraveerd. Want Porsche bouwt niet meer dan 1250 Boxster 25's. Een serie die wel eens razendsnel uitverkocht kan zijn ...

Wat is er goed aan de Porsche 718 Boxster 25 Years?

De Boxster 25 Years is gebaseerd op de in 2020 geïntroduceerde Boxster GTS 4.0. En laat dat nou net de fijnste Boxster van dit moment zijn. De 25 Years heeft precies dezelfde 400 pk sterke vierliter zescilinder boxermotor - zónder turbo's! Een magistrale motor, die nog op ouderwetse manier zijn krachten opbouwt en zijn hoogste vermogen pas bereikt aan het einde van het toerenbereik. Als je verwacht dat de opbouw zo wel wat zal afvlakken, gooit de motor er juist nog een portie power bovenop.

De Porsche zit in 4,0 seconden nauwkeurig op de 100, zijn topsnelheid bedraagt 288 km/h. En de geluiden die hij maakt, raken je diep in je ziel. Het gaat alle kanten op: op de achtergrond klinkt soms een mechanisch geratel, terwijl er gelijktijdig een wervelwind door het inlaatspruitstuk lijkt te tieren. Dan zet de motor een keel op en klinkt-ie als de uithalen van Axl Rose in Sweet Child o' Mine, opgevoerd door een cirkelzaag en een drilboor, na een avondje doorzakken in de karaokebar.

Natuurlijk rijdt de Boxster 25 Years precies hetzelfde als de Boxster GTS 4.0. En ga er maar vanuit: dat doet-ie heel erg goed! In de comfortstand kunt heel kalm met de auto rijden. Dan schakelt de PDK-transmissie (een optie waarmee onze testauto was uitgerust) zo gauw mogelijk door naar de volgende versnelling en is het adaptieve onderstel zelfs van de deinerige soort. Maar je kunt ook tekeer gaan als een hooligan na een afgekeurde goal van z'n favoriete cluppie. Zet de draaischakelaar op het stuur in Sport Plus, schuif de PDK-pook in de 'manual' en alles staat op scherp. Als in: zo scherp als een geslepen fileermes. Wat een feest!

Wat kan er beter aan de Porsche 718 Boxster 25 Years?

Is de Porsche 718 Boxster 25 Years onderscheidend genoeg ten opzichte van de standaard Boxster GTS 4.0? Je betaalt namelijk wel 11.000 euro extra, en dat vind je bij een eerste aanblik alleen terug in het uiterlijke vertoon. Zijn de goudkleurige elementen je zoveel geld waard? En is een oplage van 1250 stuks wel 'limited' genoeg? Rationeel bekeken rijzen er twijfels. Maar een Porsche koop je niet met het verstand. Wetende dat de special editions van de 911 bijvoorbeeld zeer geliefd zijn bij Porsche-liefhebbers en verzamelaars, zou deze jubileumversie van de 718 Boxster ook wel eens heel snel uitverkocht kunnen zijn. Wacht daarom niet te lang!

Wanneer komt de 718 Boxster 25 Years en wat gaat-ie kosten?

Hij is er al en kost 140.200 euro. Ga nu niet eerst heel lang doen over het tellen van je geld, want voordat je er erg in hebt, zijn alle 1250 exemplaren vergeven! Misschien is het ook nog goed om je te vertellen, dat je niet vastzit aan de GT-zilveren lak en het rode interieur met rode softtop, zoals de auto op de foto's is uitgevoerd. De 718 Boxster 25 Years kan ook worden besteld in Carrera-wit en diepzwart, al dan niet in combinatie met een zwart interieur en/of zwarte softtop. Aan de goudkleurige elementen zit je wel gebakken.

Wat vind ikzelf van de Porsche 718 Boxster 25 Years?

Mij zou je beslist niet horen klagen, als de sleutel van een Porsche 718 Boxster 25 Years met de boodschap "Hou maar" in m'n handen werd gedrukt. Maar zou ik minder gelukkig zijn als het 'slechts' om een Boxster GTS 4.0 ging? Absoluut niet! Met dank aan de zescilinder boxermotor vlak achter je rug, is dit waarschijnlijk de meest begerenswaardige Boxster van de afgelopen 25 jaar. Voegen die goud- of koperkleurige elementen en het unieke serienummer daar veel aan toe? Misschien alleen voor de ware Porsche-adept, die met de Boxster 25 Years z'n autoverzameling wil completeren. Deze jubileumuitvoering rijdt niet anders dan een standaard Porsche Boxster GTS 4.0. Weliswaar mist die wat begerenswaardige opties, maar hij kost wel 11.000 euro minder. Prima zo! Áls ik dan al zou kiezen voor een Boxster-met-meer, dan spaarde ik door voor de slechts 4000 euro duurdere, maar nóg snellere en nóg sportievere Porsche Boxster Spyder.