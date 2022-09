TEST - Volvo XC60 verplettert BMW X3, Hyundai Santa Fe en Land Rover Discovery Sport

Plug-in hybrides zijn niet alleen (potentieel) heel zuinig, vaak hebben ze ook veel power. Welke stekkerhybride combineert deze twee deugden het best? We testen de BMW X3 xDrive30e, Volvo XC60 Recharge T6 AWD, Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV 4WD en Land Rover Discovery Sport P300e. In deze deeltest concentreren we ons op de plug-in hybride-aandrijflijn.



Eerder concludeerden we dat het comfort van deze stekker-suv's op een hoog niveau lag. Dat mag natuurlijk ook wel in deze prijsklasse. De Hyundai Santa Fe is de goedkoopste in het rijtje, maar heeft alsnog een vanafprijs van 53.945 euro. De andere drie beginnen allemaal aan de 'verkeerde' kant van de 60.000 euro. In de geteste uitvoering spant de luxe uitgevoerde Volvo XC60 de kroon met Zeker als je bewust kiest voor een plug-in hybride-aandrijflijn, verwacht je veel van de prestaties en het verbruik. In deze deeltest leggen we daarom de nadruk op de combinatie van motor en transmissie.



Verschillende soorten plug-inhybrides



Het principe van de plug-in hybride wordt hier op twee verschillende manieren benaderd. BMW en Hyundai zetten de elektromotor tussen de benzinemotor en de transmissie. Vervolgens verdelen ze het elektrisch vermogen gelijktijdig met het fossiele vermogen over alle vier de wielen. Land Rover en Volvo houden beide motoren strikt gescheiden. In het geval van de Land Rover Discovery Sport zorgt een driecilinder turbomotor van 1,5 liter samen met een achttraps automaat voor de aandrijving van de voorwielen. De elektromotor is opgenomen in de achteras, zonder mechanische verbinding met de benzinemotor voorin.



Volvo XC60 Recharge T6 verplettert concurrentie met zijn prestaties

Volvo vertrouwt op een krachtige viercilinder met een inhoud van twee liter. Die motor beschikt niet alleen over een turbo, maar ook over een mechanische compressor. Volvo heeft het vermogen flink opgeschroefd: boven op de 253 pk die de viercilinder overbrengt op de voorwielen, krijgen de achterwielen ook nog eens 145 pk aan elektrische power te verwerken. Geen wonder, dat de XC60 Recharge T6 zijn concurrenten tijdens de prestatiemetingen verplettert.



Hij sprint van 0 naar 100 km/h in 5,3 seconden, de BMW volgt met 5,9 seconden en de Land Rover met 6,8 seconden. De Hyundai slit de rijen met een honderdsprint in 8 tellen rond. De Volvo XC60 is dus niet te houden. Althans: tot 180 km/h. Want Volvo heeft elektronisch bepaald, dat het voor de verkeersveiligheid beter is om niet sneller te gaan. Zelfs de Hyundai Santa Fe maakt met zijn bescheiden topsnelheid van 187 km/h weer terrein goed op de Volvo.

350 pk van de Volvo XC60 lastig te doseren

Het energieke vermogen van de XC60 laat zich lastig doseren. De Land Rover Discovery Sport en de BMW X3 brengen hun krachten veel gelijkmatiger over op de wielen. Als de benzinemotoren van de Volvo en de Hyundai het stokje van de elektromotoren overnemen, gaat dat eveneens met een hoop bombarie gepaard. In de BMW X3 xDrive30e heb je zelden door welke motor er nou precies aan het werk is. Bij de driecilinder van de Land Rover is dat alleen het geval als je niet te veel van hem vraagt. Zolang je maar uit de buurt blijft van de toerenbegrenzer, blijft hij keurig op de achtergrond.



Laadvermogen plug-inhybrides

De Land Rover Discovery Sport P300e is trouwens de enige auto in deze test die je kunt opladen met een vermogen tot 7 kW. De accu’s van de drie andere plug-in hybrides druppelen met hooguit 3,7 kW (BMW X3, VolvoXC60) tot 4,6 kW (Hyundai Sana Fe) vol. Bovendien kan de Land Rover aan een snellader met een vermogen van 32 kW worden opgeladen.

Hoe zuinig zijn stekkerhybrides nu echt?

Wanneer we de verbruiksmetingen van de BMW X3 xDrive30e, Volvo XC60 Recharge T6 AWD, Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV 4WD en Land Rover Discovery Sport P300e naast de fabrieksopgaven leggen, zijn we in staat om een boze brief naar de redactie van Kassa te sturen. De Hyundai Santa Fe haalt een gemiddeld testverbruik van 6,3 l/100 km (1 op 15,9), de Land Rover Discovery Sport komt niet verder dan 7,6 l/100 km (1 op 13,2). Een gigantisch verschil met de 1,5 liter die de Britten opgeven (1 op 66,7). Zowel de BMW X3 als de Volvo XC60 noteert tijdens de test een verbruik van 1 op 14,7.



Zo testen wij het verbruik van plug-in hybrides



Voor het beoordelen van de bovengenoemde verbruikscijfers, vinden we het belangrijk dat je weet hoe wij die meten. We hebben een vast testtraject van meer dan 100 kilometer waarin stadsverkeer, provinciale ween en snelwegen elkaar afwisselen. Dit traject rijden we twee keer. Eerst met een volgeladen hybride-accu en een tweede keer met een lege accu.



Wie elke dag plichtsgetrouw de laad­kabel uitrolt en de batterijen oplaadt, kan over een realistische afstand van 37 (BMW) tot 49 kilometer (Hyundai) volledig elektrisch rijden. Zuinigheid staat in Zuid-Korea blijkbaar hoger op de eisenlijst dan pure snelheid - en dat is beslist geen schande. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan het benzineverbruik van plug-in hybrides dus sterk variëren. Nog veel meer dan bij auto's met een traditionele aandrijflijn.

En de winnaar is ...

Zetten we als onze bevindingen op een rijtje, dan biedt de BMW X3 xDrive30e het mooiste compromis van prestaties, verbruik en innerlijke beschaving. De Volvo levert de meest indrukwekkende prestaties. De Land Rover Discovery Sport P300e is minder snel dan de BMW en de Volvo en verbruikt het meest, maar heeft wel weer een fijn werkende transmissie. Hoewel de Hyundai Santa Fe PHEV duidelijk minder snel is dan de rest komt zijn aandrijflijn het onrustigst over. Aan de positieve kant van de weegschaal zet de Koreaan de mooiste verbruikscijfers.

De volledige versie van deze vergelijkende test, inclusief alle meetgegevens, staat in Auto Review 8/2022.