Trouwe fans keren Mercedes de rug toe door deze stekkerauto

Mercedes zette kwaad bloed bij veel liefhebbers toen het de V8 in de C63 AMG - de ultieme Mercedes C-Klasse - verving voor een viercilinder met elektrische hulp. De Duitsers beseffen dat dit klanten heeft gekost, maar hebben geen spijt.



Sinds 2022 is de huidige generatie van de Mercedes-Benz C63 AMG op de markt. En dat was even slikken: de bekende V8 van de AMG-divisie van Mercedes maakte plaats voor een plug-in hybride aandrijflijn met een viercilinder turbomotor. En hoewel deze motorisering mede door de elektrokracht met 671 pk en 752 Nm koppel zelfs een stuk meer vermogen produceert dan de oude C63 met V8 (503 pk en 516 Nm), kreeg het merk uit Stuttgart toch te maken met een storm van kritiek.

"We hebben ongetwijfeld klanten verloren"

De nieuwe C63 zou namelijk de beleving missen waar de fans zo op kikken. Tevens zou het batterijpakket het model veel te zwaar maken. Ook AMG-baas Michael Scheibe heeft de kritiek meegekregen, zo laat hij weten in gesprek met het Britse Car Magazine. Hij merkt er direct de gevolgen van: “We zien dat sommige van onze zeer loyale klanten een beetje worstelen met het concept. Natuurlijk hebben we ongetwijfeld een aantal klanten verloren die alleen maar van V8's houden.”

Geen spijt

Toch lijkt Scheibe totaal geen spijt te hebben van de beslissing. Hij geeft aan dat hij de C63 echt een ‘overtuigend product’ vindt dat klanten moeten ervaren door ermee te rijden. Wel denkt de topman dat Mercedes de marketing van het nieuwe model beter had kunnen aanpakken: “We hadden de technologie meer aan onze verkopers en klanten moeten uitleggen", reflecteert Scheibe. “Dat zullen we blijven doen en nog verder verbeteren.”

V8 keert niet terug

Er waren geruchten dat de Duitsers de V8 terug zouden brengen in de C63, maar dat ontkrachtte Scheibe eerder al in 2023. Destijds gaf hij aan dat Mercedes het juiste besluit had genomen en dat steeds meer concurrenten ook kozen voor een plug-in hybride aandrijflijn. En daar heeft hij gelijk in gekregen - kijk bijvoorbeeld maar naar de nieuwe BMW M5. Dat is ook een plug-in hybride geworden.

Maar...

Toch lijkt de kritiek wel nut te hebben gehad. Mercedes is momenteel druk bezig met een nieuwe CLE63 AMG, de ultieme versie van de Mercedes CLE die het merk uit Stuttgart in 2023 introduceerde. Die auto zou aanvankelijk dezelfde aandrijflijn krijgen als de C63, maar naar verluidt heeft de aanhoudende kritiek ervoor gezorgd dat Mercedes toch kiest voor een twin-turbo V8.