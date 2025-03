Test BMW M5 (2025): in de kofferbak ligt een laadkabel – mag dat?

Tests

Ooit had de BMW M5 een V10, maar tijden veranderen. De V8 wordt nu ondersteund door een elektromotor en in de kofferruimte van de beresterke BMW 5-serie ligt een laadkabel. BMW, wat doe je nu!?

In oktober 2024 reden we al in een voorseriemodel van de BMW M5. Maar nu is hij helemaal af en staat hij ook al bij de Nederlandse en Belgische dealers.

Het is even wennen als je de specs bekijkt. Een leeggewicht van 2435 kilo? Heeft BMW een tikfout gemaakt? Zeker niet, dit overgewicht is de harde werkelijkheid van 2025. Het is te wijten aan de nieuwe aandrijflijn van de M5. Wen er maar aan: het topmodel van de 5-serie is vanaf nu een plug-in hybride.



Specs BMW M5: 727 pk en 1000 Nm

BMW is het aan zijn stand verplicht is om de nieuwe M5 elke keer meer vermogen te geven. Dat vermogen wordt opgehoest door dezelfde motor als in het afzwaaiende model, een 4,4-liter V8 met twee turbo’s. Maar de emissienormen worden strenger en strenger en meer vermogen betekent nu eenmaal ook meer CO2-uitstoot.

Vandaar dat BMW een elektromotor in de achttraps automaat van ZF integreerde. Die levert 197 pk. De benzinemotor voegt daar een maximaal vermogen aan toe van 585 pk. Het koppel van 750 Nm is beschikbaar tussen de 1800 en 5400 toeren per minuut. Het totale vermogen komt uit op 727 pk en – misschien nog wel indrukwekkender – het maximumkoppel bedraagt 1000 Nm. Al die kracht wordt over de voor- en de achteras verdeeld.



Minder snel naar 100 km/h

Zelfs als je het klimaat belangrijker vindt dan je adrenalinepeil, komt de M5 je tegemoet. Als je een voorzichtige rechtervoet hebt, kun je 69 kilometer elektrisch rijden. Om het zwaartepunt te optimaliseren, is de batterij als een carpaccio in smalle ‘plakken’ onder de vloer in het midden van de auto geplaatst.

Snel is de M5 beslist; hoewel er meer dan 2,4 ton in beweging moet komen, rondt hij de sprint naar 100 km/h af in 3,5 seconden. Toch zullen liefhebbers licht teleurgesteld zijn, de oude M5 deed dit iets sneller (3,4 s). En dit soort kijk-mij-nou-sportwagens worden nu eenmaal afgerekend op minieme verschillen.

Het voordeel van de elektromotor

Dankzij de elektromotor wordt de power wel mooier opgebouwd dan voorheen. Hij ondersteunt de V8 en zijn twee turbo’s met een extra boost als je het gaspedaal naar de bodem beweegt. Op het digitale display kun je kiezen voor een analoge snelheidsweergave en dan beweegt de naald als de bliksem naar snelheden boven de 200 km/h en zelfs 300 km/h als je na een verplichte rijtraining de begrenzer eraf laat schroeven.

De V8 maakt heerlijke geluiden die intenser worden naarmate het toerental toeneemt, pas bij 7200 tpm zit hij aan zijn toerenlimiet. Het geluid wordt extra versterkt dankzij de speciaal voor de M-modellen ontwikkelde sportuitlaat. Ook bij tussensprints is de samenwerking tussen de motoren imposant. Tijdens het rijden vloeit de energie met maximaal 60 kW terug de batterij in, zodat het bijna onmogelijk is om hem helemaal leeg te rijden.



Even schakelen

Dat de M5 rechtdoor tot grootse prestaties in staat is, is geen verrassing. Spannender is het wat hij doet op bochtige wegen. Dankzij de grotere spoorbreedte voor en achter en de verbeterde torsiestijfheid, lijkt de M5 ten opzichte van zijn voorganger nog meer aan het asfalt te kleven.

Zoals veel sportieve modellen heeft de M5 vierwielbesturing, waarbij de achterwielen op hoge snelheid maximaal 1,5 graad meesturen met de voorwielen. De besturing is in de basisafstemming al direct, maar je kunt de mate van feedback met een druk op de knop intensiveren. Wie dat leuk vindt, kan ervoor kiezen om al het vermogen naar de achterwielen te sturen via de 2WD-modus.

Tot 140 km/h kun je ook volledig elektrisch rijden. Puristen vrezen misschien voor saaie ritten, maar dat valt mee. Omdat de elektromotor in de automaat is geïntegreerd, schakelt hij net als bij een benzinemotor ‘gewoon’ op en terug. Bovendien maakt de motor een kunstmatig geluid, dat nog meer op je emoties inspeelt. Al vinden we het zelf wat té gekunsteld.



Meevaller: de prijs in Nederland

De M5 heeft een adaptief M-onderstel. Ook hier kun je via een knop mee spelen; de afstemming kan worden veranderd van extreem stevig in zeer comfortabel en geschikt voor lange snelwegritten. Daarmee blijft de M5 een auto die van alle markten thuis is, hij maakt net zo makkelijk circuitrondjes als ritten naar de hockeytraining of de kinderopvang. Wie kiest voor de eerste optie, doet er verstandig aan de optionele Performance-banden te bestellen.



Meestal eindigen we sportwagenverhalen in mineur als we het over de prijs hebben. Maar dat doen we nu niet. 144.347 euro is natuurlijk veel geld, maar vanwege de plug-in hybride aandrijflijn en de bijbehorende lage CO2-uitstoot is de bpm-boete te overzien. Daarmee is de nieuwe M5 zowaar ongeveer even duur in Nederland als in België.

Conclusie

Ondanks zijn gewicht is de BMW M5 nog steeds een sportwagen die zich overal thuis voelt. De nieuwe aandrijflijn maakt hem zuiniger én dynamischer. Je kunt alle kanten op met de motoren en alle vormen bevallen. Of het nu puur elektrisch is, een mix of alleen de V8. De M5 weet zijn topprestaties al vanouds te combineren met een prima geschiktheid voor dagelijkse ritten.