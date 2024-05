Op zoek naar een goede caravantrekker vanaf 17 mille? Dan mag je deze 5 niet misssen!

Inspiratie

Nederlanders zijn dol op caravans en dus is hun ideale vakantie­auto een krachtige caravantrekker met veel ruimte. Dan kán een SUV zijn, maar ook in andere segmenten zijn ruime auto's met een serieus trekgewicht te vinden.



De zomervakantie lijkt nog ver weg, maar als je huidige auto aan vervanging toe is, dan is dit wel het moment om op zoek te gaan. Wordt dit je eerste caravanvakantie en wil je om die reden je Suzuki Celerio inruilen voor iets zwaarders? Of zijn je kinderen de hatchback ontgroeid en moet er iets ruimers komen? Heb je misschien je vouwwagen ingeruild op een vijfpersoons caravan van 6 meter?

Allemaal redenen om je te oriënteren op een andere auto met een serieus trekgewicht en veel binnenruimte. We helpen je graag op weg met 5 caravantrekkers voor het hele gezin.

Hoe wordt het trekgewicht van een auto bepaald?



Bij de aankoop van een auto die je ook gaat inzetten als caravantrekker, is het maximale aanhangergewicht logischerwijs een kritische eigenschap. Omdat alle moderne caravans geremd zijn, kun je bijna altijd ­uitgaan van het hoogste getal onder het kopje ‘maximum aanhangergewicht’.

Dat gewicht wordt door de autofabrikant bepaald. Hierbij wordt gekeken naar de trekkracht van de motor, diverse sterkte­berekeningen van het chassis en praktijktests. Een harde eis is dat de auto met ­aanhanger op een helling van 12 procent binnen vijf minuten probleemloos vijf keer moet kunnen wegrijden en stoppen. Ook moet de handrem de combinatie stevig op zijn plek kunnen houden.

Vergeet de belading niet!

Het wettelijk toegestane trekgewicht van een auto staat achter op de kentekenkaart. Bedenk voordat je op zoek gaat naar jouw droomcaravan, dat het daarbij gaat om het aantal kilo’s dat de caravan in beláden toestand mag wegen. Dus inclusief inventaris, alle bagage, gasflessen en watertanks.



Daarnaast moet je rekening houden met de kogeldruk. Zowel van de auto (zie specificaties), als van de trekhaak (S-waarde). Bij overschrijding van de maximale kogeldruk kan de combinatie instabiel of ronduit gevaarlijk weggedrag vertonen.

Wat is de 75-procentregel voor caravans?



Los van alle wettelijke eisen en de specifi­caties van de auto, hanteert de ANWB om veilig­heidsredenen de 75-procentregel. Oftewel: belaad de caravan tot hoogstens 75 procent van het gewicht van de beladen auto (eigengewicht plus zo’n 325 kg voor vier inzittenden en bagage).

Alles op een ­rijtje zettend, gaan wij op zoek naar auto's met een trekgewicht van minstens 1500 kilo. Houd ook het maximaal toegestane trein­gewicht (beladen auto plus caravan) in de gaten. Dit staat op het identificatieplaatje van de auto (zie instructieboekje).

Is het maximum totaalgewicht van de caravan meer dan 750 kg en komt het ­maximale treingewicht boven de 3500 kg? Dan heb je niet genoeg aan een gewoon B-rij­bewijs, maar is B+ (tot 4250 kg) of zelfs B-E nodig. Als je wilt weten hoe het precies zit, kun je onder meer op de website van de Rijksoverheid terecht.

Jaguar XF Sportbrake 3.0d R-Sport - 2014 - 143.300 km - € 16.995

Je moet het even durven, maar met een beetje geluk vind jij een tweedehands Jaguar XF net zo eXtra Fantastic als sommige Britse media in 2014. Zolang de dieselmotor maar niet vervuild is door korte stukjes en de vloeistof van de (Duitse) 8-traps automaat elke 60.000 kilometer is vervangen, gaat de basistechniek lang mee. De auto is vanbuiten en vanbinnen nog steeds een knapperd en de bij het starten automatisch op­­rijzende transmissie­­knop houdt iets magisch. Volgens een Britse caravanwebsite is een Jaguar XF een uitstekende trekauto. De 600 Nm van deze Sportbrake V6-diesel maakt korte metten met de steilste berg en de auto vertoont een uitzonderlijk goede stabiliteit. Zonder caravan combineert de Jag fijne, opmerkelijk lichtvoetige rijeigenschappen met een uitstekend comfort. Piepjes en kraakjes in het interieur? Die verhelp je in no time met de volumeknop van de vette audio-installatie. De wegen­belasting is schrikken, maar het verbruik valt mee.

