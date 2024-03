Goedkoop private leasen met 10.000 kilometer: 5 auto’s voor minder dan 300 euro

Nieuws

Een veelgehoord kritiekpunt van private lease is de kleine kilometerbundels waarop de vanafprijzen worden gebaseerd. Welke 5 auto’s zijn het goedkoopst met een respectabele bundel van 10.000 kilometers?

Private lease staat voor gemak en zekerheid: tegen een vast maandelijks tarief rijd je in een nieuwe auto, zonder zorgen over extra kosten zoals afschrijving, verzekering, wegenbelasting en onderhoud. Alles is gedekt, behalve de brandstof. Zo biedt private lease niet alleen een moderne, zorgeloze rijervaring, maar ook financiële transparantie en controle, waardoor je onverwachte uitgaven vermijdt en altijd weet waar je aan toe bent.

We hebben de filter voor al onze private lease-aanbiedingen gezet op minimaal 10.000 kilometer per jaar, en kwamen zo tot een lijstje van 5 voordelige auto’s. Daarbij benoemen we bij elke auto de technische specificaties en enkele plus- en minpunten. Zo maak jij een goede en weloverwogen keuze voor jouw volgende private lease-auto.

1. Toyota Aygo X: 279 euro

Specificaties



Vermogen (pk) 72 Koppel (Nm) 93 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l/100 km (1 op 20,0) 0-100 sprint (seconden) 14,9 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 108

Pluspunten



+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting

+ Scherpe prijs: goedkoopste in onze vergelijker

+ Onderscheidend ontwerp

Minpunten

- Interieur oogt enigszins goedkoop

- Instaphoek bij achterportier is erg krap

- Motor nogal traag

De Toyota Aygo X private lease je met 10.000 kilometer per jaar al vanaf 279 euro.



2. Dacia Spring: 279 euro (zonder subsidie 340 euro)

Specificaties

Uitvoeringen Spring Essential Spring Extreme Vermogen (pk) 44 65 Koppel (Nm) 125 113 Accucapaciteit (kWh) 27,4 27,4 Gemiddeld verbruik (WLTP) 13,9 kWh/100 km 14,5 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 230 220 Laadvermogen (kW) 7 7 Snellaadvermogen (kW) 30 30

Pluspunten



+ Scherpe prijs, vooral met SEPP-subsidie

+ Hoge instap en zit

+ Wendbaar door kleine draaicirkel

Minpunten

- Kwaliteit interieur laat te wensen over

- Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig

- Kleine actieradius

De Dacia Spring private lease je met 10.000 kilometer per jaar al vanaf 279 euro (met SEPP-subsidie van 61,46 per maand).

3. Mitsubishi Space Star: 284 euro

Specificaties

Vermogen (pk) 71 Koppel (Nm) 102 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l/100 km (1 op 20) 0-100 sprint (seconden) 14,1 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 113

Pluspunten



+ Alles werkt heel gebruiksvriendelijk en simpel

+ Beenruimte is verrassend goed

+ Soepele motor

Minpunten

- Verouderd: model al 10 jaar oud

- Bagageruimte valt tegen (235 liter)

- Mist wat rijhulpsystemen

De Mitsubishi Space Star private lease je met 10.000 kilometer per jaar al vanaf 284 euro.

4. Volkswagen Up: 294 euro

Specificaties

Vermogen (pk) 65 Koppel (Nm) 91 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,1 l/100 km (1 op 19,6) 0-100 sprint (seconden) 15,6 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 116

Pluspunten



+ Rijdt verrassend volwassen

+ Wendbaar

+ Bouwkwaliteit goed

Minpunten

- Luidruchtige motor

- Multimediasysteem: standaard geen touchscreen

- Wel erg weinig vermogen

De Volkswagen Up private lease je met 10.000 kilometer per jaar al vanaf 294 euro.

5. Fiat 500: 295 euro

Specificaties

Vermogen (pk) 70 Koppel (Nm) 92 Aandrijflijn (brandstof) Benzine (mild-hybrid) Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l/100 km (1 op 20,0) 0-100 sprint (seconden) 13,8 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 111

Pluspunten



+ Zowel van binnen als van buiten onderscheidend vormgegeven

+ Soepele aandrijflijn

+ Fijne rijeigenschappen

Minpunten

- Piepklein touchscreen (3,8 inch) zonder Apple CarPlay of Android Auto

- Oud model (laatste facelift in 2015)

- Zitpositie te hoog



De Fiat 500 private lease je met 10.000 kilometer per jaar al vanaf 295 euro.

Private lease 10.000 kilometer

Al deze auto’s zijn met een kilometerbundel van 10.000 kilometer te private leasen voor minder dan 300 euro per maand. Je vindt ze in onze private lease vergelijker.