BMW 2-serie Gran Coupé (2024): er is één versie die BMW blijkbaar niet wil verkopen

Nieuws

De BMW 2-serie Gran Coupé is vernieuwd. Hierbij is BMW voortvarend te werk gegaan. Vooral het dashboard ziet er heel anders uit. Alleen is er met de prijzen iets geks aan de hand.

De nieuwe BMW 2-serie Gran Coupé komt vooralsnog in vier motorvarianten naar ons land. Topper is de 300 pk sterke M235 xDrive. Dat is de auto die je op de foto's ziet. Niks mis mee. Als je niet zit te wachten op zoveel power, duikel je een heel eind naar beneden, namelijk naar 170 pk. Tenminste, als je op benzine wilt rijden.

De BMW 2-serie Gran Coupé is er ook als diesel. Nu werken wij niet bij een auto-importeur, maar als er in Nederland ergens geen stuiver mee te verdienen is, zijn het wel dieselauto's. In september 2024 bedroeg het marktaandeel een karige 0,8 procent. Dat kun je nauwelijks een marktaandeel noemen.

BMW 2-serie Gran Coupé prijs

Het modelaanbod van de nieuwe BMW 2-serie Gran Coupé ziet er als volgt uit:



BMW 220 Gran Coupé, driecilinder benzinemotor met 170 pk, vanaf 45.551 euro

BMW 218d Gran Coupé, viercilinder dieselmotor met 150 pk, vanaf 52.422 euro

BMW 220d Gran Coupé, viercilinder dieselmotor met 163 pk, vanaf 52.018 euro

BMW M235 xDrive Gran Coupé, viercilinder benzinemotor met 300 pk, vanaf 80.761 euro

Sterkste is de goedkoopste

Wat opvalt, is dat de sterkste diesel goedkoper is dan de zwakste diesel. Even dachten we BMW te betrappen op een foutje, maar het verschil zit 'm hoogstwaarschijnlijk in het verbruik en de CO2-uitstoot, die gekoppeld is aan de hoogte van de bpm.

De BMW 220d is namelijk zuiniger dan de 218d (4,4 l/100 km versus 4,8 l/100 km). Als gevolg hiervan is de CO2-uitstoot ook lager, 115 tegenover 125 gr/km. En dus krijgt de 218d een hogere bpm-toeslag.

Waarom je nu nog de 218d zou kiezen, is ons een raadsel. Maar wat ons vooral verbaast, is waarom BMW Nederland de moeite neemt om deze diesel naar Nederland te halen. Wellicht komt-ie als premium koffiebar in de kantine te staan, want wat moet je er anders mee?

Oh jee ...

Als we het persbericht verder doornemen, schrikken we ons een hoedje. We lezen: 'De brede nierengrille onder de koplampen met een innovatieve structuur van verticale en diagonale spijlen en de grote onderste luchtinlaat geven de nieuwe BMW 2-serie Gran Coupé een laag en strak wegprofiel.'

Niks mis mee, denk je wellicht. Dachten wij ook. Totdat ons oog viel op 'verticale en diagonale spijlen'. Dat lijkt een trend te worden. Je vindt ze ook op de nieuwe BMW X3. Persoonlijk vinden we dit he-le-maal niks. Het ziet er gek uit en we hadden gehoopt dat alleen de designers van BMW zoiets konden bedenken.

Verlichte grille

Helaas heeft de grille met verticale en diagonale spijlen inmiddels ook designers van andere automerken geïnspireerd; de gefacelifte Volvo XC90 heeft hem ook. Ons advies is om nu te stoppen met deze gekkigheid. Dat bijna elke nieuw automodel een lichtbalk achterop heeft, is nog daaraantoe.

De ontwerpers van BMW hebben de wereld ook al opgescheept met de verlichte autogrille. Aan deze BMW Iconic Glow is werkelijk niks iconisch. En toch is-ie ook leverbaar op de nieuwe 2-serie Gran Coupé; gelukkig optioneel en goddank pas vanaf maart 2025. Het kan ons niet lang genoeg duren ...

Die schots en scheve spijlen zie je niet terug op de persfoto's van de BMW 2-serie Gran Coupé. Die zijn van de BMW M235 xDrive en die heeft een andere, veel mooiere grille. Maar wie de online carconfigurator op BMW.nl bezoekt, ziet ze wel. Je bent gewaarschuwd.

BMW 2-serie Gran Coupé: standaard automaat

Alle motoren van de BMW 2-serie Gran Coupé brengen hun vermogen standaard over op de weg via een 7-traps Steptronic-transmissie met dubbele koppeling. De aandrijflijn van de BMW 220 Gran Coupé en de BMW 220d Gran Coupé zijn geëlektrificeerd met 48-volt Mild Hybrid technologie.

Het dashboard is flink op de schop gegaan en is nu uitgerust met het BMW Curved Display. Verder heeft de schakelaar van de automaat een nieuw ontwerp gekregen, evenals de stoelen. Sportstoelen zijn optioneel en ook voor de M-sportstoelen moet je bijbetalen. Dat geldt ook voor stoelverwarming en de mogelijkheid om de stoelen elektrisch te bedienen.