Met Oud en Nieuw is er voor 110 miljoen euro aan vuurwerk de lucht ingegaan. Een Maserati Grecale Trofeo kost een fractie van dat bedrag. En dan heb je 365 dagen per jaar vuurwerk. Genieten zolang het nog kan!

Wat is opvallend aan de Maserati Grecale Trofeo?

De Maserati Grecale is het ‘kleine’ broertje van de Maserati Levante. Maar wanneer we oog in oog staan met Maserati’s jongste suv, blijkt het een flinke knaap. Hij is dan ook 4,86 meter lang, oftewel maar 16 centimeter korter dan de Levante. In de hoogte en breedte scheelt het nog veel minder. Wel oogt de Maserati Grecale van voren iets aaibaarder dan zijn stalgenoot. Door de afgeronde koplampen kijkt hij iets vriendelijker uit zijn ogen. En profil en van achteren zijn de gelijkenissen erg groot. Je herkent de Grecale vooral aan de volledig verzonken portiergrepen. Vanbinnen ontgrendel je de papieren trouwens met drukknoppen in plaats van ordinaire hendels. Niet extreem nuttig, wel lekker eigenwijs.



Kijken we naar de techniek, dan bouwt de Maserati Grecale qua onderstel voort op de Alfa Romeo Giulia en de Alfa Romeo Stelvio. Op motorisch vlak verwacht je in deze tijd vooral (stekker-)hybrides en volledig elektrische aandrijflijnen, maar daar doet de Grecale vooralsnog niet aan. Op een volledig elektrische Grecale moeten we nog even wachten. Tot dan levert Maserati zijn compactste suv als mild hybrid waarin een viercilinder tweeliter motor en een startmotorgenerator samen 300 of 330 pk ophoesten.



Ben je benieuwd naar de elektrische Maserati Grecale?



Aanmelden

Met onze gratis nieuwsbrief blijf je op de hoogte.



De Grecale Trofeo doet niet aan zulk modern geneuzel. Onder zijn motorkap vind je een ver naar achteren geplaatste V6. En wát voor één! Hij is afkomstig uit de Maserati MC20, de supercar van de firma, en herbergt bijzondere ontstekingstechniek die afkomstig is uit de Formule 1. In de Maserati Grecale Trofeo levert de Nettuno-V6 een vermogen van 530 in plaats van 630 pk en een koppel van 620 Nm. Daarmee maakt-ie nog altijd Bratwurst van de Porsche Macan GTS (440 pk/550 Nm) om maar een concurrent te noemen.

Wat zijn de pluspunten van de Maserati Grecale Trofeo?

Bij het maken van een sportieve suv dwingen autofabrikanten zichzelf in een bijna onmogelijke spagaat. Dat lukt de een beter dan de ander en de Maserati Grecale Trofeo blijkt een topturner. Want 530 pk is al imposant, maar de manier waarop de 2000 kilo zware en 1,66 meter hoge suv ermee omgaat, is nog indrukwekkender. De besturing is precies en direct, maar wordt nooit nerveus. Onder het toeziend oog van de elektronica, zorgen de luchtvering met regelbare demping en het sperdifferentieel ervoor dat de vierwielaangedreven suv aanvoelt als een sportsedan met achterwielaandrijving. Lichtvoetig, speels en … verschríkkelijk snel.



Begeleid door een krachtige V6-grom en luide explosies in de uitlaat bezorgt de Grecale zijn inzittenden hij de honderdprint een collectieve nekhernia. In 3,8 bloedstollende tellen is het kunstje geflikt. Ook daar kan een Porsche Macan GTS (0-100 in 4,3 s) niet aan tippen. De sensatie van strijkers, mortierbommen en Chinese rollen, maar je handen of ogen zul je er niet door kwijtraken. Hoogstens je rijbewijs … Voor de vorm kun je de alerte achttraps automaat zelf bedienen met de enorme aluminium flippers aan het stuur, maar echt nodig is dat niet.



