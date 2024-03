Volgende betaalbare EV: de nieuwe Mini Cooper is vanaf 358 euro te private leasen

Nieuws

De nieuwste generatie van de elektrische Mini Cooper werd vorig jaar gepresenteerd. Deze Mini Cooper Electric staat vanaf vandaag scherp geprijsd in onze handige private lease vergelijker.

Private lease is een uitstekende keuze wanneer je op zoek bent naar zekerheid en gemak. Met private lease zijn de meeste vaste autokosten samengevoegd in één overzichtelijk maandelijks tarief. Dit tarief dekt belangrijke kostenposten zoals de afschrijving, de verzekering en bovenal het onderhoud van de auto.

In de private lease vergelijker van Auto Review vind je de nieuwe elektrische Mini Cooper vanaf 419 euro. Daar kun je de SEPP-subsidie nog vanaf halen. Hierdoor gaat er in de eerste 48 maanden van het contract nog eens 61,46 euro per maand van de prijs af. De Mini Cooper private lease je dus via Auto Review afgerond vanaf 358 euro per maand.

Mini Cooper in een notendop

Specificaties

Uitvoeringen Cooper E Cooper SE Vermogen (pk) 184 218 Koppel (Nm) 290 330 Accucapaciteit (kWh) 40,7 54,2 Gemiddeld verbruik (WLTP) 13,8 kWh / 100 km 14,1 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 305 402 Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (0 - 100 %) 4 u 30 min 5 u 15 min Snellaadvermogen (kW) 75 95 Snellaadtijd (10 - 80 %) 28 min 30 min

Pluspunten



+ Respectabele actieradius

+ Onderscheidend design

+ Sportieve rijeigenschappen

+ Relatief zuinig

Minpunten

- Snellaadvermogen valt tegen

- Prijzige optiepakketten

- Nog alleen verkrijgbaar als 3-deurs

Mini Cooper E standaarduitrusting

Instappen doe je vanaf de Mini Cooper E. Deze versie is uit te breiden met de volgende pakketten: Classic Trim, Favoured Trim of John Cooper Works Trim. Maar ook zonder deze pakketten is de Mini Cooper E compleet uitgerust, met onder andere:

Cruise control

Automatische airconditioning met 2 zones

Parkeersensoren rondom

Achteruitrijcamera

360 graden parkeercamera

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische ramen

16-inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting rondom

Sfeerverlichting

Lane departure warning

Verkeersbordenherkenning

9,45-inch rond touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Mini Cooper private lease

De Mini Electric is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 419,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Mini Electric private lease prijzen.

Je vindt deze aanbieding in onze private lease vergelijker. Is dit toch niet de auto die je zoekt? Kijk dan verder in onze vergelijker voor andere aanbiedingen. Ook een andere elektrische auto private lease je via Auto Review, waaronder de Citroën ë-C3