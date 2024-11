Tests

De nieuwe Hyundai Santa Fe (2024) is een SUV volgens de oude stempel: vierkant, robuust en met heel veel ruimte. Het enige wat ontbreekt, is een ouderwets nagelende dieselmotor.

Als we de Hyundai Santa Fe zien, krijgen we een déjà vu. Onvermijdelijk denken we aan de Land Rover Defender, vooral van de zijkant. Kijk maar eens naar die C- en D-stijlen. Met de prijs in het achterhoofd (daarover verderop meer), zou je de Santa Fe ook wel de poor man’s Defender kunnen noemen.

Eerbetoon aan Britse terreinbeul

Nu kunnen we flauw doen en Hyundai van plagiaat beschuldigen. Maar daarmee doen we het merk tekort. Tot een jaar of 20 geleden zag je bij Koreaanse merken vaak opzichtige knipogen naar Europese modellen, maar inmiddels vaart Hyundai zijn eigen koers. De Santa Fe is meer een eerbetoon aan de Britse terreinbeul. En dat verdient deze icoon onder de terreinwagens natuurlijk ook.

De achterkant loopt net als de Defender-kont kaarsrecht naar beneden. Eigenlijk is alles rechthoekig, op de wielen na dan. We zijn geen autodesigners, maar we kunnen ons voorstellen dat ze voor hun ontwerpklus aan een potlood, een geodriehoek en een liniaal voldoende hadden.

Hyundai Santa Fe (2024): hybride of plug-in hybride

In Nederland is de nieuwe Santa Fe te koop als hybride en als plug-in hybride. Wie niet kan kiezen, heeft nauwelijks houvast aan de prijs, want beide modellen zijn vrijwel even duur. De 1.6 T-GDI HEV - de stekkerloze hybride dus - kost 59.495 euro. Voor 500 euro meer levert Hyundai je er laadpoort en -kabel bij.

Daarmee is de Santa Fe bijna 40.000 euro goedkoper dan het origineel: een Land Rover Defender 110 PHEV kost 87.542 euro. Dat het prijsverschil tussen de hybride en plug-in hybride zo klein is, heeft te maken met het lage bpm-bedrag voor de op papier weinig CO2 uitstotende PHEV. Daardoor is-ie bij ons zowaar veel goedkoper dan in België!

Vierwielaandrijving en terreinprogramma’s

Avonturiers moeten sowieso voor de plug-in hybride kiezen, want die heeft standaard vierwielaandrijving. Er zijn zelfs een paar terreinprogramma’s. Hyundai heeft zijn 4WD-systeem HTRAC All-Wheel Drive gedoopt.

Afhankelijk van de wielgrip en de voertuigsnelheid wordt het koppel zo goed mogelijk over de vier wielen verdeeld. Ook voor de grip in bochten is dit meegenomen. Al moet je ook niet te diep de wildernis ingaan, want lage gearing of een sperdifferentieel heeft-ie niet.

Geen goede caravantrekker

Diesels zijn vanaf nu uit den boze bij de grootste Hyundai. Dat heeft een nadeel: de Santa Fe is geen goede caravantrekker. Hij verdraagt maar 1010 kilo aan de haak (Hybride: 1110 kilo) en dat is voor zo’n joekel van een auto gewoon te weinig. Zeker omdat de concurrentie wél een fatsoenlijk aanhangergewicht aanbiedt; aan een Skoda Kodiaq kun je een caravan koppelen van 2,3 ton en ook de Ford Kuga gaat voor meer dan 2 ton. Stoere mensen slapen niet in een caravan, maar buiten of in een daktent, denkt Hyundai misschien.

Alle versies hebben 7 zitplaatsen

Een groot pluspunt van de 4,83 meter lange Santa Fe is dat alle versies zeven zitplaatsen hebben. Wie van luxe houdt, kan ook een versie kiezen met zes afzonderlijke stoelen. Voor iedereen die in de Santa Fe stapt, is het goed te weten dat er 5 centimeter extra wielbasis beschikbaar is ten opzichte van de oude versie. De totale lengte groeide met 4,5 centimeter.

Wie de Santa Fe liever gebruikt om zijn mannelijkheid te herontdekken en het zelf geschoten wild achter in zijn auto wil villen (en daarna op de barbecue roosteren), zit ook goed. Er past 1942 liter in de PHEV als je beide zitrijen omklapt.

Voorin waan je je in businessclass

Hoe verder je voorin zit, des te meer het comfort toeneemt. Het functieprofiel voor de derde zitrij is: korte benen, veel lenigheid. Dan word je zo aangenomen. Op de tweede zitrij zijn de eisen soepeler, daar passen gemakkelijk twee verveelde pubers met groeistuipen.

Helemaal voorin waan je je in de businessclass. De speciale loungefauteuils waren tot voor kort voorbehouden aan de EV-modellen, maar ook de Santa Fe heeft ze nu. Ze hebben een elektrisch uitschuifbare steun voor je bovenbenen en ze zijn ook geschikt om relaxed wild te spotten. Of - minder avontuurlijk - om ontspannen te reizen in de file.



Bagageruimte Hyundai Santa Fe

De bagageruimte is 300 liter groter dan die van de oude Santa Fe en meet 621 tot 1942 liter. Ook bij de Ikea slaat de Santa Fe geen modderfiguur, want de opening is zo breed dat er heel wat grote voorwerpen probleemloos in de enorme ruimte verdwijnen. Als alle stoelen in de wagenbodem worden verzonken, ontstaat een vlakke laadvloer waarop je zelfs een luchtbed kunt leggen, zodat de Santa Fe transformeert in een gelegenheidscamper.

54 elektrische kilometers

Hoewel de Santa Fe een SUV is van de oude stempel, richt hij zijn blik vanbinnen juist op de toekomst. We zien de onvermijdelijke grote schermen voor de bestuurder en in de middenconsole, maar er zijn ook echte knoppen. De middentunnel is opvallend hoog; stoere mensen knuffelen niet, denken ze misschien bij Hyundai.

De aandrijflijn bestaat in alle gevallen uit een 1,6-liter viercilinder benzinemotor met 158 pk. De plug-in hybride heeft bovendien een elektromotor die 90 pk levert. In totaal heeft de PHEV 253 pk. De elektrische actieradius van 54 kilometer is niet om over naar huis te schrijven. Ook de sprinttijden zijn weinig indrukwekkend: er verstrijken 9,3 seconden voordat de sprint van 0-100 voorbij is. Dat zijn eerder dieseltijden.



Fijne reiswagen

De Santa Fe neemt overal z’n tijd voor, maar dat is geen ramp. In tegenstelling tot de oude dieselmotoren, hoor je deze aandrijflijn nauwelijks en dankzij het comfortabel afgestemde onderstel zit je al snel in de yogamodus. De besturing is licht, maar best communicatief en de carrosserie helt verrassend weinig over. Gewoon een fijne reiswagen dus, met een zeer opvallend design. Lekker hoor.

Conclusie

Het opvallende uiterlijk van de Hyundai Santa Fe kan je betoveren of juist helemaal niet. Verfrissend is-ie hoe dan ook. Hij staat zijn mannetje in niet al te zwaar terrein en is ruim, flexibel en comfortabel. Maar de elektrische range van de PHEV is beperkt en het aanhangergewicht te laag.