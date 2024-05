Opvallend: Mercedes-AMG CLE 63 krijgt meer cilinders, maar minder vermogen

Nieuws

Het leek zo logisch dat Mercedes voor de nieuwe Mercedes-AMG CLE 63 dezelfde plug-in hybride aandrijflijn met viercilinder toepast als in de C 63 en de GLC 63. Maar niets van dat al: de V8 keert terug en de stekker verdwijnt. Mercedes-AMG is goudeerlijk over de reden.



Die reden is namelijk dat AMG-kopers geen viercilinder willen. Dat hebben topmannen van Mercedes laten weten aan het Britse Autocar. Ze geven toe dat de verkoopcijfers van AMG-modellen met een tweeliter viercilinder en een elektromotor een stuk slechter zijn dan die van hun voorgangers met een V8. Ondanks de doordachte techniek en het riante vermogen.



Topman Markus Schäfer liet tijdens de afgelopen Beijing Motor Show al doorschemeren dat Mercedes AMG alleen doorgaat met de plug-in hybride aandrijflijn als klanten dat willen.

Viercilinder zorgt voor verwarring

Ook de Mercedes-dealers deden hun zegje. Volgens hen is het voor klanten verwarrend als de CLE 63 (het topmodel) een viercilinder heeft, terwijl onder de motorkap van de CLE 53 - die in het gamma logischerwijs onder de CLE 63 staat - een zescilinder huist. Al klinkt dit ook een beetje als een smoes om verwende klanten niet zo'n viercilinder aan te hoeven smeren ...



V8 heeft minder power

Na alle klaagzangen heeft Mercedes-AMG er op het laatste moment voor gekozen om de CLE 63 uit te rusten met dezelfde vierliter twin turbo V8 die het gebruikt voor de Mercedes-AMG GT 63 4Matic+ en de Mercedes AMG-SL 63 4Matic+. Dit is een mild-hybride aandrijflijn (zonder stekker dus) met 585 pk. Opmerkelijk is dat hij bijna 100 pk minder levert dan de plug-in hybride viercilinder die oorspronkelijk bedoeld was voor de coupé. Die produceert namelijk 680 pk. Maar een aloude (Amerikaanse) wet luidt: there's no substitute for cubic inches ...



Overigens biedt Mercedes-AMG sinds kort ook een plug-in hybride aandrijflijn met een 4,0-liter V8 en maar liefst 816 pk en 1420 Nm aan voor de SL 63 E Performance, maar het merk kiest in de CLE 63 voor de variant zonder stekker. De topversie van de CLE wordt nog dit jaar geïntroduceerd.