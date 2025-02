TEST - Ferrari 12Cilindri is voor klanten van de oude stempel

Tests

Sommige klanten van Ferrari eisen simpelweg een auto met V12, hoe graag Europa ook EV's op de weg ziet. Dus is hier de Ferrari 12Cilindri, een Ferrari voor klanten van de oude stempel.

Er was ook een mooie aanleiding voor de ontwikkeling van de 12Cilindri: het is 70 jaar geleden dat Ferrari actief werd op de Amerikaanse markt. De 12Cilindri staat stil bij dit heuglijke feit. Dat hij van voren lijkt op de Daytona uit 1968, is niet toevallig. Die speelde als Spider een hoofdrol in de populaire Amerikaanse politieserie Miami Vice, met Sonny Crockett achter het stuur.

De 12Cilindri mocht niet minder vermogen leveren dan de 830 pk van de Ferrari 812 Competizione. Daarom kreeg de V12 titanium drijfstangen die 40 procent lichter zijn, een 3 procent lichtere krukas, nieuwe aluminium zuigers en interne onderdelen die door een speciale coating wrijvingsgeoptimaliseerd zijn. Cilinderinhoud? Een indrukwekkende 6,5-liter. Turbo? No, per niente! Elektrificatie? Assolutamente no!

Als ananasschijfjes op een pizza

Met een druk op de startknop schraapt de V12 zijn keel en begint dan subtiel, maar duidelijk te grommen. Een zijdezachte, rustige loopcultuur van een Ferrari-V12 is net zoiets als ananasschijfjes op een pizza; het hoort gewoon niet. We voelen hoe de twaalfcilinder zich licht knorrend en morrend in zijn motorsteunen nestelt. Dan komt de 12Cilindri op gang en maakt hij opvallend soepel zijn eerste kilometers, zonder enige agressie.

De makste rijstand is perfect voor flaneren door het mondaine Monte Carlo en door het art deco-district van Miami. Maar eigenlijk ook op de A2, want waar in Nederland en België kun je nou alle 830 pk's op het wegdek loslaten zonder de achterbanden en de bestrating aan flarden te rijden?

In onze gratis wekelijkse nieuwsbrief vind je elke week een rijtest.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Unieke band

Goodyear heeft speciaal voor de 12Cilindri een unieke band ontwikkeld, de Eagle F1. Die testen we op het circuit van het bandenmerk in het Luxemburgse Colmar-Berg. Hoewel de 12Cilindri is ontworpen als een Grand Tourer, wil-ie eigenlijk een pure sportwagen zijn. Een typisch gevalletje van genderdysforie.

Ferrari 12Cilindri: de essentie van rijplezier

Met een 20 mm kortere wielbasis dan de 812 Superfast, achterasbesturing met verschillende stuurhoeken in bochten voor het binnenste en buitenste wiel, het SSC 8.0-rijdynamieksysteem en een stuurinrichting die aanvoelt als een precisie-instrument, is de Ferrari 12Cilindri de essentie van rijplezier. Hij is perfect controleerbaar, vlijmscherp en heeft een verbluffend vloeiende respons.

“Allemachtig, wat een power!”

Op het circuit, ver van al het andere verkeer, laat de V12 zien wat hem zo speciaal maakt. Hij laat de banden gieren, hoe laag de toeren ook zijn, en beukt met een brute kracht door het midden van het toerenbereik. Hij duwt, duwt, duwt – en dan, in de hoogte toeren, zet hij de naverbrander aan. Allemachtig, wat een power! Als je verwacht dat de transmissie naar de volgende versnelling schakelt, perst hij er gewoon nog een portie extra stuwkracht uit. Wat een krachtpatser.

Lees de volledige test van de Ferrari 12Cilindri in Auto Review 01/2025.