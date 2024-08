Dit wereldwijd succesvolle merk raakt bij ons zijn auto’s aan de straatstenen niet kwijt

Nieuws

Honda speelt in Nederland al jaren een marginale rol, waardoor we weleens vergeten dat het merk wereldwijd een grote speler is. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die Honda naar buiten brengt.

De Honda Group - dus met submerk Acura en Honda-motorfietsen inbegrepen - heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een winst geboekt van ruim 3 miljard euro (484,7 miljard yen). Dat is ruim 23 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee overschreden ze de verwachtingen van analisten ruimschoots.

Het is het tweede kwartaal op rij waarin Honda indruk maakt: over de eerste drie maanden van dit jaar noteerden de Japanners ook al een nette winst van ongeveer 2,8 miljard euro (450 miljard yen). Dit was de eerste keer ooit dat Honda meer dan 400 miljard yen winst maakte, waarmee het dus een recordkwartaal was voor het merk.

Honda populair in de VS

De goede cijfers heeft Honda vooral te danken aan een sterk halfjaar in de Verenigde Staten. In dat land verkochten de Japanners 9 procent meer auto’s dan vorig jaar. Dat is deels te verklaren door de groeiende interesse in hybrides, omdat de markt voor elektrische auto’s juist in een neerwaartse trend zit. Hierdoor brengt Honda zijn hybride-modellen gemakkelijker aan de man.

De Amerikaanse markt is de grootste voor Honda en daarmee cruciaal voor het succes. Het is voor het merk maar goed dat ze hier plusten, omdat ze het in China juist erg moeilijk hebben op dit moment. Mede door groeiende concurrentie van lokale aanbieders als BYD en een dalende automarkt in zijn algemeen verkocht Honda in China maar liefst 23 procent minder auto’s dan een jaar eerder.

Ondanks de malaise in China verkocht Honda naar eigen zeggen wereldwijd 2 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2023. Dan hebben we het voor 2024 over 1,9 miljoen auto's in zes maanden tijd.



Zwakke yen levert voordeel op

Een andere reden dat Honda zo’n sterk halfjaar heeft gedraaid, is de zwakke positie van de yen. De Japanse munteenheid kwakkelt al tijden en is sinds begin dit jaar al flink in waarde gezakt. Voor Honda levert dit juist een voordeel op, omdat het daarmee makkelijker wordt om hun auto’s in het buitenland te slijten.

Honda in Nederland

Wereldwijd doet Honda het dus goed, maar in Nederland stelt het merk zoals gezegd niet veel meer voor. In de eerste 7 maanden van dit jaar verkocht Honda 748 auto’s in ons land, waarmee het een schamel marktaandeel van 0,34 procent in handen heeft. In eerdere jaren was dat niet beter: vorig jaar gingen er slechts 872 Honda’s over de toonbank, een jaar eerder stokte de teller bij 1065 auto’s. En ook in België is Honda in de onderste regionen van de bestsellerslijsten beland.



In Nederland was 2020 nog het beste jaar van het huidige decennium met 1253 verkochte auto's. Maar ook dat aantal staat in schril contrast met het laatste topjaar dat het merk draaide. In 2009 werden maar liefst 10.325 Nederlanders verleid tot het kopen van een nieuwe Honda.