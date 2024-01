Private lease: 5 goedkope elektrische alternatieven voor de Dacia Spring

Nieuws

De Dacia Spring is de goedkoopste elektrische auto, ook voor private lease. Maar je moet wel goed nadenken of je de voordelen tegen de nadelen vindt opwegen. Er zijn 5 goedkope alternatieven te vinden in onze private lease vergelijker.

Elektrische auto’s zijn nog altijd relatief duur. Private lease is een goede manier om toch over te stappen naar een elektrische auto. Vrijwel alle vaste autokosten zijn daarmee namelijk gebundeld in één scherp maandbedrag. In dit bedrag zitten zaken als de verzekering, afschrijving en bovenal het onderhoud verwerkt.

Dit levert direct een hoop ontzorging en overzicht op. Bovendien kun je ook met private lease profiteren van de subsidie voor elektrische auto’s. Daarmee gaat er nog een extra bedrag af van het maandbedrag. Een elektrische auto private lease je via Auto Review.

De Dacia Spring is dus de voordeligste elektrische auto uit onze vergelijker, maar het is niet de meest ideale auto voor dagelijks gebruik. Daarvoor is de actieradius te karig en de aandrijflijn te traag, bovendien is de afwerking aan de matige kant. Met de volgende 5 alternatieven rijd je nog steeds voordelig in een EV, maar krijg je wel meer auto voor je geld.

1. Citroën ë-C3

Specificaties

Vermogen (pk) 113 Koppel (Nm) Nog niet bekend Accucapaciteit (kWh) 44 Gemiddeld verbruik (WLTP) Nog niet bekend WLTP-actieradius (km) 320 Laadvermogen (kW) 7 Snellaadvermogen (kW) 100

Pluspunten



+ Zeer scherpe prijs

+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse

+ Door suv-vorm hoge zit en instap

Minpunten

- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen

- Actieradius is redelijk beperkt

- You-uitvoering zonder centraal touchscreen

De ë-C3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 358,98 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle ë-C3 private lease prijzen.

2. Fiat 500e

Specificaties

Uitvoeringen 500e 24 kWh 500e 42 kWh Vermogen (pk) 95 118 Koppel (Nm) 220 220 Accucapaciteit (kWh) 23,8 42 Gemiddeld verbruik (WLTP) 13,0 kWh / 100 km 14,0 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 190 321 Laadvermogen (kW) 11 11 Snellaadvermogen (kW) 50 85

Pluspunten



+ Onderscheidend ontwerp

+ Zuinig

+ Zowel als cabrio of hatchback

+ Wendbare stadsauto

Minpunten

- Actieradius van 24 kWh-versie is matig

- Snellaadvermogen niet indrukwekkend

- Krap interieur

De Fiat 500e is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat 500e private lease prijzen.

3. Nissan Leaf

Specificaties

Vermogen (pk) 150 Koppel (Nm) 320 Accucapaciteit (kWh) 39 Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 270 Laadvermogen (kW) 6,6 Snellaadvermogen (kW) 50

Pluspunten

+ Volwaardige elektrische gezinsauto voor een scherpe prijs

+ Rijke standaarduitrusting

+ Opvallend stille cabine en prettig geveerd

+ Hoog gebruiksgemak

Minpunten

- Alleen beschikbaar met het 39 kWh accupakket

- Chademo-snellaadpoort is steeds minder gangbaar

- Beperkte actieradius

- Zowel laad- als snellaadvermogen niet indrukwekkend

De Nissan Leaf is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Nissan Leaf private lease prijzen.

4. Peugeot e-208

Specificaties

Uitvoeringen e-208 136 e-208 156 Vermogen (pk) 136 156 Koppel (Nm) 260 260 Accucapaciteit (kWh) 50 51 Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,5 kWh / 100 km 14,1 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 362 410 Laadvermogen (kW) 11 11 Snellaadvermogen (kW) 100 100

Pluspunten



+ Zowel van buiten als binnenin onderscheidende vormgeving

+ Respectabele actieradius

+ Comfortabel door vering en stoelen

Minpunten

- Beenruimte achterin

- Kofferbak is aan de kleine kant

- Ergonomie van I-cockpit werkt niet voor iedereen

De Peugeot e-208 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 455,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot e-208 private lease prijzen.

5. BYD Dolphin

Specificaties

Uitvoeringen Active Boost Comfort Design Vermogen (pk) 95 177 177 204 Koppel (Nm) 180 260 310 310 Accucapaciteit (kWh) 46 46 62 62 Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,2 kWh / 100 km 15,8 kWh / 100 km 15,9 kWh / 100 km 15,9 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 340 310 427 427 Laadvermogen (kW) 7 11 11 11 Snellaadvermogen (kW) 60 60 60 88

Pluspunten



+ Bijzonder rijk uitgerust vanaf basismodel

+ LFP Blade-batterij van BYD is zeer veilig en efficiënt

+ Volwaardige elektrische C-segmenter (gezinsauto) voor scherpe prijs

+ Comfortabele stoelen en aangenaam veercomfort

Minpunten

- Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

- Basismodel kan slechts 1 fase-laden met maximaal 7 kW

- Snellaadvermogen over de hele linie niet erg indrukwekkend

De BYD Dolphin is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 409,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Dolphin private lease prijzen.

Private lease elektrische auto

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste elektrische auto private lease-deals.

Ook vind je er 5 goedkope gezinsauto’s met private lease.