Eindelijk keert het herrijzende Fiat met de Fiat 600e terug in het B-segment. Eerst staat de elektrische versie in de showroom, maar volgend jaar volgt ook ‘gewoon’ een hybride ‘Seicento’. Laat het maar aan de Italianen over om op basis van een bestaand Stellantis-platform toch een verleidelijke auto te tekenen.

De laatste jaren werden we bij Fiat-nieuws altijd een beetje nostalgisch. Als er een uitnodiging voor een introductie van een nieuw model in onze inbox plofte, was het altijd een kruimel. Hybridetechniek voor de bijzonder slecht verkopende Tipo, een Sport-uitvoering van de Fiat 500X met wat dikkere bumpers, dat werk. Al meer dan tien jaar zorgt alleen de Fiat 500 voor indrukwekkende cijfers en heeft de rest van het gamma een figurantenrol. Zelfs het B-segment, waar Fiat ooit heer en meester was met auto’s als de 127, de Uno en de (Grande) Punto, werd in 2015 stilletjes verlaten.

En toen werd Fiat onderdeel van Stellantis en was er ineens geld en techniek beschikbaar. Nu is het merk na ruim acht jaar terug in het B-segment met een gloednieuwe auto, de 600e. Eindelijk weer groot nieuws uit Turijn!



Nieuwe techniek, oude naam

Voor de techniek van de 600e shopte Fiat uitgebreid in de schappen van Stellantis. Het platform is overbekend uit andere modellen, zoals de Peugeot E-2008 en de Jeep Avenger. Wie het Stellantis-nieuws volgt, kan de specs dromen. Die zijn keurig, maar niet opzienbarend. De elektromotor heeft 156 pk, de batterij van 54 kW kan met maximaal 100 kW worden opgeladen. Met een volle accu kom je 406 kilometer ver.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Onderhuids is de Fiat 600e dus net zo Italiaans als zuurkool met vette jus. Maar hij heeft genoeg Italiaanse trekjes om de grijze massa te ontstijgen. De typebenaming is natuurlijk onmiskenbaar Italiaans; Fiat gebruikte hem al twee keer. De eerste Fiat 600 werd in 1955 gepresenteerd als opvolger van Fiats vooroorlogse 500, beter bekend als ‘Topolino’ (muisje). De 600 kreeg een achterin geplaatste viercilindermotor en achterwielaandrijving. In 1968 stopte de productie van de Italiaanse 600, maar na een afwezigheid van 30 jaar kwam er in 1998 weer een Fiat 600. De naam werd nu uitgeschreven: ‘Seicento’.



Geen 'Topolino' meer



De nieuwe, 4,17 meter lange Fiat 600e is een stuk groter dan zijn beide voorgangers - het muisje is een woelrat geworden. Uiterlijk flirt hij met de eerste 600, zonder dat Fiat vol op het retro-orgel is gegaan. Je ziet het aan de vorm van de achterlichten en – leuk detail – aan de hellinghoek van de kofferklep, met zijn geprononceerde ronding. Die hoek is precies hetzelfde als bij de oude 600.



Verder zie je overeenkomsten met de 500: dezelfde ronde koplampen en dagrijverlichting, en de typebenaming met grote letters in de ‘grille’. Om te benadrukken dat dit Stellantis-product écht Italiaans is, prijkt op de bumper een Italiaanse vlag.

Niet zo ruim, wel comfortabel

Binnenin is de 600e minder origineel. Het dashboard is vrijwel hetzelfde als dat van de Jeep Avenger, waarmee de Fiat gebroederlijk van de band rolt in de fabriek in het Poolse Tychy. De middenconsole wordt gedomineerd door een groot scherm met daaronder een rij fysieke knoppen. Onder een rare flap zit een groot opbergvak voor onder meer flessen water, waarin ook een ruimte is uitgespaard voor het opladen van je telefoon. Een automaathendel ontbreekt, in plaats daarvan kies je via knoppen op het dashboard of je vooruit of achteruit wilt rijden. De bestuurder kan kiezen voor drie rijprogramma’s: Sport, Normaal en Eco.

Fiat geeft hoog op over de ruimte van de 4,17 meter lange Fiat 600e, maar dat valt wat tegen. Echt heel krap zit je achterin niet, maar als je 1,80 meter lang bent, moet je de bestuurder of bijrijder vriendelijk aankijken of de stoel misschien íets naar voren kan … En of ze het erg vinden dat hun knieën dan een innige relatie met het dashboardkastje aangaan. Vorm gaat voor functie in de 600e, want de bagageruimte van 360 liter is 20 liter kleiner dan die van de Jeep Avenger.



Het weggedrag van de Fiat 600e is wat je van een compacte gezins-suv verwacht, met een lichte besturing en een comfortabel afgestemd onderstel dat oneffenheden netjes filtert. Daar horen ook een nette honderdsprint (9 seconden) en een acceptabele topsnelheid (150 km/h) bij. De besturing is vederlicht en wat gevoelloos, maar dat rekenen we een auto in deze categorie niet aan. Het is jammer is dat one pedal driving niet mogelijk is, waarbij de auto uit zichzelf zo krachtig remt (en energie teruggeeft aan de batterij) dat je het rempedaal niet hoeft te gebruiken. In de 600e moet het rempedaal vol aan de bak. Zelfs als je kiest voor maximale terugwinning, moet je altijd zelf bijremmen. Dat remmen gaat met weinig gevoel, je moet het pedaal diep intrappen voordat er een reactie komt.

Fiat 600 met benzinemotor in 2024

Fiat wil de 600e nog in 2023 bij de Nederlandse dealer afleveren. Onze Fiat 600e La Prima kost 40.990 euro, maar instapper Fiat 600e RED is er al vanaf 35.990 euro. Daarmee is hij goedkoper dan zijn ‘Amerikaanse’ evenknie; de Jeep Avenger kost 39.500 euro. De naam RED zegt het al: je krijgt de sleutels van een rode 600e, waarbij zelfs het dashboard in die kleur is uitgevoerd. Voor andere kleuren betaal je 700 euro extra. Vraag niet om een grijs exemplaar, want die kleur doet Fiat naar eigen zeggen in de ban. Al vind je in de prijslijst de kleur Sabbia – Earth of Italy. We hebben met de hele redactie naar het scherm gestaard alsof we in de stoel van de oogarts zaten en concludeerden dat het gewoon een tint grijs is.



Ook benzinerijders kunnen vanaf 2024 een Fiat 600 kopen. Dan verschijnt een hybride versie, met een 100 pk sterke 1.2-driecilinder in combinatie met een elektromotortje van 24 pk. Daarmee geeft Fiat een duidelijk signaal af: lang niet iedereen in Europa is al klaar voor een elektrische auto. En zo heeft de Fiat-verkoper straks eindelijk weer iets te vertellen aan zijn trouwe klanten. Hij kan ze zowaar verschillende moderne modellen en aandrijflijnen aanbieden. De lange rit van het diepe dal naar de top heeft jaren geduurd, maar Fiat lijkt er bijna …

Fiat 600e oordeel



Dat doen ze knap bij Stellantis: onderhuids zijn de Opel Mokka, Peugeot 2008, Jeep Avenger en Fiat 600 identiek. De Jeep en de Fiat rollen zelfs van dezelfde band in een Poolse fabriek. En tóch zijn het geen eenheidsworsten. Is veel (bagage)ruimte niet je topprioriteit, dan pakt de comfortabele Italiaan je gemakkelijk in met zijn charmante uiterlijk. Kijken we in onze glazen bol, dan verwachten we een zonnige toekomst voor de smaakvolle Fiat 600.