+ Geweldige reiswagen, hiermee wordt het sowieso 'glamping'

- Astronomische wegenbelasting, alleen wettelijke garantie

Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD - 2016 - 188.000 km - € 17.950

De voorwielaangedreven Toyota RAV4 van de buurman op de hoek mag misschien net een honden­karretje trekken. Deze tweedehands RAV4 met vierwielaandrijving verdraagt daarentegen een serieuze ­caravan aan de haak. Bij veel goede caravantrekkers, zit je een groot deel van het jaar vast aan een onnodig zware motor met een iets te hoog verbruik. Bij deze gebruikte Toyota RAV4 is daar nauwelijks sprake van. Want dankzij Toyota’s efficiënte hybride-aandrijflijn, is deze serieuze SUV zonder aangekoppelde caravan even zuinig als een compacte midden­klasser. Dit exemplaar stamt uit 2016, is luxe uitgerust en kan vast nog een eeuwigheid mee. Wel ziet-ie er vergeleken met zijn strakke opvolger nogal gedateerd uit. Desondanks geeft Toyota er – mits hij aantoonbaar volgens fabrieksvoorschrift is onderhouden – nog tot augustus 2026 of tot maximaal 200.000 km garantie op. In dat geval kan de verkoper z’n garantie­­contract met kleine lettertjes subiet terug in z’n la terugstoppen.



+ Zuinig, ruim en betrouwbaar

- Oogt naast opvolger best bedaagd

Volvo V90 T4 Business Sport - 2018 - 183.969 km - € 22.740

Ooit was Volvo hét stationwagonmerk, tegenwoordig heeft het nog maar twee ruimtewagens volgens het klassieke recept in het gamma: de Volvo V60 en de Volvo V90. Voor deze rubriek hebben we ons oog laten vallen op de grootste van de twee, want de V60 is ons toch nog een beetje te veel lifestyle-­wagon. Voor serieuze vakantielaadruimte moet je bij de V90 zijn, bovendien mag je er een serieuze sleurhut – sorry, een superdeleuxe huis op wielen – achter hangen. Helaas behoort een vijf- of zescilinder in de Volvo V90 na 1998 niet meer tot de mogelijk­heden, maar de viercilinder turbomotor van deze gebruikte V90 heeft genoeg in huis om je veilig naar het zonnige zuiden of het natte noorden te brengen. Helaas klinkt de vierpitter onder belasting iets minder bescheiden dan je van zo’n keurige Zweed mag ­verwachten. Wat drinkgewoonten betreft maakt-ie de – al dan niet terechte – reputatie van de Zweden wel weer waar. Niettemin is de gemiddelde caravanner erg blij met z’n V90.

+ Ruimte zat voor mens en meuk, mooi interieur

- Vrij dorstig, geen vijf- of zescilinder meer

Hyundai Tucson 1.6 T-GDi Premium - 2015 - 109.430 km - € 17.885

De huidige Hyundai Tucson werd in 2021 verkozen tot ­Trekauto van het Jaar, en ook zijn voorganger weet wel raad met zo’n witte rakker aan de haak. Hoewel de 1.6 T-GDi van nature geen superzuinige motor is, blijkt het meerverbruik met caravan volgens de reviews wel mee te vallen. Het maximum trekgewicht van 1900 kg is indrukwekkend, en dat geldt evenzeer voor de bagageruimte van 629 liter. De uitrusting van deze tweedehands Hyundai Tucson is een en al verwennerij. Want of het vakantieweer nu loeiheet is of ijskoud, op de leren voorstoelen is het dankzij stoelverwarming én -ventilatie altijd aange­naam toeven. Zelfs de bankzittters beschikken over zetelverwarming. Er is een touchscreen aan boord, maar ook de knopfetisjisten komen aan hun trekken. Het klimaat wordt automatisch geregeld en voor het openen en sluiten van de achterklep ­volstaat het indrukken van één toets. Daarom valt het des te meer op dat je de schakelarbeid handmatig moet verrichten.

+ Redelijke prijs, veel luxe

- Je verwacht een automaat, anoniem model

Volkswagen Arteon 2.0 TSI Business R DSG - 2018 - 70.498 km - € 28.900

Veel caravanbezitters schieten bij het zoeken naar een geschikte trekauto onmiddellijk in de suv-reflex. Vandaar ook de populariteit van de Volkswagen Tiguan. Snappen we best, want dat is een fijne, uitzonderlijk ruime auto. Maar voor iets meer geld stap je in een tweedehands Volkswagen Arteon, bij zijn introductie de mooiste Volkswagen sinds tijden. En toch koop je hem zeker niet alleen om ’m voor de deur te laten staan en mooi te wezen. Nee, de bagageruimte van de Volkswagen Arteon slikt minimaal 563 liter en je mag er een caravan van 1800 kilo achter hangen. Oké, de hoofdruimte is achterin wat minder dan bij de Tiguan, maar de beenruimte heeft juist royale afmetingen. De Arteon is dan ook de chique broer van de Passat. Vind je hem net zo mooi als wij, maar heb je liever een spannender kleur? Ga dan op zoek naar een kurkuma-gele. Prachtig! En check dan gelijk of die wél met een fatsoenlijke garantie geleverd wordt.

+ Origineel en fraai alternatief voor de Tiguan

- Stevige prijs, geen Bovag-garantie

Zit jouw favoriete caravantrekker er niet bij? in Auto Review 5/2024 doen we nog 5 suggesties.