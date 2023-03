Mercedes-AMG C 63 S E Performance (2023) test: waanzinnig snel, maar zonder V8

Vier cilinders, een kleinere motor, maar ook veel meer vermogen en een koppel boven het magische getal 1000. Hoe sportief is de Mercedes-AMG C 63 S E Performance nog?

En weer verlaat een achtcilinder de autowereld. Bij de topversie van de Mercedes C-klasse, traditioneel vakkundig gepeperd door AMG, was een V8 altijd een zekerheidje. Maar het mooie brommende geluid wordt naar de geschiedenisboeken verwezen. Elektrificatie is het toverwoord, ook bij snelle auto's. En dus moet je het nu doen met de helft van het aantal cilinders én van de motorinhoud. Een tweeliter turbomotor met vier cilinders dus.



Dat de bescheiden motor toch duizelingwekkend veel vermogen levert, komt omdat hij hulp krijgt van een 204 pk sterke elektromotor op de achteras. Die is gekoppeld aan een eigen tweetraps transmissie. En na het zuur van het verdwijnen van de V8, komt nu het zoet: de Mercedes-AMG C 63 S E Performance is waanzinnig snel. Samen zijn beide motoren goed voor 680 pk en 1020 Nm. De V8 uit de oude C-klasse moest het in zijn eentje klaren en kwam tot 510 pk en 700 Nm.



Mercedes-AMG C 63 S rijdt deels elektrisch



Al dit vermogen moet natuurlijk met zo min mogelijk doorslippende wielen op het asfalt worden overgebracht, vandaar dat het 4WD-systeem het vermogen automatisch verdeelt over de wielen met de meeste grip. Verder heeft de AMG een sperdifferentieel, een adaptief onderstel en achterasbesturing.



Nog meer weten over snelle, sportieve of elektrische Mercedessen?



Aanmelden

Dan is onze nieuwsbrief iets voor jou! Elke vrijdag gratis in je inbox.



Als je wilt, kun je tot een snelheid van 125 km/h volledig elektrisch rijden. Het batterijpakket is met 6,1 kWh relatief klein voor een plug-in hybride. Dat betekent dat de verbrandingsmotor het na maximaal 13 kilometer weer overneemt, waarna je de Duitse grens kunt opzoeken om de topsnelheid van 250 km/h te testen. Met het AMG Driver's Package wordt de begrenzer eraf geschroefd en kun je nog eens 30 km/h harder rijden.



Mercedes Formule 1-team schiet te hulp



De batterijtechniek komt rechtstreeks uit de Formule 1. Veertien liter koelvloeistof zorgt permanent voor koeling van de 560 batterijcellen, zodat de temperatuur constant op 45 graden wordt gehouden. Daardoor is de batterij nooit te kou of te heet en is het vermogen direct beschikbaar als je daarom vraagt.



De praktijktest voeren we uit op het Ascari-circuit van Klaas Zwart, in het zuiden van Spanje. Bij het ingaan van de bocht maakt de motor nog een ontspannen indruk, maar bij het krachtig uitaccelereren schakelt de negentraps automaat een paar versnellingen terug en beleef je de enorme kracht die beide motoren kunnen leveren. Het geluid is een stuk minder spectaculair dan dat van de V8, maar je bent wel veel sneller. De sprint naar 100 km/h voltrekt zich in 3,4 seconden, een verbetering van 0,6 seconde.



Snelle reiswagen

Om de kopers vooral te stimuleren om een keer het circuit op te gaan, staan 17 circuits voorgeprogrammeerd. Daarop staan 'Boost'-punten aangegeven, waarbij de bestuurder bij het vloeren van het gaspedaal optimaal gebruik kan maken van de extra kracht van de batterij. Die heeft maximaal 10 seconden een piekvermogen van 204 pk. Verder kun je ook op de turbo rekenen. Die is dankzij elektrische ondersteuning - eveneens een trucje uit de Formule 1 - meteen bij de les en heeft dus geen last van een turbogat.



Vierwielbesturing

De besturing is beter dan ooit. Dat is te danken aan de vierwielbesturing, maar ook aan het lagere gewicht in de neus van de auto. Dat vindt zijn oorsprong dan weer in een 100 kilo lichtere motor. Tegelijk zorgen de banden voor veel grip, waardoor je ronde na ronde bijna automatisch je gemiddelde snelheid verhoogt.

Ook op de openbare weg blijft er genoeg plezier over, al moet je daar iets beter letten op de heersende snelheidslimiet. Voordeel van de adaptieve schokdempers is dat de AMG ook een comfortabel karakter heeft. Het asfalt rond Ascari is niet altijd even egaal, maar de vering en demping weten de meeste hobbels soepel te vereffenen. Dat blijft de magie van AMG, het bouwt sportwagens die uitstekend geschikt zijn als snelle reiswagens. Dat ook de basisprijs gepeperd is, is ook een traditie. Al kan het dankzij de relatief lage CO2-uitstoot van 156 gram 'meevallen' en ben je net als bij het oude model klaar voor 130.000 euro.



Mercedes-AMG C 63 S voordelen en nadelen



De C 63 S E Performance biedt met zijn kleine viercilinder een fractie van het V8-spektakel, maar is wel veel sneller en - voor wat het waard is - een stuk zuiniger. Je kunt ook zeggen: AMG gaat met zijn tijd mee. Al snappen we dat mensen wel eens terugverlangen naar vierliters en achtcilinders.