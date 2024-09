Autoverkopen Europa augustus 2024: twee merken lachen, de rest huilt tranen met tuiten

Nieuws

Dat autofabrikanten op de rem trappen met de elektrificatie is begrijpelijk nu de Europese autoverkopen van augustus 2024 bekend zijn. Het marktaandeel van EV's is keihard onderuitgegaan. Wat verder opvalt, is dat alle merken door het ijs zakken, op twee na.

Om met het slechte nieuws te beginnen: het is kommer en kwel met de autoverkopen in Europa. Ongeacht op welke brandstof de auto zich voortbeweegt. Nieuwe autoregistraties daalden in augustus 2024 met maar liefst 18,3 procent in vergelijking tot een jaar eerder. Toen werden er 787.812 nieuwe auto's verkocht, nu waren dat er 643.637.

Pleister op de wonde is dat er over de eerste acht maanden van 2024 een kleine toename is, van 1,4 procent (bijna 7,2 miljoen registraties).

We willen geen EV's meer

Kijken we naar het aandeel elektrische auto's, dan zal menig EV-scepticus in zijn vuistje lachen. De verkoop van EV's daalde in augustus 2024 met 43,9 procent ten opzichte van augustus 2023 (92.627 versus 165.204). Dit is vooral te wijten aan het instorten van de EV-verkopen in twee grote Europese landen: Duitsland en Frankrijk. De daling hier is spectaculair met 68,8 respectievelijk 33,1 procent.

Het marktaandeel van EV's in Europa bedraagt momenteel 14,4 procent. In augustus 2023 was dat nog 21 procent.

Benzine en diesel in het verdomhoekje

We zijn de plug-in hybride auto ook beu, de verkopen in augustus 2024 gingen met 22,3 procent onderuit. Ook benzine- en dieselauto's zitten in het verdomhoekje, de verkopen daalden met 17,1 en 26,4 procent. Voor hybride-auto's zonder stekker is er wel goed nieuws, het aantal registraties van full en mild hybrids steeg met 6,6 procent tot 201.552 stuks.

Kijken we naar de cijfers van de autofabrikanten onderling dan vallen een aantal zaken op:

Volvo boert goed en noteert de grootste plus van 28,6 procent. Dat is vooral te danken aan de Volvo EX30 die ondanks aanloopproblemen met de software als een tierelier verkoopt.

Een merk dat het in augustus 2024 ook goed deed, is Lexus. De verkopen groeiden met 25,5 procent. Dit is vooral te danken aan de Lexus LBX waarmee een nieuwe Lexus voor een grotere groep financieel bereikbaar is geworden.

Het enige andere merk dat een plusje scoort, is Skoda. Maar de toename is met 0,2 procent verwaarloosbaar. Verder staan alle autofabrikanten vet in de min. Al valt het bij Toyota nog wel mee (min 6,1 procent). Het merk profiteert van de toenemende vraag naar hybride-auto's.

Merken die augustus liever vergeten, zijn Smart (min 99 procent!), Fiat (min 49,3 procent), Jaguar (min 66,6 procent) en ook Tesla (min 43,2 procent).

Kijken we naar de verkopen van januari tot en met augustus 2024, dan vallen eveneens twee zaken op:

De verkopen bij Mitsubishi namen met 70,3 procent toe. Het was natuurlijk helemaal niets, maar desondanks een knappe prestatie, vooral omdat het merk een paar stokoude modellen voert óf kopieën van Renault-modellen. Verder heeft Mitsubishi geen enkele EV.

Een merk dat slechts één EV aanbiedt, is Honda. Toch behoort het merk tot de toppers over de eerste acht maanden van 2024 met 44,5 procent meer verkopen. Verklaring: de Honda Civic is weer volop leverbaar, nadat-ie eerst voorbehouden was aan andere markten waar de vraag hoog was.

Verder heeft Honda een relatief nieuw modellengamma, de Honda Jazz is vier jaar op de markt en daarmee het oudste model. In Nederland doet Honda het overigens allesbehalve goed.