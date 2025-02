Tweedehands Mitsubishi Space Star (2013-2024): problemen, prijzen, betrouwbaarheid

Aankooptips

In de zoekbalkjes van Marktplaats.nl verschijnt ‘Mitsubishi Space Star’ veel minder vaak dan ‘Kia ‘Picanto’, ‘Volkswagen Up’ of ‘Toyota Aygo’. Terecht? Wij duiken in de plussen en minnen van een gebruikte Space Star.

Stel, je bent in 2013 de argeloze eigenaar van een Mitsubishi Space Star uit 2006. Je auto wordt een dagje ouder en je besluit een nieuwe te kopen. En omdat de Space Star je uitstekend is bevallen, wil je er weer eentje. Je belt de Mitsubishi-dealer drie dorpen verderop om te vragen of-ie een nieuwe Space Star heeft staan. En ja hoor, dat heeft-ie.



Stadsauto met modelnaam van MPV'tje

Maar wanneer je de showroom binnenstapt, is daar geen klein hoekig MPV'tje meer te bekennen. Wel staat er een bollig A-segmentertje met een oenig neusje. Niet ‘Gebouwd in Born’, maar ‘Made in ­Thailand’, zo blijkt bij navraag. Wat was hier gebeurd? En waarom gaf Mitsubishi een nieuwe stadsauto de modelnaam van een oude, MPV-achtige hatchback uit het C-segment?



Goede vraag. Want eigenlijk had de nieuwe Space Star als ‘Mirage’ door het leven moeten gaan. Sterker: buiten Europa heet de kleine hatchback ook zo. Maar op ons continent stuitte de naam op auteursrechtelijke bezwaren van Porsche-tuner Gemballa. Dat bedrijf had op basis van de Porsche Carrera GT een auto met een ruim 600 pk sterke V10 gebouwd en die ‘Mirage GT’ gedoopt.



Tja, dan wil je misschien niet met een driecilinder stadsautootje uit het land van pad thai en massaman curry ­geassocieerd worden. Zo had de kleine ­Mitsubishi bij ons een beetje een valse start. Maar dat is geen reden om hem bij je zoektocht naar een betaalbare tweedehands auto uit de weg te gaan. In tegendeel.

Ruimte Mitsubishi Space Star

Een sterk punt van de Mitsubishi Space Star is zijn binnenruimte. Wat dat betreft doet-ie zijn naam eer aan. Hij zit qua afmetingen dan ook tussen een grote A-segmenter en een kleine B-segmenter in. Dat betekent dat-ie vanbinnen een stuk groter is dan een tweedehands Toyota Aygo of gebruikte Peugeot 108, om maar een paar andere stadsauto's te noemen. Ook zijn kofferbak is met zijn inhoud van 235 liter relatief groot.



Lichte bediening

Enthousiaste bestuurders worden vast niet blij van de lichte, ongevoelige bediening. Maar we kennen ook genoeg automobilisten die juist blij zijn van een stuur dat je met je pink kunt verdraaien en pedalen die al reageren zodra je je grote teen beweegt. Verder biedt de Mitsubishi Space Star ook een soepel onderstel, een prettig kleine draaicirkel (9,2 m) en een net verbruik (1 op 23,3 voor de 1.2).

In ruim elf jaar tijd zijn in Nederland bijna 28.500 Space Stars verkocht. Daarvan worden er momenteel een kleine 300 stuks op Marktplaats.nl aangeboden.



Welke motoren in de Space Star?

In Nederland werd de Space Star aangeboden met twee driecilinder motoren. Daarvan leverde de 1,0-liter versie 71 pk en de 1.2 kwam tot 80 pk. Met de facelift in 2020 ­verdween de 1.0 van de Nederlandse markt. Standaard beschikte elke Space Star over een handgeschakelde vijfbak, maar tegen meerprijs was ook een cvt-automaat leverbaar.



Facelifts Space Star in 2016 en 2020

Het stevig bekritiseerde design van de kleine vijfdeurs hatchback ging twee keer op de schop. In 2016 werd de bijna dichte, bolle neus voorzien van een heuse boven- en ondergrille en een scherper getekende bumper. De wijzigingen aan de achterkant bleven beperkt tot een licht gewijzigde bumper, waarin twee separate mistlampen waren opgenomen. Het interieur kreeg andere ­stoffen, een moderner instrumentarium en een nieuw stuur. En zowaar ondersteunde de auto in de duurdere versies Apple CarPlay en Android Auto.