Ook als je braaf met de Nederlandse verkeersstroom meegaat, valt er nog genoeg te genieten aan boord van de Grecale Trofeo. Het comfort is aangenaam en ook achterin is meer dan genoeg beenruimte. De hemel lijkt nooit ver weg in de Grecale, maar alleen zeer lange mensen stoten hun hoofd ertegenaan. En als dat gebeurt, dan komen ze in aanraking met zacht, alcantara-achtig materiaal – ook geen straf. En eigenlijk wil je overal aanzitten, van het alom aanwezige leer, de merklogo’s in de hoofdsteunen tot het carbon op de tunnelconsole en de portieren.

Wat zijn de minpunten van de Maserati Grecale Trofeo?

Hoewel je bij een sensationele auto als deze al snel geneigd bent om over je hart te strijken, hebben we toch een paar minpunten bij de Maserati Grecale gevonden. Het hinderlijkst vinden we de bediening van de automaat. De Maserati heeft daarvoor geen keuzehendel of draaiknop, maar druktoetsen op de middenconsole, tussen het grote infotainmentscherm en het scherm van de klimaatregeling in. Soms moesten we herhaaldelijk op D, P of R drukken voordat de gewenste stand ook daadwerkelijk was ingeschakeld. Dan de schakelflippers; aan de ene kant vinden we het fijn dat ze zo groot zijn en dus altijd makkelijk te bedienen zijn, aan de andere kant zitten ze de hendels van de richtingaanwijzers en de ruitenwissers een beetje in de weg.

Als we de cruisecontrol op 100 km/h-wegen op 108 km/h zetten, kan de auto het niet laten om ons er met een knipperend 100-bordje permanent op te wijzen dat we te hard gaan. Vooral in het Head-up display is dat ronduit hinderlijk. En als we iets langzamer gingen rijden, liet de anders zo geweldige V6 een juist wat hinderlijke dreun horen. Nee, deze auto is niet gemaakt voor de Nederlandse regeltjes …

Wanneer komt de Maserati Grecale Trofeo naar Nederland en wat is de prijs?

De Maserati Grecale Trofeo kun je nu al te bestellen, mits je minimaal 174.613 euro op je bankrekening gereserveerd hebt. Leren bekleding, sportstoelen met uitschuifbare zittingen en verwarming zijn standaard, evenals de prachtige carbonafwerking en de 21-inch lichtmetalen wielen. Wil je een verwarmbaar stuur, geventileerde voorstoelen, een 360-gradencamera, achterbankverwarming en nog wat goodies, dan ga je al snel naar de twee ton. Ach, een gemiddeld rijtjeshuis kost twee keer zoveel … Een Maserati Grecale GT met 300 pk sterke viercilinder mild hybrid-aandrijflijn heb je al vanaf 106.48 euro. Wil je 30 pk extra, dan moet je de Grecale Modena à 117.426 euro hebben.

Wat vind ikzelf van de Maserati Grecale Trofeo?

Zelfs een suv-scepticus als ik raakt zijn reserves ten aanzien van dit type auto kwijt als hij zo geweldig rijdt en klinkt als de Maserati Grecale Trofeo. Eerder heb ik dat ervaren met de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio en de Porsche Macan GTS.



Toch voegt de Grecale daar nog een extra dimensie aan toe. Dat zit hem in de legendarische merknaam, maar ook in de prachtige binnenhuisarchitectuur met het karakteristieke klokje. Al is dat bij de Grecale tegenwoordig dan ook digitaal en configureerbaar. En kijk ook eens naar de materialen. Dit is ver van Duitse confectie en komt heel dicht bij een op de persoon toegesneden maatpak. Toch hoopt Maserati een heleboel Grecales te verkopen. Buiten Nederland gaat dat vast heel aardig lukken. In België kost de Grecale Trofeo bijvoorbeeld een ‘schamele’ 118.601 euro. Dat betaal je hier voor een instap-Macan met de helft aan vermogen …