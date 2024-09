Nieuws

Regelmatig verlegde McLaren de grenzen van wat sportwagens allemaal kunnen. Maar toch blijft het Britse merk ten opzichte van Ferrari, Lamborghini en Porsche onbekend. Daarom frissen we je sportwagengeheugen op met wat hoogtepunten uit het klinkende CV van McLaren.



McLaren is een beursgenoteerd bedrijf, geleid door Bahrain Mumtalakat Holding Company.

De raceactiviteiten van McLaren zijn gebundeld in McLaren Racing, de productieauto’s worden gebouwd door McLaren Automotive. Beide vallen onder de vlag van de McLaren Group.

McLaren is na Ferrari het meest succesvolle Formule 1-team. Dit jaar kan Lando Norris zomaar Max Verstappen van de troon stoten. Bij de constructeurs staat McLaren nu al bovenaan.



De eerste F1-race met een McLaren-racewagen vond plaats in 1968. Sindsdien werkt McLaren met verschillende merken samen, zoals Ford-Cosworth (1968-1982) en Mercedes (1995-2009 en 2021-nu).

Fameuze coureurs waren James Hunt en Emerson Fittipaldi. Maar de allerberoemdste F1-coureur in dienst van McLaren is wijlen Ayrton Senna. Hij reeg tussen 1988 en 1993 de overwinningen aaneen.

Een titel in 2024 zou opvallend zijn, want de laatste is wel even geleden. In 2008 kon niemand de toen nog jonge Lewis Hamilton verslaan.

Als je zowel de 24 uur van Le Mans, de 500 mijl van Indianapolis als de Formule 1 van Monaco wint, ben je een grote. Er zijn maar drie merken die dat gepresteerd hebben, en McLaren staat in het illustere rijtje.

McLaren heeft zijn basis in Woking, Surrey, Engeland. Alle auto’s worden daar gebouwd.

McLaren is niet opgericht door een Brit, maar door de Nieuw-Zeelander Bruce McLaren. Hij stierf in 1970 in het harnas, tijdens een testrit.

De naam van Sir Ron Dennis is onlosmakelijk met McLaren verbonden. Hij was 37 jaar lang aan het merk gelieerd, onder meer als CEO, eigenaar en grootaandeelhouder.

McLaren was het eerste F1-team dat een monocoque van carbon toepaste.

Pas sinds 1985 bestaat McLaren Cars (later McLaren Automotive), dat zich richt op sportauto’s voor de openbare weg.

De door Gordon Murray ontwikkelde en door Peter Stevens ontworpen McLaren F1 uit 1992 is de eerste sportwagen van de Britten, er zijn maar 106 exemplaren gebouwd, inclusief enkele prototypes.

De McLaren F1, met een turboloze V12 van BMW, is beroemd: de sportwagen reed in 1998 als snelste productieauto ooit (386 km/h) het Guinness Book of Records binnen.

Tot de 106 van de McLaren F1-eigenaren beho(o)r(d)en Beatle George Harrison, Jay Leno, Rowan Atkinson (Mr Bean) en Lewis Hamilton.

In 2003 kwam de 626 pk sterke Mercedes SLR McLaren op de markt. De Brits-Duitse samenwerking bleef beperkt tot dit ene model.

In 2011 kwam eindelijk weer een in eigen huis gebouwde McLaren op de markt, met de niet erg lekker klinkende naam MP4-12C (later kortweg 12C).

Ook de andere namen waren verwarrend. Probeer de 570S, 570S Spider, 570GT, 540C, 600LT en 600LT Spider maar eens uit elkaar te houden. En dan had je ook nog de 650S, 625C en 675LT.

Nog altijd is het aanbod wat ingewikkeld. Loop je de showroom van Louwman Exclusive aan de A2 binnen, dan leer je alles over de GTS, 750S, 750S Spider, Artura en Artura Spider.

De McLaren Senna uit 2018 met 799 pk sterke vierliter V8 was een eerbetoon aan de overleden coureur.

McLaren heeft Ultimate-sportwagens, zoals de 799 pk sterke Senna, en de iets bravere Sports-collectie, waaronder de Artura valt.

De 840 pk sterke McLaren Solus GT (2023) met V10 is alleen op het circuit te rijden, er worden maar 25 exemplaren gebouwd. Alle eigenaren kregen een stoel die naar hun lichaam werd gemodelleerd.