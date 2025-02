Zo rijd je met de Fiat 600 rechtstreeks het paradijs binnen

Nieuws

Rijd je met de Fiat 600 Hybrid onmiddellijk het paradijs binnen? Wij wel, wanneer we vanuit Fiats bakermat Turijn koers zetten naar de hoogste etages van het nationale park Gran Paradiso. Wie wil er nu een Ferrari?

Waren het de prachtige wegen en de bijbehorende vergezichten? Of waren het de culinaire geneugten en het het stedelijk schoon van Aosta? Hoe dan ook, onze rit door de regio Piemonte en de Aosta-vallei voelde als een rondje hemelrijk. Al ziet het daar de eerste kilometers helemaal niet naar uit.



Hoezeer de vriendelijk ogende Fiat 600 Hybrid ook z’n best doet. Italië ziet er bij onze aankomst grauw uit. Een loodgrijze hemel hangt boven Turijn, en de buiten­wegen zijn veranderd in halve rivieren. Van het geromantiseerde beeld dat Imca Marina ons ooit van Bella Italia voorspiegelde, blijft de eerste uren weinig over.



Huismus-beige Fiat 600

Eigenlijk hadden we naar Toscane of de kust willen rijden, daar waar de zon over de Riviera degli Etruschi schijnt ... Maar zelfs onze Fiat 600 werkt niet mee. We hadden een vrolijk Italiaanse uitstraling verwacht met kleurrijk lakwerk in Arancio (oranje) of Azzurro (groenblauw). In plaats daarvan worden we opgewacht door een huismusbeige Fiat. De kleurnaam ‘Sabbia’ klinkt nog hoopgevend, maar betekent niks anders dan ‘zand’ … We laten ons er niet onder ­krijgen. Want hoewel heel Italië onder een dik wolkendek schuil lijkt te gaan, beloven de weervoorspellers dat in het uiterste noordwesten de zon doorbreekt.

Wie heeft een Ferrari nodig?

We hebben niet meteen een beeld bij dat deel van Italië. Maar een blik op de kaart leert ons dat het nationaal park Gran Paradiso de plek is waar de meteorologische hoop gloort. Daar zou het een paar uur droog moeten blijven. Zelfs de zon lijkt door te breken. Hoe toepasselijk kan een naam zijn?



Het ‘paradijs’ van bestemming ligt slechts 100 kilometer verderop, dus dat is prima te doen met onze beige Fiat. Met z’n 100 pk sterke mild hybride aandrijflijn is het geen Ferrari, maar daar zitten we nu ook niet op te wachten. We gaan voor de nonchalante levensstijl van relaxed toeren.



Meer leuke reportages lezen? Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Bovendien willen we genoeg ruimte hebben voor een flinke vracht delicatessen. We hadden ons al zitten verlekkeren met een dikke ­reisgids over Toscane, maar ook in de regio Piëmonte is vast voldoende heerlijks te halen. Voor een uitgebreide planning is het te laat, we zien wel wat we langs de weg oppikken. Vandaag gaan we ouderwets de jager-verzamelaars uithangen. Gran Paradiso here we come!

“Onze kleine Fiat klinkt als een mix van een hele Triumph-motorfiets en een halve Porsche-boxer.”

Getergde driecilinder Fiat 600

De Fiat-motor lijkt onze - naar optimisme omgeslagen - stemming te hebben opgepikt. Hij klinkt daadkrachtig en energiek - klaar om te knallen. Sommige mensen vinden een driecilinder maar niks, maar zeker in compacte auto’s klinkt-ie best lekker. Terwijl een viercilinder je na een tijdje stiekem in slaap sust, zorgt het onregelmatige geroffel van een getergde driecilinder voor licht opstaande nekharen en een bescheiden adrenalinepiek. Onze kleine Fiat klinkt als een mix van een hele Triumph-motorfiets en een halve boxermotor van Porsche – krachtig, een tikje ruig en gretig voor een klim naar de top.

Charmant temperament

Die rauwe, raspende sound, gecombineerd met een soepele loop, vertaalt zich direct naar een levendige rijervaring. Je zou het niet zeggen bij dit motorvermogen, maar de Fiat 600 Hybrid marcheert vrolijk en gretig vooruit. Weg uit het druilerige Turijn, over de snelweg naar het noorden, waar flarden blauwe hemel tussen de wolken flitsen.

Speelse en comfortabele Fiat

Bij Pont-Canavese slaan we samen met de Orco-rivier af naar het westen. De weg kronkelt door een nauwer wordende vallei en biedt typisch Italiaanse bochten: een dans met de rivier, vlotte doordraaiers en hier en daar een ruige ondergrond. De Fiat 600 biedt een sympathiek compromis tussen speels rijgedrag en comfort. Geen ultieme bochtenridder, geen wellness-­lounge, maar precies goed: een opgewekte rijdersauto met fijne manieren.

Is het een slappe middenweg? Dat valt reuze mee. Je zou willen dat elke auto in deze klasse zo ontworpen was – gewoon alledaags goed, zonder overdreven gadgets of dure ophangingsfoefjes die in de praktijk amper iets toevoegen. Ons gemijmer wordt wreed onderbroken door een beangstigend zwaar regenfront dat ons tot een pauze dwingt – een perfect moment voor een tussenstop bij een osteria.



Italiaanse heerlijkheden

Terwijl de Fiat onder de donderwolken staat te douchen, laten wij ons onderdompelen in Italiaanse heerlijkheden. Nadat we even naar de mond­waterende worstvitrine hebben staan ­gluren, genieten we van een smeuïge fontina-kaasfondue en truffeltagliatelle. Ook laten we ons verleiden tot de aanschaf van een goede fles rode wijn, waarvan de ontkurking moet wachten tot onze thuiskomst.

Brullend door haarspeldbochten

Met een fles ijskoud bergwater op tafel vinden we onszelf heel verantwoord en ingetogen bezig zijn – totdat we de vitrine met desserts zien. Daar liggen cannoli-rolletjes, budino (crème caramel), panna cotta en semifreddo naar ons te lonken. Het vlees is zwak en dus kan niemand ons redden en we slaan toe. Als verzadigde overwinnaars waggelen we terug naar de parkeerplaats van de Fiat, waar blauwe luchten zich zowaar in de regenplassen spiegelen. We vervolgen onze trip zonwaarts, met de motor vrolijk brullend door de eerste haarspeldbochten. Met rinkelende bellen rond hun hals, kijken de lokale koeien onze paradijs­mus verbaasd na.

SUV in noodweer

De Orco-rivier raast inmiddels als een wildwaterbaan en watervallen kletteren van alle kanten naar beneden. De Fiat ploetert door naar de oorsprong van deze watermassa’s, bovenin de Alpen bij de Colle del Nivolet. We komen langs het stuwmeer van Lago di Serrù en richting de Aosta-vallei passeren we sappige groene bergweiden.

Totdat de weg verandert in een smal, onverhard pad. Even overwegen we nog om de SUV-kwaliteiten van de 600 te testen, maar donkere wolken komen snel dichterbij. Op het scherm van onze telefoon knippert zelfs een noodweerwaarschuwing - einde verhaal. We draaien om, het paradijs is ook niet meer wat het geweest is. Al smaakt deze korte kennismaking wel naar meer.