Bij Fiat moet je 4000 euro bijbetalen voor de lelijkste velgen ooit

Wat doe je als een auto matig verkoopt? Je bedenkt een pakketje met een spannende naam en schroeft er een paar mooie lichtmetalen velgen onder. Leuk prijskaartje erop, en klaar is Kees. Bij de Fiat 500e Giorgio Armani gaat dat mis …

Een paar jaar geleden was de Fiat 500e nog een van de bestverkochte elektrische auto’s van Europa. In 2024 kwam daar ernstig de klad in. De vraag daalde zelfs zo sterk, dat Fiat de productie vorig najaar stillegde. Lullig voor de jongens en meisjes van de marketing-afdeling bij Fiat, want die hadden net de 500e Giorgio Armani Edition bedacht.



Prijs Fiat 500e Giorgio Armani



Op zoek naar vers autonieuws en eventuele prijsverlagingen van de Fiat 500e, namen we een kijkje op de Fiat-site. Daar kwamen we tussen de spinnenwebben ook die 500e Giorgio Armani weer tegen. Al bleek z'n officiële naam nog langer dan we ons herinnerden: 500e Giorgio Armani Collector's Edition. Helaas kost-ie nog exact evenveel als in 2024: 41.490 euro. Oké, Fiat laat jou niet opdraaien voor de per 1 januari ingevoerde bpm op EV’s (667 euro). Maar dik 41 mille voor een krap EV’tje met een actieradius van 312 kilometer blijft een hoop geld.

Chic aangekleed



Aan de andere kant vinden we de 500e met de naam van het prestigieuze Italiaanse modehuis wel heel chic aangekleed. Hij wordt geleverd in donkergroen of ceramic greige – inderdaad een kruising tussen grijs en beige en wordt her en der gesierd door de handtekening en initialen van de Italiaanse ontwerper. Bij de Cabriolet staan de G en de A zelfs op het canvas dak.

Binnenin verwent de 500e Giorgio Armani je met een chic houten dashboard, een geluidssysteem van JBL en fraaie bekledingsmaterialen. Ook op de hoofdsteunen komen de initialen terug die je normaliter alleen op dure tassen, kledingstukken en flesjes met lekkere luchtjes tegenkomt.

Lelijkste velgen ooit



Net als voor al het andere waar de beroemde naam van Armani op prijkt, kost deze speciale Fiat ook een lieve duit. De 500e Giorgio Armani is maar liefst 4000 euro duurder dan de 500e La Prima (vanaf 37.490 euro). En even afgezien van het geluidssysteem, de handtekeningen en initialen, heeft de La Prima vrijwel hetzelfde uitrustingsniveau. En nu vinden we die overal best leuk staan, met één uitzondering. Want moet je die wielen eens zien: daar zijn die grote G en A wat ons geen gezicht.



Sterker nog: wat ons betreft staan ze op de lijst met lelijkste velgen ooit. Oké, op een gedeelde eerste plaats met de berenvelgen van de Mazda 121 uit de nineties dan. Wij zouden die 4000 euro dan ook in onze zak houden, en gewoon voor een 500e La Prima gaan. Tenminste, als we in de markt zouden zijn voor een kleine iconische EV …