Ik rijd al 20 jaar diesel, maar er is één reden waarom ik ook dol ben op EV’s

Nieuws

Alles bij elkaar heb ik ongeveer 700.000 dieselkilometers op mij naam staan. Toch ben ik ook dol op elektrische auto’s – en wel om één specifieke reden. Je leest 'm in deze column.



Iets wat ik nog langer doe dan dieselen, is kamperen - met een tent, welteverstaan. Al het andere is nep. Vroeger was het wel gezelliger op de camping. Je stond in een vrolijk, bont gekleurd katoenlandschap van tenten in allerlei maten en modellen en je maakte ’s avonds vaak een praatje.

Witte gevaartes

Tegenwoordig zijn we vaak de enige tentkampeerders op de camping. Om ons heen domineren de caravans en campers, de ene nog groter, hoger en witter dan de andere. Ik vind ze vreselijk, maar de caravan- en camperbewoners zijn blijkbaar dol op hun witte gevaartes.

Zo dol, dat ze ’s avonds niet in de buitenlucht van het uitzicht op besneeuwde bergtoppen of een loom stromende rivier wensen genieten. Laat staan om een spectaculaire sterrenhemel te aanschouwen. Liever trekken ze zich terug in hun aluminium cocon, schotelantenne omhoog, ramen dicht, airco aan, de blik op het scherm met wannabe sterren, zoekende boeren en wanhopige singles op geregisseerde afspraakjes.



Caravans = files

Overigens beperken mijn verbazing en irritaties ten aanzien van caravans zich niet tot de camping. Ze beginnen onderweg al. Doordat auto’s met caravan twee keer zoveel ruimte innemen als auto’s zonder, zijn ze een belangrijke oorzaak van files.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over die on-ein-di-ge inhaalmanoeuvres als ze met een snelheidsverschil van 3 km/h zo nodig een vrachtwagen voorbij moeten. Op bergwegen wordt het er niet beter op; ze verpesten het uitzicht en hoe ver die afzichtelijke caravanspiegels ook uitsteken, de aanzwellende file erachter wordt niet gezien. Het is in elk geval zelden een aanleiding om even uit te wijken en het achteropkomende verkeer veilig te laten passeren.

Caravanaankoop zonde van het geld

Ten slotte begrijp ik het hele concept caravanbezit niet. Die krengen zijn peperduur en ze staan 46 weken per jaar in de stalling. Zonde van het geld! En dan heb ik het nog niet gehad over de kosten voor onderhoud, verzekering, stalling, hogere tol- en veerponttarieven en brandstof.

Wat dat laatste betreft, moet er trouwens gewoon een CO2-toeslag voor caravans komen. Want moet je kijken hoe het verbruik toeneemt met zo’n sleurhut aan de haak!

“Kan niet eens een caravan trekken”

De reden dat ik zo blij ben met EV’s, ligt dan ook besloten in de talloze boze reacties op elk bericht over elektrische auto’s: “Waardeloos, kan niet eens een caravan trekken!” Bingo! Er zijn best EV’s die officieel 1500 kg mogen voortslepen, maar daarmee zijn het nog geen ideale trekauto’s. De actieradius neemt dramatische waarden aan, zodat de geplande reis naar Zuid-Frankrijk niet zelden strandt in Zuid-Limburg.

Laden met caravan is een bezoeking

Behalve dat er tig laadstops nodig zijn, is het laden op zich ook een bezoeking. Laadstations zijn over het algemeen niet ingericht op auto’s met caravan, zodat je het witte gevaarte meestal eerst op een plek verderop moet afkoppelen. En dan maar hopen dat die snellaadpaal bij terugkomst niet bezet is door een EV-rijder zónder caravan.

Kortom, als de elektrificatie van het wagenpark doorgaat, voorzie ik het verschijnsel caravan langzaam maar zeker uitsterven. En dat is beter voor iedereen, al hebben de caravanners zelf dat nog niet door.