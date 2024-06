Dit is de nieuwe BMW X3 (2024): zit er bij BMW een spijltje los?

Nieuws

Na zeven jaar vond BMW het tijd voor een nieuwe BMW X3. De vierde generatie heeft een plug-in hybride aandrijflijn met meer bereik, maar er komt géén elektrische variant. De carrosserie is helemaal anders en herbergt in sommige versies wel een heel aparte nierengrille.

De BMW X3 heeft volgens zijn makers een geheel nieuwe, frisse designtaal gekregen. Dat moet voor een ‘monolithisch’ totaalbeeld zorgen. In gewonemensentaal: het ziet er strak en indrukwekkend uit. Al zullen de niet-BMW-fans misschien de schouders ophalen en zeggen dat de nieuwe X3 nog sprekend op zijn voorganger lijkt …



Gekke grille nieuwe BMW X3 (2024)



Toch is-ie de nieuwe BMW X3 bijna 5 centimeter in de lengte gegroeid en is-ie ook zo'n 3 centimeter breder geworden. De hoogte nam juist ruim 1,5 centimeter af, zodat de auto er nu minder SUV-ig uitziet. Ook de optisch langere motorkap draagt bij aan een dynamischer uitstraling.

Het opvallendste nieuwe designkenmerk is de grille van sommige versies. Die heeft zowel verticale als diagonale spijlen. Alsof de helft aan één kant is losgeraakt en scheef hangt. Wat ons betreft ziet dat er erg gek uit. In de M-uitvoering heeft de grille alleen horizontale lamellen. Verder is de vormgeving juist wat ingetogener geworden, met minder vouwen en lijnen die alle kanten op gaan.

Drukke toestanden in het interieur



Binnenin is de X3 volgestouwd met hightech snufjes. Het BMW Curved Display en de BMW Interaction Bar - een in het dashboard geïntegreerde licht- en taakbalk - moeten zorgen voor een moderne ambiance. Hadden de ontwerpers niet wat meer fysieke knoppen kunnen behouden in plaats van al die drukke toestanden? Was schermbediening oorspronkelijk niet bedoeld om een rustige, overzichtelijke werkplek te creëren?



Op de middentunnel heeft de nieuwe BMW X2 weer een draai-/drukknop, de laatste evolutie van het aloude iDrive-systeem. De transmissieknop lijkt meer ontworpen voor fijnbesnaarde pianospelers dan voor grofgebouwde houthakkers; het ding lijkt aan de priegelige kant.

Over the top



De elektrisch verstelbare sportstoelen (optie), opgewaardeerde materialen en de overvloedige ledverlichting dragen bij aan de hoogwaardige uitstraling. Betekende ‘premium’ bij oude BMW’s nog wel een ‘weinig ruimte voor veel geld’, bij de nieuwe X3 is dat absoluut niet meer het geval. De zitruimte is zowel voor- als achterin riant en aan bagage kun je 570 tot 1700 liter kwijt.



Met de sfeerverlichting in de blauw-rode variant raak je volledig in hogere M Motorsport-sferen. Waarschijnlijk is dit foefje alleen bedoeld voor de mensen die onder een BMW-dekbed slapen en het propellerlogo op hun borst hebben getatoeëerd. Voor gewone mensen is dit wel erg over the top

Geen elektrische iX3 meer



Opvallend genoeg heeft de nieuwe BMW X3 geen volledig nieuw platform gekregen. Dat betekent zeker niet dat-ie technisch op dezelfde voet verdergaat. Alle aandrijflijnen blijven op de een of andere manier geëlektrificeerd, maar ze zijn stuk voor stuk krachtiger geworden. Verder komt er voorlopig geen nieuwe volledig elektrische iX3.



Plug-in hybride X3 rijdt bijna 90 km puur elektrisch



Alle benzine- en dieselmotoren krijgen mild hybride-ondersteuning en een achttraps automaat is standaard. Daarnaast krijgt de plug-in hybride de nodige technische aanpassingen en een lekkerder bekkende typeaanduiding. Hij heet nu X3 30e xDrive in plaats van het tongverstuikende ‘xDrive30e’.

Onder de motorkap ligt een tweeliter viercilinder met 190 pk, die samen met een 184 pk sterke elektromotor (was 109 pk) een systeemvermogen van 299 pk genereert. Het benzine-elektroduo zorgt voor vlotte prestaties (0-100 in 6,2 s, top 215 km/h) en een (potentieel) laag verbruik. De huidige batterij van 19,7 kWh is bijna twee keer zo groot als de oude en moet voor een elektrisch bereik van maximaal 89 kilometer zorgen. Ongeveer dubbel zo veel als voorheen

Ook weer X3 met dieselmotor



In de mild hybride-aandrijflijnen van de viercilinder benzineversies vind je een 18 pk en 200 Nm sterke startgenerator. De instapper van de reeks heet X3 20 xDrive en levert al met al 208 pk en 330 Nm. Daarmee gaat-ie er in vergelijking met zijn voorganger 24 pk op vooruit. De honderdsprint neemt met deze aandrijflijn 7,8 seconden in beslag en het verbruik ligt rond de 7,0 l/100 km (1 op 14,3).

Dieselfans moeten het voorlopig stellen met één motorvariant, de 197 pk en 400 Nm sterke X3 20d xDrive. Voor 2025 staat er ook een zescilinder diesel op het programma.

Sterkste nieuwe BMW X3 met bijna 400 pk



Voor de snelheidsduivels levert BMW de X3 M50 xDrive met een zescilinder lijnmotor die samen met z’n elektromaatje 398 pk en 580 Nm op de been brengt. Hiermee kun je in 4,6 seconden van 0 naar 100 km/h knallen. Niet slecht voor een SUV, al zijn we met alle elektrische geweld van de laatste tijd best wat gewend.

Het M Sport-differentieel, het (optionele) adaptieve onderstel en een scala aan rijhulpsystemen moeten ervoor zorgen dat overmatige prestatiedrang niet tot onveilige situaties leidt. Ook parkeerassistentie met achteruitrijhulp en een camerasysteem zijn standaard.

Prijs nieuwe BMW X3 (2024)



De nieuwe BMW X3 komt eind 2024 naar Nederland. Over de prijzen weten we alleen dat de plug-in hybride het minst kost: 67.815 euro. Reken maar dat de mild-hybride benzineversies ergens rond de 78 mille uitkomen en dat de M50 de 1100.000 euro ruimschoots passeert. met dat soort prijzen ligt voor veel mensen de keus voor een tweedehands BMW X3 wellicht meer voor de hand ...