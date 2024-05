Dit is misschien wel een van de laatste auto’s met een V12 ooit

Nieuws

Het duurt niet lang meer voordat bulderende motoren met 8, 10 of zelfs 12 cilinders tot het verleden behoren, in ieder geval in nieuwe auto's. Deze supercar mét V12 van Ferrari is dan ook mogelijk een van allerlaatste in zijn soort.

De enorme motor ligt in een nieuwe Ferrari met de toepasselijke naam: 12Cilindri. Het is de opvolger van de Ferrari 812 Superfast, die ook een V12 in de neus heeft. De 12Cilindri was als coupé of cabrio te bestellen. Verleden tijd inderdaad, want de auto is nog voordat-ie op de markt komt stijf uitverkocht. Waarschijnlijk kregen vaste klanten van het merk voorrang. Zij moesten een kleine 4 ton neerleggen voor de coupé en 435.000 euro voor de Spider. Kleingeld voor de vaste klantenkring van Ferrari.

De Ferrari 365 'Daytona' (links) en de Ferrari 12Cilindri (rechts)

Ferrari 12Cilindri specificaties

Wat krijgen deze rijke stinkerds voor hun geld? Een auto met stijlelementen die verwijzen naar oude Ferrari’s. Zo doet het front denken aan de Ferrari 365 GTB/4 en GTS/4, ook wel de Daytona genoemd. De 12Cilindri wordt aangedreven door een 6,5-liter V12 met 818 pk en 678 Nm koppel, zónder enige vorm van elektrificatie. In 2,9 seconden flitst de 12Cilindri vanuit stilstand naar 100 km/h, binnen 8 seconden staat de teller op 200 km/h.

Kostbaar en riskant

Het is opvallend dat Ferrari kiest om nog een model zonder elektrohulp op de markt te brengen. Deze beslissing is volgens Ferrari-topman Enrico Galliera in 2020 genomen, zo vertelt hij tegenover Automotive News. Hij noemt het een ‘kostbare en riskante keuze’ om te kiezen voor een V12 zonder enige vorm van elektrificatie, maar wijst erop dat er genoeg ‘ruimte’ was om dit toch door te zetten. Wellicht dat enkele gefortuneerde klanten hem een zetje in de goeie richting hebben gegeven ...

Eerste elektrische auto Ferrari

Toch is ook Ferrari de weg van elektrificatie ingeslagen. De eerste volledig elektrische Ferrari wordt eind 2025 verwacht. Momenteel biedt het roemruchte merk vier (plug-in) hybride-modellen aan. Ferrari voorspelt dat in 2026 ongeveer 60 procent van de verkopen zal bestaan uit volledig elektrische auto's en hybrides. Vier jaar later rekent Ferrari op een verhouding van 40 procent elektrisch, 40 procent hybride en 20 procent verbrandingsmotoren.

