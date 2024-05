Nieuws

Het design van de nieuwe Hyundai Santa Fe was al even bekend, maar Hyundai heeft nu ook de prijzen vrijgegeven. Als je de prijslijst van de vorige Santa Fe erbij pakt, is het even schrikken. Maar de nieuwe lijkt zijn pijlen op een andere doelgroep te richten.

De nieuwe Hyundai Santa Fe is als een tiener die na de zomervakantie met een compleet nieuw uiterlijk op school verschijnt. Waar het ontwerp van de vorige Santa Fe vooral leunde op ronde vormen, is de vijfde generatie van de grote SUV radicaal anders vormgegeven.

De discussie dat grote SUV's hun langste tijd gehad hebben (want: te zwaar, te groot en te inefficiënt) lijkt voorlopig aan Hyundai voorbij te gaan. Stiekem vinden wij het wel leuk dat dit imposante zevenzits bouwwerk niet van Duitse of Britse komaf is. Laat een Hyundai-rijder ook maar eens stoer voor de dag komen.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Op een rij: de oude Santa Fe (links), de nieuwe Santa Fe (midden) en de Land Rover Defender (rechts)

Poor man's Defender

Over grote Britse SUV’s gesproken; de designers van Hyundai lijken hun inspiratie voor de nieuwe Santa Fe wel heel nadrukkelijk bij de Land Rover Defender vandaan te hebben gehaald. Kijk maar eens naar het zijaanzicht, de daklijn en de vlakke kont. En dan die C- en D-stijl! Met de prijs in het achterhoofd (daarover later meer), zou je de Santa Fe ook wel de poor man’s Defender kunnen noemen.



Groeispurt

Om er zeker van te zijn dat jij de Santa Fe nog wel als Hyundai herkent, gaven de designers de dagrijverlichting en de achterlichten de letter H, van Hyundai. De achterkant loopt kaarsrecht naar beneden. Eigenlijk is alles rechthoekig, op de wielen na dan. We zijn geen autodesigners, maar we kunnen ons voorstellen dat dit klusje met weinig meer dan een geodriehoek en een liniaal geklaard was.

De nieuwe Sante Fe heeft ook een kleine groeispurt doorgemaakt; de wielbasis is met 5 centimeter gegroeid naar ruim 2,81 meter, de totale lengte nam met 4,5 centimeter toe tot 4,83 meter. De groei komt ten goede aan de beenruimte op de tweede en derde zitrij, maar ook aan de bagageruimte. Die is met 628 liter in de vijfzits configuratie al imposant te noemen. Wanneer je alle stoelen naar beneden klapt, creëer je een vlakke laadvloer en maar liefst 1949 liter bagageruimte.

Interieur vriendelijker

Het interieur van de Santa Fe oogt een stuk vriendelijker dan het exterieur. We zien een groot, licht gebogen display dat het digitale instrumentarium van 12,3 inch verbindt met het infotainmentscherm. Eronder zitten opmerkelijk veel fysieke knoppen (hoera!). Verder heeft de Santa Fe twee draadloze telefoonopladers en mooie nappaleren bekleding op het dashboard en de stoelen. Opvallend: Hyundai rept met geen woord over vegan leder.



Hyundai Santa Fe (2024) prijzen

De Hyundai Santa Fe verschijnt deze zomer bij de Hyundai-dealers en heeft een vanafprijs van 59.595 euro. Daarmee is de standaard zevenzitter een stuk duurder dan zijn voorganger, die je vanaf 48.000 euro kon aanschaffen. Schrale troost: de Land Rover Defender 110 kost als PHEV minimaal 95.000 euro. Maar eerlijk is eerlijk: die heeft wel 404 pk.



Met de 60 mille koop je de uitvoering met een hybride aandrijflijn. Deze levert 215 pk systeemvermogen en 367 Nm aan koppel. Opvallend is dat de vanafprijs van de plug-in hybride Santa Fe maar 400 euro hoger ligt. Want met stekker is de grote SUV krachtiger (252 pk), rijker uitgerust en vierwielaangedreven. Het absolute topmodel is de plug-in hybride Santa Fe Blackline, waarvoor je minimaal 68.995 euro moet neertellen.

Bpm slaat toe

Het kleine prijsverschil tussen de hybride en plug-in hybride versies is volledig te wijten aan de bpm. Omdat de plug-in hybride op papier maar 37 gram CO2 per kilometer uitstoot, rekent de overheid slechts 1252 euro bpm. Voor de hybride-versie wordt gerekend met een CO2-uitstoot van 152 of 159 gram. Hierdoor moet je maar liefst 11.189 of 13.107 euro bpm aftikken.