Belangrijke wijzigingen Space Star in 2020

Bij de tweede facelift in 2020 knapte de Mitsubishi flink op. Het parallellogram-achtige design van de grille maakt 'm een stuk stoerder. Aan de achterkant zien we een met 5 centimeter aangedikte bumper en led-achterlichten (vanaf Active). Op veiligheidsgebied zette de Space Star in 2020 eveneens flinke stappen. Tenminste, de duurste versie. Die kreeg een spoorassistent, een botsbeveiliging met remassistentie en een grootlichtassistent.

Welke uitvoering van de Space Star moet het worden?

Over de basisversie Entry kunnen we kort zijn: doe het niet! Want wie wil er nu een auto zonder airco en zonder afstands­bediening van de centrale vergrendeling? Om over het ontbreken van een radio en een hoedenplank nog maar te zwijgen. De Inform of Cool+ is wat ons betreft het minimum dat je wilt hebben. Alle versies daar­boven zijn nog wat completer, en ga je voor de duurste uitvoeringen, dan behoren ook automatische klimaatregeling, keyless entry en verwarmde buitenspiegels tot de mogelijkheden.

Problemen Mitsubishi Space Star

De Mitsubishi Space Star is een degelijk karretje. Een van de weinige problemen die we wat vaker signaleren, is een niet of onvoldoende koelende airconditioning. Zoals bij zo veel auto’s, is meestal de condenser de schuldige van jouw klotsende oksels na een zomerse rit. Reken voor vervanging op minimaal 400 tot 500 euro. Kost het juist moeite om het in­­terieur warm te krijgen? Tien tegen één dat de kachelradiateur verstopt zit. Voor een nieuwe ben je zo’n 500 euro kwijt, dus test het systeem goed wanneer je een proefrit gaat maken.

Roest onderstel Mitsubishi Space Star

Geen echt probleem, maar wel een aandachtspunt bij oudere Space Stars. Voor de wagenbodem en alle onderstelcomponenten is Mitsubishi heel zuinig geweest met corrosiewerende maatregelen. Een blik op de onderkant leert snel genoeg of dit al heeft geleid tot zodanige roest dat er zaken moeten worden vernieuwd.

Kosten van vervangen slijtagedelen

Nog iets om rekening mee te houden: het vervangen van gewone slijtagedelen is niet heel goedkoop. Dat zit ‘m deels in hoogwaardige onderdelen, zoals iridium bougies, deels in bijvoorbeeld een moeilijk bereikbaar oliefilter. Hierdoor kan ook een gewone onderhoudsbeurt duurder uitvallen dan je wellicht verwacht van zo'n compacte en betaalbare auto.

Prijs tweedehands Mitsubishi Space Star (2013-2024)

De goedkoopste tweedehands Space Stars kosten minder dan 3000 euro, maar die hebben wel meer dan twee ton op de klok. Wil je een tweedehands Space Star van 3000 tot 5000 euro? Voor dat geld krijg je wat minder 'afgelikte boterhammen', wel moet je dan nog genoegen nemen met het onooglijke neusje van voor 2016.



Wil je een gebruikte Mitsubishi Space Star van na de eerste facelift met maximaal ­pakweg 80.000 kilometer op de teller? Reken dan op vraagprijzen vanaf 6000 euro. Vaak heb je dan de Space Star 1.0 met de vrij karige uitrusting Cool+. Een wat leuker ­aangeklede 1.0 Intense gaat al snel richting 8000 euro en ook een 1.2 is duurder.



Prijzen mooiste gebruikte Space Stars



Onze favoriet onder gebruikte Mitsubishi's Space Star is de 1.2 vanaf 2020 in de meest luxe versie. In dat geval beschikt-ie over lichtmetalen wielen, sportieve skirts, klimaatregeling en gezellige ruitjesbekleding. Daarvan is het aanbod vrij beperkt en beginnen de prijzen bij zo’n 12.500 euro. Minder royaal uitgevoerde exemplaren met de meest frisse neus zijn er vanaf ongeveer 10 mille. Hoewel de Mitsubishi Space Star tot de goedkoopste nieuwe auto's op de Nederlandse markt behoort, moet je voor een exemplaar dat vers uit de doos komt, nog altijd 20.000 euro neertellen.



