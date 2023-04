Aankooptips tweedehands BMW X3 F25 (2010-2017): problemen, prijzen, uitvoeringen

Je wilt een stoere suv van een premiummerk. Dan kun je haast niet om BMW heen, alleen is de X5 je te groot. De X1 vind je juist weer te krap en te braaf. Dan kom je automatisch bij de BMW X3 terecht. De tweede generatie is redelijk betaalbaar, maar kent ook een aantal valkuilen.

Hoe Duits een BMW X3 er ook uitziet en aanvoelt, hij wordt niet in Duitsland geproduceerd. De eerste generatie van de BMW X3 (E83) liep bij Magna Steyr in Oostenrijk van de band. Latere X3’s voor de Europese markt komen uit de Amerikaanse BMW-­fabriek in South-Carolina. Net als de BMW X4, X5, X6 en X7, trouwens.



Wat zijn de concurrenten van de BMW X3?



De belangrijkste concurrenten van de BMW X3 zijn de Audi Q5, Mercedes GLK/GLC en de Volvo XC60. Sterke punten van de BMW zijn z’n ruimte en z’n uitstekende rijeigenschappen. De afwerkingskwaliteit was aanvankelijk niet geweldig, maar werd met de facelift van 2014 naar een hoger plan getild. Door de bank genomen is de BMW X3 een solide auto, al zijn er wel zaken om op te letten.

Met een verkoopcijfer van nog geen 5000 stuks over zeven jaar behoort de BMW X3 F25 niet tot de bestsellers in z’n segment. Het enthousiasme van de Nederlandse autokoper voor de Audi Q5 was ietsje groter (ruim 5100 verkochte exemplaren). De topfavoriet in dit segment was de Volvo XC60. Daarvan werden in dezelfde periode 10.500 verkocht.

Uitvoeringen en motoren BMW X3 (F25)



Aanvankelijk leverde BMW zijn X3 alleen als xDrive, dus met vierwielaandrijving. Benzineliefhebbers konden kiezen uit drie motoren, dieselfans hadden de keuze uit vier stuks. De vermogens varieerden van 184 tot 313 pk, waarvan de krachtigste versie zo­­waar een diesel was. Na de facelift van 2014 werd de X3 ook verkrijgbaar met alleen ­achterwielaandrijving. De naamloze basis­uitvoering van de X3 zul je niet vaak tegenkomen.



Het occasionbestand wordt gedomineerd door de Business, de Executive en de High Executive. Opvallend is dat de Executive standaard wél een navigatiesysteem had, maar geen automatische klimaatregeling. De High Executive beschikte daar wel over, en had daarnaast onder meer leren bekleding, een verwarmde achterbank en xenonkoplampen. Door het ontelbare aantal pakketten en losse opties, kon de uitrusting per X3 enorm uiteenlopen.



Facelift X3 (F25)



Bij de facelift gaf BMW de X3 een ander neusje en verplaatste het de zijknipperlichten naar de buitenspiegels. De achterbumper had een minder groot ongespoten ­oppervlak. Tegen meerprijs waren led-koplampen leverbaar. Ook pareerde de fabrikant de kritiek op de afwerking van het interieur; er werden mooiere materialen toegepast. Het belangrijkste motornieuws kwam uit de dieselhoek: de 184 pk sterke xDrive20d maakte plaats voor een zuiniger variant met 190 pk.

Op uitrustingsgebied kon je voortaan ook kiezen voor een xLine-pakket, dat het ­suv-­karakter van de X3 benadrukte. Sportievelingen kozen daarentegen liever het M Sport-pakket. Op veiligheidsgebied had de X3 nog weinig bijzonders te melden.

Problemen en zwakke punten BMW X3 (F25)

Net als bij andere BMW’s van voor 2015, moet je bij X3’s met viercilinder benzinemotor alert zijn op de staat van de distributieketting. Die kan al na vier à vijf jaar oprekken. Een licht ratelend geluid bij (verhoogd) stationair toerental kun je beter niet negeren. Anders loop je uiteindelijk tegen dure motorschade aan. De preventieve vervanging van de ketting met spanners en geleiders is trouwens evenmin goedkoop. Reken op minimaal 850 euro.



