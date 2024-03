Column: ik heb de zwakke plek van automarketeers gevonden

Nieuws

Marketeers die bij automerken werken, hebben een zwakke plek: ze worstelen met het snelladen van elektrische auto’s. In het bijzonder de laadsnelheid. Ik zal je uitleggen wat ik bedoel.



Marketingmensen doen wonderlijke dingen met woorden. “Eén blik op de vloeiende carrosserielijnen, de katachtige koplampen en de geprononceerde onderbumper en je weet: deze auto is jou op het lijf geschreven.” Een treffende beschrijving van de Lamborghini Urus Performante die de cover van Auto Review 2/2024 siert, maar in werkelijkheid lees ik je voor uit de brochure van de Mitsubishi Space Star …

Ik zeg het je: marketeers zijn woordkunstenaars. Zullen we er nog eentje doen? “Laat je sportieve kant zien. Start je avontuur met de nieuwe [autonaam]! Hij steelt je hart. En de show! Hiermee trek je gegarandeerd de aandacht.” We hebben het hier natuurlijk over de sportiefste versie van de … tromgeroffel … Kia Picanto.

De zwakke plek van marketeers

Maar marketeers hebben ook een zwakke plek: ze worstelen met het snelladen van elektrische auto’s. In het bijzonder de laadsnelheid. Het laadvermogen van een auto uitgedrukt in kilowatt zegt namelijk geen mens iets. De oplossing waar ik prima mee kan leven, is duidelijk communiceren hoelang het duurt om te snelladen van 10 tot 80 procent. Maar daar komt niet altijd een lekker getal uit. En geen marketeer die een laadtijd van 45 minuten in zijn brochure wil zetten.

Met als gevolg dat automerken zich in allerlei cijferbochten wringen om toch goed voor de dag te komen. “Laad tot 100 extra kilometer in 5 minuten” klinkt lekker, maar is afhankelijk van zoveel factoren (je rijsnelheid, het weer, de snellaadpaal, de batterijstatus en de accutemperatuur), dat de werkelijkheid al snel anders kan uitpakken. En het is niet alsof Hyundai iets hoeft te verdoezelen, want de Ioniq 6 holt al in 18 minuten van 10 naar 80 procent.

De marketingafdeling van Renault is helemaal creatief en verruilt afstand voor tijd: “30 minuten opladen om 2 uur te rijden”. Hoe ziet die rekensom eruit? Een voetnoot licht toe: “150 kW DC-snellaadpunt voor 2 uur rijden op de snelweg met een gemiddelde snelheid van 110 km/h”. Maar zeg nou eerlijk, heb je daar meer aan dan aan de ‘gewone’ laadtijden van 32 minuten voor de kleine batterij en 37 minuten voor de grote? Je weet mijn mening. Over welke Renault het hier gaat, mag duidelijk zijn: “Een combinatie van respect voor het milieu met een perfectie rijprestatie voor een optimale elektrische beleving”.