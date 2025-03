Fiat geeft tot 1876 euro korting, maar dat geld mag je niet houden

Nieuws

Als je nu een elektrische Fiat 500e of Fiat 600e aanschaft, krijg je een fikse korting: Fiat betaalt namelijk de komende drie jaar jouw wegenbelasting. Wij rekenen voor jou uit op hoeveel korting je kan rekenen.

Allereerst de actie: Fiat betaalt voor 2025, 2026 en 2027 de wegenbelasting die je kwijt zou zijn aan jouw nieuwe Fiat 500e of Fiat 600e. De Italianen rekenen met het tarief van Zuid-Holland, de duurste provincie als het aankomt op wegenbelasting. Het bedrag dat hieruit komt rollen krijg je als korting op het aankoopbedrag van een 500e of 600e.

De elektrische Fiat 500 kost momenteel minimaal 28.990 euro, voor de 600e moet je minimaal 32.990 euro uit je spaarvarken pulken. Omdat de gewichten en dus de wegenbelasting van beide auto’s en de verschillende uitvoeringen verschillen, is ook de korting voor iedere variatie anders.

Fiat 500e korting wegenbelasting

We beginnen met de Fiat 500e. Die is te bestellen als hatchback, cabrio of 3+1 (met derde deurtje), en met een batterij van 24 kWh of 42 kWh. Het gewicht hangt af van de uitvoering en is daarom ook belangrijk om de wegenbelasting en dus de korting te berekenen. Hoe je dit doet is heel simpel: zo bereken je de wegenbelasting van jouw elektrische auto. Hieronder zetten we de gegevens op een rijtje.

Batterij Uitvoering Leeggewicht MRB 2025

(per jaar,

75% korting) MRB 2026 en 2027

(per jaar,

25% korting) 24 kWh Hatchback 1155 kg € 180 € 546 Cabrio 1181 kg € 180 € 546 3+1 1190 kg € 180 € 546 42 kWh Hatchback 1265 kg € 208 € 633 Cabrio 1305 kg € 208 € 633 3+1 1300 kg € 208 € 633

Voor alle versies met 24 kWh krijg je volgens onze berekeningen dus 1272 euro korting van Fiat, bij de 42 kWh-uitvoering loopt het voordeel zelfs op tot 1474 euro. Als de Fiat-verkoper opmerkt dat het eerste kwartaal bijna voorbij is, dan haalt-ie er mogelijk een paar tientjes af.



Fiat 600e korting wegenbelasting

Dan over naar de Fiat 600e. Voor dit model is de rekensom een stuk makkelijker, aangezien hier maar één carrosserievariant van is met altijd een batterij van 54 kWh in de vloer. Het leeggewicht is dan ook altijd hetzelfde: 1495 kilogram.

Met dit gewicht komt de MRB van de 600e in 2025 uit op 268 euro. In 2026 en 2027 schiet dit omhoog, omdat de korting van 75 procent naar 25 procent daalt. Per jaar betaal je hierdoor ineens 804 euro. In totaal zou je over 2025, 2026 en 2027 dus 1876 euro wegenbelasting betalen voor je 600e, maar door de actie neemt Fiat dit nu voor zijn rekening.