We adviseren je dan ook om voor aankoop te vragen of de ketting al eens is vervangen. Metaalslijpsel van een versleten distributieketting kan ook de oliedrukregelaar blokkeren, met het wegvallen van de motoroliedruk tot gevolg. Gaat het desbetreffende waarschuwingslampje branden, dan is het zaak de auto zo snel mogelijk tot stilstand te brengen en de motor af te zetten.



Motorvarianten BMW X3

Benzine Diesel sDrive20i 184 pk sDrive18d 143 pk xDrive20i 184 pk xDrive18d 150 pk xDrive28i 245 pk xDrive20d 184 pk xDrive35i 306 pk xDrive20d 190 pk

xDrive30d 258 pk

xDrive35d 313 pk

X3 met koelproblemen



Defecten aan de koelwaterthermostaat en de elektrische waterpomp kunnen koel­problemen veroorzaken en ook dat is niet goed voor de motor. Een ander bekend euvel van de viercilinder benzineversies is de matige smering van de rembekrachtigingspomp. Die loopt op een gegeven moment vast, waarna je kuitspieren à la Hulk moet hebben om de zware X3 op eigen kracht tot stilstand te brengen - geen pretje en poten­tieel gevaarlijk.

Problemen met alarmsysteem en panoramadak BMW X3



Vraag voor aankoop van een tweedehands BMW X3 ook altijd om de code van de alarminstallatie. Veel X3’s zijn voorzien van een systeem met de gevoeligheid van de prinses op de erwt. Als het alarm het op zijn heupen krijgt, laat de auto zich niet starten. Met een beetje pech krijg je hem zelfs niet van het slot. Resetten is de enige optie, maar dat kan dus alleen als je over de bijbehorende alarmcode beschikt.

Een goed werkend panoramadak zorgt in zijn beste dagen voor een hemelse aanblik, maar als het defect is, kan het voor helse pijnen in je portemonnee zorgen. Mocht je het dak niet meer kunnen openen of sluiten, dan zal de dealer algauw roepen dat er een ander dak in moet. Katsjing! Specialisten op het gebied van schuifdaken kunnen de boel soms tegen een aanmerkelijk lager bedrag weer gangbaar maken.

Mocht je in de markt zijn voor X3 met dieselmotor, weet dan dat een vervuild EGR-systeem en kapotte roetfilters geen zeldzaamheid zijn. Als de 20d-motor niet lekker loopt, kan dit aan een losgeschoten vacuümslang liggen.



Slijtage onderstel



Een zware auto als de X3 lust graag banden en ook de remmen slijten relatief snel. Juist omdat het hier slijtagedelen betreft, zijn ze uitgesloten van garantie. Let daarom extra goed op de staat van de banden en remmen voordat je je handtekening onder het koopcontract zet.

Prijzen tweedehands BMW X3



Tegenwoordig ligt het niet voor de hand om een tweedehands BMW X3 met dieselmotor te kopen. Beperken we ons tot de benzinemodellen met een tellerstand van minder dan 200.000 kilometer, dan kunnen we terecht vanaf 16 à 17 duizend euro. Voor dat geld heb je een xDrive20i of xDrive 28i uit de eerste bouwjaren. Zescilinder X3’s op benzine zijn te koop vanaf ongeveer 20.000 euro.



Vind je een vierwielaandrijver te onnodig, te zwaar en te onzuinig? Dan zit je automatisch vast aan een viercilinder BMW X3 van na de facelift. Behalve een frisser neusje krijg je dan een fraaier uitgevoerd interieur op de koop toe. De prijzen lopen uiteen van 18.500 tot 25.000 euro voor auto’s uit 2014. Bij voldoende keus zouden wij altijd opteren voor minimaal de High Executive-­uitvoering, of anders voor een Executive met een aantal leuke accessoires