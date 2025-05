TEST - zo maakt BMW van de 2-serie Gran Coupé een heuse junior-M2

Tests

Aan de BMW 2-serie Gran Coupé is veel meer veranderd dan alleen het uiterlijk. Voorzien van het M Technology Pack transformeert de van nature toch al behoorlijk dynamische M235 xDrive zelfs in een heuse junior-M2.

Je raakt de mensen van BMW diep in het hart, wanneer je suggereert dat de 2-serie Gran Coupé niet meer dan een facelift heeft ondergaan. En geef ze eens ongelijk: voor alleen een uiterlijke metamorfose hoefde de compacte sedan het hele homologatieproces niet opnieuw te doorlopen. In elk geval staat vast dat de vernieuwde 2-serie Gran Coupé nu veel prettiger op het netvlies ligt.

Een stuk aantrekkelijker

Van voren zien we andere koplampen, een nieuwe bumper en - afhankelijk van je configuratie - nieren waarin sommige lamellen diagonaal zijn gelegd. Van achteren oogt de auto dankzij de smallere lichtunits en iets hoger opgehangen kentekenplaat lager en sportiever. Al met al is de auto een stuk aantrekkelijkere verschijning geworden. Wel is de neus verwisselbaar met die van de Kia Ceed op het moment dat je de nieren wegdenkt.

M Technology Pack

Niet alleen de ontwerpers hebben zich van hun beste kant laten zien. Ook BMW's technici hebben een belangrijke steen bijgedragen aan de update. Topmodel M235 xDrive Gran Coupé is nu te bestellen met het M Technology Pack. Dat zet de uiterlijke sportiviteit daadwerkelijk om in dynamische daden. Want voorzien van dit pakket, slaat de auto op het circuit beslist geen modderfiguur. Een M2 Gran Coupé bestaat niet, maar het label 'M2 Light' zou deze versie beslist niet misstaan.

BMW's ingenieurs hebben zich uitvoerig kunnen uitleven. Het M Technology Pack - dat alleen verkrijgbaar is op de M235 xDrive - omvat een opgewaardeerd remsysteem met geperforeerde schijven, aluminium veerpootbruggen en een ingrijpend aangepast onderstel met massieve langsdragers en een specifieke set-up van de vering en schokdemping. Daarnaast is geschaafd aan het gewicht van de auto, onder meer door wielen van gesmeed lichtmetaal toe te passen. Sportstoelen en banden met een extra plakkerige rubbersamenstelling behoren eveneens tot het technologiepakket.

BMW M235 xDrive Gran Coupe prijs

Wil je de 80.824 euro kostende BMW M235 xDrive Gran Coupé bestellen met het M Technology Pack à 3762 euro, dan kan dat uitsluitend in combinatie met het Premium-pakket van 1495 euro, of met het nog iets volledigere Innovation Pack (2.795 euro). Dan is de auto ook voorzien van adaptieve led-koplampen met grootlichtassistent, automatisch dimmende spiegels, een draadloos oplaadstation voor je smartphone en comfort access op de centrale portiervergrendeling.

Maar BMW heeft vanzelfsprekend nog veel meer verleidelijke opties in de prijslijst staan, waarmee je de M235 xDrive Gran Coupé gemakkelijk over de ton kunt tillen. Wat je budget ook is: de fantastische M Sportstoelen zijn hun meerprijs van 801 euro dubbel en dwars waard. Ze bieden je hele rug - inclusief de schouders - een optimale ondersteuning en zijn bekleed met een mooie vegan stoffering. Altijd doen!

301 pk, 0-100 in 4,9 seconden

Een druk op de startknop en de motor van de M235 ontwaakt met een doordringend, maar nooit opdringerig binnensmonds gemompel. We gaan op pad en stuiten op onze route vrijwel direct op een verkeersdrempel. Ondanks de behoorlijk straffe basisafstemming van het onderstel (met standaard adaptieve schokdempers) rolt de M235 verrassend soepel over het obstakel. We kennen sportieve auto's die het woord 'snelheidsbelemmering' veel serieuzer opvatten.

Op een bochtige plattelandsweg kan de 1575 kilo wegende Gran Coupé eindelijk laten zien wat hij met zijn alomvattende M Technology Pack daadwerkelijk in zijn mars heeft. Met zijn vermogen van 301 pk trekt de turbomotor de door BMW opgegeven acceleratiecijfers geen moment in twijfel. In 4,9 tellen zit je vanuit stilstand al op 100 km/h. Maar de BMW werpt zijn snelheid ook weer razendsnel van zich af. Zelfs wanneer je het rempedaal heel beheerst indrukt, keert de naald van de snelheidsmeter rap weer terug richting 0-stand.

M235 schreeuwt om het circuit

Scherpe bochten zijn voor de vierwielaangedreven M235 xDrive Gran Coupé evenmin bloedstollend spannend. Op de openbare weg kunnen we niet meer dan proeven van de dynamische talenten van het onderstel. Wanneer de bijtgrage banden hun houvast op de ondergrond verliezen, calculeert het intelligente xDrive-systeem direct hoe het vermogen het beste over de vier wielen verdeeld kunnen worden om de omstandigheden het hoofd te bieden. Zodat de auto alsnog met een absoluut minimum aan wielspin een bocht uit accelereert.

De besturing maakt in eerste instantie een wat venijnige indruk, maar met het mes tussen de tanden leer je de directheid van de tandheugel beslist waarderen. Zoals het een BMW betaamt, vloeit er veel informatie vanaf de voorwielen naar je vingertoppen, zodat je in elke bocht de snelste lijnen kunt aansnijden. In een spannende bochtencombinatie voel je haarfijn aan wat het effect is van alle verstevigingen in de carrosserie. Jammer dat we op de testroute te maken hebben met tegenliggers - de BMW M235 xDrive Gran Coupé met M Technology Pack schreeuwt om een paar snelle ronden over het circuit.

Ook in minder sportieve versies verkrijgbaar

Wanneer we weer terugkeren naar het startpunt, herinnert de M235 xDrive ons eraan dat het leven niet alleen maar een race tegen de klok hoeft te zijn. Ondanks zijn nadrukkelijk sportieve inborst, hitst de auto je op de snelweg of in een stedelijke omgeving heus niet voortdurend op om kolen op het vuur te blijven scheppen. Ook op manoeuvreer- en parkeersnelheden blijkt de directheid van de besturing een voordeel te zijn.

Als al die sportiviteit niet aan jou besteed is, of als je budget simpelweg niet toereikend is voor de M235, resteert natuurlijk altijd de mogelijkheid nog om voor een minder vurige motorvariant van de 2-serie Gran Coupé te kiezen. Het gamma begint bij de 122 pk sterke 216 en bouwt zich via de 220 (150 pk) op naar de 223 met xDrive-vierwielaandrijving (204 pk). De startprijzen van deze versies schommelen tussen de 45 en 53 duizend euro. De notoire dieselaar hoeft zich bij BMW evenmin in de steek gelaten te voelen, want zelfs in Nederland staan nog steeds twee versies (218d en 220d) in de prijslijst vermeld. Deze zijn leverbaar vanaf zo'n 52.000 euro (in België vanaf ruim 40 mille).

Conclusie

Lichtvoetig en vlijmscherp op de grens, maar verrassend toegeeflijk op het dagelijkse woon-werktraject. Alle modificaties aan de carrosserie en het onderstel van de BMW M235 xDrive Gran Coupé hebben duidelijk effect gehad. Alleen moet je voor dit geweldige totaalpakket wel een goed gevulde portemonnee hebben …