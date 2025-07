Amalfi volgt Roma op, met dit trucje stelt Ferrari liefhebbers niet teleur

Nieuws

Bij Ferrari houden de meeste modellen het niet lang uit in de prijslijst. De Roma verdwijnt en maakt plaats voor de Amalfi. UIterlijk en technisch is de Amalfi eigenlijk een gefacelifte Roma.

Roma eruit, Amalfi erin – Ferrari schrapt zijn naar de Italiaanse hoofdstad vernoemde instapmodel. Zijn opvolger heet Amalfi. Ondanks de nieuwe naam is het eigenlijk een gefacelifte Roma. Net als zijn voorganger is de Amalfi een klassieke GT, met V8 voorin en

twee noodzitjes achterin. De Amalfi is genoemd naar de historische stad in de buurt van Napels.

Amalfi Spider

De Ferrari Roma is op de markt sinds 2019, maar Ferrari heeft niet precies bekendgemaakt wanneer de Amalfi hem opvolgt. Ook de prijs is onbekend, maar we gaan ervan uit dat-ie hard richting de 300.000 euro zal gaan, want de Roma kost ook al 278.000 euro. De open versie, de Roma Spider, blijft nog heel even. Dat er later ook een Amalfi Spider komt, lijkt vrijwel zeker.

Uiterlijk is de Ferrari Amalfi (2025) een mix van de Roma en de 12Cilindri. Het design is dus vrij clean, zeker voor Ferrari-begrippen.

De Amalfi is iets korter en lager dan de 12Cilindri. Hij weegt maar 1470 kilo – als je een aantal optionele lichtgewicht onderdelen aanvinkt.

Ferrari Amalfi V8

Heb je weinig met stille elektromotoren, dan zit je in de Amalfi helemaal goed. Net als de onlangs onthulde 12Cilindri heeft ook de Ferrari Amalfi (2025) maar één motor en die lust geen stroom. Het gaat niet om de 6,75-liter V12, maar om de bekende 3,9-liter twin-turbo V8 uit de Roma. Die ligt voorin en is opgevoerd tot 640 pk bij 7500 tpm – een winst van 20 pk ten opzichte van zijn voorganger. Het koppel van 760 Nm blijft ongewijzigd.

De krukas werd 1,3 kilo lichter en dat zorgt ervoor dat er nog meer leven in de V8 komt. Met hulp van een achttraps DCT-transmissie sprint de Amalfi in 3,3 seconden naar 100 km/h. Na 9 seconden staat er al 200 km/h op de teller. Daarmee zit de Amalfi nog lang niet aan het einde van zijn kunnen, want zijn topsnelheid is 320 km/h. Voor de liefhebber melden we nog dat het specifiek gewicht 2,29 kilo per pk is.

Brake by wire

Ferrari schroeft het sportieve karakter van de Amalfi nog wat verder op. Interessant is het brake-by-wire-systeem. Daarbij wordt het remsysteem volledig elektronisch aangestuurd, zonder fysieke verbinding tussen pedaal en remklauw. Volgens Ferrari resulteert dat in een kortere pedaalslag en een nauwkeurigee dosering van de remkracht.

De actieve achterspoiler reageert op zowel langs- als dwarsversnellingen en vergroot bij stevig remmen automatisch de neerwaartse druk voor extra stabiliteit. Dankzij de configuratie met front-middenmotor – geplaatst achter de vooras, maar vóór het passagiersgedeelte – is de gewichtsverdeling perfect: 50:50 verdeeld over de voor- en achteras.

