Op dit Europese EV-wapen hebben Chinese merken geen antwoord

Nieuws

De verkopen van elektrische auto’s zitten in het slop, en de vrees voor de Chinese concurrentie is groot. Maar Europese merken hebben één uniek wapen in handen dat ze veel meer zouden moeten gebruiken.

De praktische bezwaren tegen elektrische auto’s zullen de komende jaren waarschijnlijk verdwijnen. Door technische verbeteringen wordt de actieradius groter en de laadsnelheid hoger. Daar komt bij dat EV-batterijen lichter en compacter worden. Als tegelijkertijd de laadinfrastructuur en de elektrische netwerken worden aangepakt, zeurt niemand straks nog over actieradiusstress of lange laadtijden.

Elektrische auto's missen beleving



Maar er is één – vooral emotioneel – bezwaar tegen EV’s waarop nog geen afdoende antwoord is: het gebrek aan beleving. Echte motor- en uitlaatgeluiden, bijvoorbeeld. Of de karakterverschillen tussen atmosferische zescilinder lijnmotoren, viercilinder turbo’s en dikke V8’en. Ook die kun je met een elektromotor nooit ervaren. En het genot om in een strakke handgeschakelde bak te roeren, behoort in elektrische auto's eveneens tot het verleden.

Elektrische auto's met emotie



Fabrikanten van elektrische auto’s zullen dus andere middelen moeten gebruiken om op de emotie te spelen en de beleving te vergroten. En zeg nu zelf: een van de belangrijkste eigenschappen van een auto is toch het uiterlijk. En als de rijbeleving niet meer is zoals vroeger, kun je in elk geval met het design het gevoel van, of herinneringen aan, vroeger oproepen. Oftewel: merken moeten meer EV’s met een aansprekend retro-ontwerp bouwen. Onlangs gaven DS Automobiles en Renault het goede voorbeeld met twee gave studiemodellen.



Voorbeelden uit het verleden ...



Fiat heeft dat een hele tijd succesvol gedaan met de 500 die het merk in 2007 presenteerde. Hetzelfde geldt voor alle generaties van de Mini sinds de New Mini die in het jaar 2000 het levenslicht zag. Dat de Fiat 500e momenteel nauwelijks meer wordt verkocht, komt vooral door z’n prijs-kwaliteitsverhouding. Hij is krap, heeft in de basisversie weinig bereik en vermogen en kost toch bijna 30.000 euro. Bovendien hebben veel mensen het design inmiddels ook wel gezien. Je kunt nu eenmaal niet eeuwig op hetzelfde fluitje blijven blazen.



Europees retrodesign vs. Chinese zetpillen



We zijn er daarentegen van overtuigd dat de elektrische versies van de Renault 5, de Renault 4 en de Renault Twingo het in Europa veel beter gaan doen, dan anonieme zetpillen als de Leapmotor T03 en de Dongfeng Box. We moedigen Renault dan ook van harte aan om de onlangs gepresenteerde studie van de elektrische 17 in productie te nemen. Want net als z'n broertjes, is die Renault 17 Electric Restomod x Ora Ïto (zie foto's onder nieuwsbriefblokje) een lust voor het oog.

Kansen voor Volkswagen, DS, Citroën Peugeot en Opel



Daarnaast roepen we het geplaagde Volkswagen op om de ID.2 inderdaad lekker veel trekjes van de Golf I mee te geven. En daarbij hoeven de Duitsers het wat ons niet te laten bij de C-stijlen en de lay-out van het dashboard, zoals nu nog het geval is.

De onlangs getoonde DS SM Tribute (zie foto's hierboven) is een ode aan de Citroën SM uit de jaren 70. Wij vinden 'm om van te watertanden. Tegelijkertijd vinden we het verbazingwekkend dat DS tot z'n tiende verjaardag heeft gewacht om iets met Citroëns rijke designerfgoed te doen. Stellantis deed in 2018 al een duit in het retrozakje met de Peugeot E-Legend, geïnspireerd op de 504 Coupé. Opel volgde in 2021 met de Manta GSe ElektroMod, ook al zo'n gave coupé.



Vindt de moderne consument coupés niet mooi meer of gewoon onpraktisch? Wellicht, aan de andere kant zijn autokopers toch wel een keer klaar met al die lompe, zware en hoge SUV’s? Mocht Peugeot toch iets praktischer willen bouwen; wat te denken van een revival van de Peugeot 404 of 504 Familiale? DS en Citroën hebben ook een rijk verleden dat prachtige elektrische herintreders kan opleveren: de Citroën 2CV, DS, GS en CX zijn wat ons de beste kanshebbers.



Voorwaarden voor succes retro-EV's



Want al zullen Chinese EV’s goedkoper blijven dan elektrische auto’s uit Europa, tegen de emoties die het erfgoed van Europese – en Amerikaanse – merken teweegbrengen, kunnen ze nooit op. Voorwaarde is wel dat de prijsverschillen niet te ver oplopen en dat de actieradius op peil is.



Maar let op: dat een leuk smoeltje alleen niet zaligmakend is, heeft de Honda e bewezen. Daarnaast moet je er niet te lang in blijven hangen, zoals Fiat wellicht heeft gedaan met de 500(e). En ten slotte moeten de Europeanen het serieus en voortvarend aanpakken met retrodesign. Niet zo halfslachtig als Fiat dat heeft gedaan met de huidige 600e. Die auto doet alleen met een paar kleine details denken aan zijn verre voorvader. De Renault-methode lijkt ons de grootste kansen op succes te bieden. Dus kom op, Opel, Peugeot, Citroën, Fiat en Alfa Romeo!