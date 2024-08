De teruggekeerde BMW M5 Touring is fraai, maar lijdt aan dezelfde kwaal als zijn sedanbroer

Nieuws

Een nieuwe BMW M5 Touring zagen we bijna 15 jaar geleden voor het laatst, dus we zijn als een kind zo blij dat BMW de nieuwe 5-serie station ook als M-auto introduceert. Totdat we beseften dat de nieuwe BMW M5 Touring aan dezelfde kwaal lijdt als zijn sedanbroer.

In 2023 introduceerde BMW de nieuwe BMW 5-serie en i5, begin 2024 volgde de Touring en afgelopen mei maakten we kennis met de vernieuwde M5. We misten nog één auto: een M5 Touring. Maar daar heeft BMW nu verandering in gebracht.

Weinig verrassingen

Veel verrassingen heeft het ontwerp van de M5 Touring niet meer voor ons, maar toch onderscheidt de M-versie zich wel van de reguliere stationwagon. Hij is een stuk breder - 7,5 centimeter om precies te zijn. Verder zien we speciaal voor de M5 ontworpen bumpers, een diffuser op de kont en een subtiele spoiler. Ook de vier uitlaatpijpen zijn uiteraard niet te missen.

BMW M5 Touring specificaties

De motorisering levert al helemaal geen verbaasde gezichten op: het is precies dezelfde aandrijflijn als in de M5 sedan. Een biturbo 4,4-liter V8 die wordt bijgestaan door een krachtige elektromotor. Gezamenlijk leveren ze 727 pk en 1000 Nm koppel. De sprint van 0-100 km/h voltooit de Touring in 3,6 seconden, een tiende van een seconde langzamer dan de sedan. De topsnelheid is begrensd op 250 km/h, maar tegen betaling - oftewel door het M Drivers Package aan te vinken - verhoogt BMW dit naar 305 km/h.

Ook plug-in hybride

Deze indrukwekkende specificaties zijn te danken aan het feit dat de nieuwe M5 Touring net als de sedan een plug-in hybrid is. Met het accupakket van 18,6 kWh kun je zelfs tot 67 kilometer volledig elektrisch afleggen. Met een M5!

Allemaal leuk en aardig, maar de batterij levert ook een groot nadeel op: gewicht. Met de loodzware accu in zijn buik weegt de M5 Touring maar liefst 2550 kilo, 50 kilo meer dan de toch al zwaarlijvige M5 sedan. Knappe jongen die aan zo’n mastodont toch nog het typische BMW-stuurgevoel kan geven waar de M-modellen om bekendstaan. Maar het zal BMW vast gelukt zijn.

BMW M5 Touring prijs

Door de plug-in hybride aandrijflijn is de nieuwe M5 wel een stuk goedkoper dan zijn voorganger. De sedan staat voor 144.347 euro op de prijslijst, de Touring is ruim 2 mille duurder en is voor 146.604 euro te bestellen. Kopers zullen nog wel een beroep moeten doen op hun geduld, want de marktintroductie van de M5 Touring staat voor begin 2025 gepland. De sedan is vanaf november 2024 te bestellen.

