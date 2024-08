Snik: je kijkt naar de laatste Maserati met V8-motor

Nieuws

Maserati heeft het moeilijk. Dat betekent niet dat het merk bij de pakken neerzit. Maak kennis met de feestelijk uitgedoste Quattroporte Grand Finale, de laatste Maserati met V8-motor.



Maserati bereidt zich, net als de meeste automerken, voor op de toekomst. Met nieuwe platforms, (deels) elektrische aandrijflijnen en modellen in aantocht, is het tijd om afscheid te nemen van het huidige gamma.

Als we al niet gedag moeten zeggen tegen het merk Maserati in z'n geheel. Na recente uitlatingen van Stellantis-topman Carlos Tavares over de winstgevendheid van de merken onder de concernparaplu, zijn we daar niet helemaal gerust op.

V8 op weg naar de uitgang

De Italianen stopten vorig jaar al met de V8-aangedreven Maserati Ghibli en Maserati Levante. En binnenkort is het de beurt aan de Maserati Quattroporte om het podium te verlaten, samen met de achtcilinder 3,8-liter twin-turbomotor.

De Maserati Quattroporte Grand Finale is het laatste model met de V8-motor van het merk. Maserati heeft zijn personalisatieprogramma Fuoriserie ingezet om deze laatste editie extra bijzonder te maken. De auto is gespoten in Blu Nobile, een metallic blauwe lak met vrij opzichtige glimmertjes erin.

Verder is de Quattroporte Grand Finale uitgerust met een carrosseriekit van koolstofvezel. Als slagroom op de exterieurtaart gaf Maserati de speciale Quattroporte remklauwen van geborsteld aluminium.



Interieur Quattroporte Grand Finale

Binnenin heeft de Quattroporte accenten van wortelnotenhout in het stuurwiel en zijn de A-stijlen bekleed met zwart leer. De deurpanelen zijn dan weer in beige uitgevoerd, en zijn tevens versierd met houten accenten. Op de hoofdsteunen prijkt uiteraard een geborduurd drietandlogo en op de dorpels en de middenconsole staat met Italiaans gevoel voor drama: Quattroporte Grand Finale.

Onder de motorkap ligt de 3,8-liter twin-turbo V8-motor met 572 pk en 730 Nm koppel. Maserati sloot de productie van deze motor af met een speciale afdekking, ondertekend door het Fuoriserie-team en de ingenieurs die aan de auto werkten.

Komt er een nieuwe Maserati Quattroporte?

De zesde generatie Quattroporte is al sinds 2014 op de markt. Eigenlijk is het dus wel hoog tijd voor zijn vertrek. Maar hij zal niet lang wegblijven. Er wordt al gewerkt aan een nieuwe generatie, die compacter zal zijn dan het huidige model. Reken op de afmetingen van de huidige Ghibli, die overigens ook uit productie gaat.



Een nieuwe V8 verwachten we echter niet in de nieuwe Quattroporte. En gezien de onheilspellende woorden van Tavares, is het zelfs de vraag of hij er inderdaad nog gaat komen.

Maserati leverde de laatste Quattroporte af aan zijn anonieme Amerikaanse eigenaar, samen met een helemaal volgens klantenwensen gespecificeerde Maserati MC20. Onder de kap van dit exemplaar ligt de moderne Nettuno V6-motor, maar er komt ook een volledig elektrische versie van de MC20.