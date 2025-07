Roemrucht merk geeft toe: "Van fysieke knoppen naar touchknoppen was een fout"

Nieuws

Toen we de eerste foto’s van de nieuwe Ferrari Amalfi zagen, werden we van een klein detail heel blij: touchknoppen op het stuur hebben 'gewoon' weer plaatsgemaakt voor fysieke knoppen.

Ferrari heeft geluisterd naar zijn klanten en geeft toe dat het een fout was om fysieke knoppen op het stuurwiel te vervangen door aanraakgevoelige varianten. Met de onthulling van de nieuwe Ferrari Amalfi komt daar nu verandering in: het stuur krijgt weer traditionele, tastbare knoppen – inclusief een échte startknop.

Duidelijk feedback

Volgens Ferrari’s commercieel directeur Enrico Galliera kon Ferrari de klachten over de touchknoppen op het stuur niet negeren. “Die feedback kwam luid en duidelijk binnen”, aldus Galliera. De terugkeer van fysieke bedieningselementen begint met de Amalfi, en wordt voortgezet in alle toekomstige modellen. Zelfs bestaande Ferrari’s komen mogelijk in aanmerking voor een retrofit, waarbij alleen het middenstuk van het stuur hoeft te worden vervangen – gewoon bij de dealer.

Niet ideaal tijdens het rijden

Het idee om aanraakgevoelige knoppen te gebruiken ontstond bij de Ferrari SF90, als technologische innovatie. Maar in de praktijk werkte het niet zoals gehoopt. “We realiseerden ons dat het niet ideaal is voor gebruik tijdens het rijden”, geeft Galliera toe. “Ons doel is: ogen op de weg, handen aan het stuur – en dat lukte niet met touchbediening.”

Ferrari is overigens niet de enige die terugkrabbelt. Ook Volkswagen bracht onlangs fysieke knoppen terug op de gefacelifte Volkswagen Golf GTI en R. Toch blijft het gros van de automerken schermen verkiezen boven traditionele toetsen. Zo ook Ferrari zelf: de Italianen voorzien hun modellen zelfs van een extra scherm voor de bijrijder.

Ferrari verkoopcijfers

De kritiek op de touchknoppen heeft opvallend genoeg geen negatieve gevolgen gehad voor de verkoopcijfers. Sterker nog, het gaat beter dan ooit met Ferrari. In 2024 verkocht het merk een recordaantal van 13.752 auto’s, een stijging van 0,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De orderboeken zitten zo vol dat nieuwe klanten tot 2027 moeten wachten op levering van hun nieuwe Ferrari.