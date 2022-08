Test - Voor langere ritten moet je de Fiat 500e hebben, niet de Mini Electric of Honda E

Zoek je een elektrische stadsauto waarmee je iedereen te snel af bent en bovendien goed voor de dag komt? Fiat, Honda en Mini verkopen je graag zo'n uitstootvrije charmeur. Maar als je vaak langere ritten maakt, moet je zeker niet voor de Honda E of Mini Electric kiezen. De Fiat 500e is dan de betere keuze.

Elektrische stadsauto's hoeven geen groot accupakket te hebben. Vaak is het een tweede auto waarmee korte ritten worden gemaakt op zuinige snelheden, dus ben je lang en breed weer thuis voordat de batterij leeg is. Zou je voor die kleine afstanden telkens een auto met verbrandingsmotor aanslingeren, dan blijf je het motorblok opwarmen en schrik je van het brandstofverbruik. De tank volgooien kost bovendien de absolute hoofdprijs. Rijden op stroom is veel goedkoper - ook als je altijd openbare laadpalen gebruikt. Maar doe je dat het liefst met een Fiat 500e, een Honda E of een Mini Electric?

Fiat 500e is minst krachtig, maar kan goed meekomen

Vroeger was alles simpeler: roken deed je achter in het vliegtuig en bij auto's staarde je je blind op het aantal paardenkrachten. Bij elektrische auto's doet het vermogen er minder toe. Zo kan de Fiat 500e met slechts 118 pk goed meekomen met de Honda E Advance (154 pk) en de nog krachtiger Mini Electric (184 pk). In de stad is de koppige Italiaan maar 0,3 seconden langzamer op de sprint van rood verkeerslicht naar 50 km/h. De standaardsprint duurt 8,4 seconden en ook dat is maar iets trager dan de Japanner (7,9 seconden) en de Brit (6,9 seconden).

Mini Electric en Honda e met teleurstellende actieradius

Nog belangrijker dan de sprintcijfers, zijn de actieradiusgetallen. Met een gemiddeld testverbruik van 15,6 kWh/100 km, komt de Mini Electric 185 kilometer ver op een acculading stroom. Snelladen doet-ie met maximaal 50 kW, waardoor lange snelwegritten met herhaaldelijk opladen een tijdrovende onderneming worden. Met de Honda E ben je zelfs nog langer onderweg, want hoewel hij ook snelladen met 50 kW ondersteunt, haal je in de praktijk maar 30 tot 40 kW. En dus moet je langer wachten op een 'volle' batterij. Daar komt nog eens bij dat de Honda E bovengemiddeld veel stroom verbruikt. Wij komen uit op 19,1 kWh/100 km en dat betekent een realistische actieradius van 180 kilometer. Dus de Mini Electric perst meer kilometers uit een kleinere batterij (28,9 versus 34,4 kWh).

De Fiat 500e is het meest geschikt voor langere ritten. Hij heeft zowel het grootste accupakket als de grootste actieradius (37 kWh netto, 237 km) en hij kan snelladen met maximaal 85 kW. Hij is bovendien net zo zuinig als de Mini Electric.

Leukst rijdende compacte EV is absoluut de Mini Electric

De leukst rijdende elektrische stadauto is zonder twijfel de Mini. Het merk staat bekend om zijn sportieve rijeigenschappen en de elektrische versie stelt niet teleur. Hij is weliswaar 170 kilo zwaarder dan een conventionele 3-deurs Mini, maar met een massa van 1394 kilo is hij nog steeds vrij licht. De Mini Electric manoeuvreert levendig door bochten en voorziet zijn bestuurder van duidelijke feedback. En hij heeft aan een half woord genoeg, oftewel je hoeft het stuur niet ver te draaien. Logisch dus, dat de Mini de hoogste bochtsnelheden klokt. Dat de 146 kilo zwaardere Honda E een snellere rondtijd neerzet, is dan weer niet logisch. Dat komt doordat de voorwielaangedreven Mini soms te weinig tractie heeft.

De Honda E mag dan achterwielaandrijving hebben, ook hij is geen tractiekoning. Vooral in krappe bochten wil hij nog wel eens theatraal uit de hoek komen. Gezien de snelle rondetijd is het apart dat de Honda zo traag door de pionnen zigzagt, maar dat is de schuld van het strenge ESP en de grote stuurhoeken. Hij revancheert zich op de remproef.

De remmen zijn het zwakke punt van de Fiat 500e

In de Fiat 500e zit het ESP het grootste deel van de tijd uit z'n neus te eten, want het heeft niets te doen. Zo goed zijn de tractie en de besturing. De Fiat weet zijn elektrische paardenkrachten nou eenmaal beter over te brengen op het asfalt. Onderstuur kent hij alleen van horen zeggen. Het remsysteem is zijn achilleshiel. Als de remmen koud zijn en je maakt een noodstop bij 100 km/h, overbrugt de testauto 36,0 meter. Opgewarmd meten we zelfs 36,7 meter. Daar laat hij punten liggen.

