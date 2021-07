Maserati, het merk dat groot werd met fraaie sportwagens, had al jaren geen markante coupé meer in het gamma. Maar alles is vergeven en vergeten, nu de MC20 er is. Maserati lijkt te doen alsof er geen elektrificatie plaatsvindt. De MC20 is een pure sportwagen, die door de steeds strengere milieueisen met uitsterven wordt bedreigd. Maar dat is schijn …



Maserati met vleugeldeuren



Maserati was ooit een klinkende naam in de racerij. Het merk bouwde bijna 100 jaar geleden zijn eerste raceauto om de autosport op te schudden, wat uitstekend lukte met onder meer de beroemde Tipo 26. De MC20 is net op tijd om het blazoen op te poetsen.



Hij is voorzien van een middenmotor, zoals sportwagenpuristen dat graag zien. De afmetingen zijn perfect, het terughoudende design zonder opzichtige spoilers en vleugels leidt niet af van de prestaties. De enige vorm van extravagantie die de ontwerpers zich permitteerden, zijn de vleugeldeuren.

V6 met twee turbo’s

Onder de gele lak zit een monocoque van koolstofvezel verstopt, nog spannender is de Nettuno V6-met twee turbo's en dry sump-smering. Het is de eerste motor die Maserati zelf ontwikkelde in meer dan twintig jaar. Iedereen mag de zescilinder bewonderen, hij zit onder een glazen afdekplaat. De technici kozen voor Formule 1-techniek, met een voorkamer-verbrandingssysteem met dubbele bougie. Dankzij de dubbele inspuiting en de tweevoudige verbranding wordt al bij heel lage toeren een enorm koppel opgebouwd.



“Het design zonder opzichtige spoilers en vleugels leidt niet af van de prestaties.”

Topsnelheid: 330 km

Even wat cijfers: een vermogen van 630 pk bij 7500 tpm, een koppel van 730 Nm bij 3000 tpm, een gewicht onder de 1500 kilo, en een achttraps transmissie met dubbele koppeling die razendsnel en onmerkbaar schakelt. Er verstrijken nog geen drie seconden voordat er drie cijfers op het digitale instrumentarium staan. Als je het gaspedaal op de plank houdt, maakt het display overuren. Pas bij 330 km/h krijgt het rust.



Vijf rijprogramma’s

De MC20 heeft twee karakters: op de openbare weg is het een gran turismo, op het circuit een compromisloze supersportwagen. Hij beschikt over maar liefst vijf rijprogramma's, die in sportiviteit langzaam oplopen en instelbaar zijn via een draaiknop op de middentunnel. In Sport en Corsa kun je kijken of jouw stuurmanskwaliteiten zijn opgewassen tegen de reserves van de MC20, waarbij je voor ESP Off kunt kiezen als je jezelf en de MC20 écht wilt uitdagen.



Heb je het gevoel dat je het karakter van de auto door en door kent, dan levert hij je een streek in het Track-programma. Het adaptieve onderstel verliest zijn laatste comfortreserves, de besturing reageert ultra-fijngevoelig en de elektronica houdt als een geheim agent in burger ongezien een oogje in het zeil. Een Maserati als explosieve, intuïtieve rijmachine, daar hebben we twintig jaar alleen maar van kunnen dromen.

Elektrische Maserati MC20

Is Maserati naïef, gek of tegendraads door met een sportwagen te komen waarbij het woord elektrisch taboe lijkt? Dat valt mee. Naast een open versie, staat ook een volledig elektrische MC20 op de planning (eind 2022), met een top van meer dan 300 km/h en een actieradius van ruim 400 kilometer. Daarmee laten de Italianen zien dat ze wel degelijk voorbereid zijn op een toekomst met stekkers. Als we geld genoeg hadden, kochten we alle drie de versies van de MC20.



En de prijs van de Maserati MC20?

De prijs is alleen bekend exclusief belastingen. Dan betaal je 176.740 euro. Maar wie er echt een wil, zal geen nacht wakker liggen van een bedrag ruim boven de twee ton ...



