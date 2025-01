Honda worstelt met elektrische Civic Type R: ‘Hoe zorgen we voor rijplezier in een EV?’

Nieuws

Elektrische sportwagens en 'GTI'tjes' zijn nog schaars. Honda waagt een poging om van zijn bekende Honda Civic Type R een elektrisch model te maken, maar dat levert tot nu toe vooral veel gevloek en buikpijn op bij alle betrokkenen.

Dat vertelde Honda-topman Toshiro Akiwa tijdens de CES in Las Vegas. Akiwa is de baas van de elektrische divisie van de Japanners en geeft eerlijk toe dat zijn mannen en vrouwen het verdraaid lastig vinden om de beleving die de huidige Civic Type R met 329 pk levert ook in een elektrische model te gieten.

Wil jij 2025 goed beginnen? Trakteer jezelf op een Auto Review-abonnement, nu met hoge korting!

Scoor Auto Review met tot wel 50% korting!

Rijplezier in een EV

“Een EV en een auto met een verbrandingsmotor hebben verschillende eigenschappen, dus we kunnen niet iets ontwikkelen dat precies hetzelfde is als voorheen”, geeft Akiwa aan. “Hoe kunnen we met een EV zorgen voor rijplezier? Het gaat niet alleen om vermogen, het gaat om kracht, geluid, trillingen, versnelling en de menselijke ervaring. Dat is het plezier van autorijden.”

Daarmee legt Akiwa een probleem bloot dat al langer speelt onder autoproducenten. Zet ratio maar eens om in rijplezier. Hoewel elektrische auto’s met hun direct beschikbare koppel in de stad menig sportwagen het snot voor de ogen rijden, krijgen ze vaak het verwijt dat ze geen beleving brengen bij de bestuurder.



Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Alpine en Hyundai

Merken weten steeds inventievere oplossingen te bedenken voor dit probleem, en komen langzaam maar zeker met modellen op de markt die juist wel rijplezier bieden. Denk hierbij aan modellen zoals de Alpine A290 (zie Alpine A290 review) en de Hyundai Ioniq 5 N.

Deze Hyundai levert een onwaarschijnlijke 650 pk. Dat is meer dan een Porsche 911 Turbo. De Ioniq 5 N heeft zelfs een modus die het schakelen van een auto met een verbrandingsmotor nabootst. In de Ignition-stand klinkt de N ook alsof-ie op benzine rijdt.



0 series

Helaas heeft Honda voorlopig geen oplossing gevonden voor spannende EV's die het Type R-gevoel kunnen oproepen. Op de CES presenteerden de Japanners wel twee elektrische prototypes, die tonen wat het merk van plan is in de toekomst. Zowel de Honda 0 SUV als de Honda 0 Saloon verschijnt in 2026 al op de markt. Eerst in Noord-Amerika, later zijn ook wij in Europa aan de beurt. Maar hoewel hun vermogen in de snelste versie zo'n 500 pk bedraagt, heeft Honda geen performance-versie in gedachten.



En dus blijft de spoeling dun met spannende hot hatches. Voorlopig hebben de Hyundai Ioniq 5 N en de Alpine A290 het rijk alleen. Laat het een aansporing zijn voor de knappe koppen van Honda. Als Hyundai het kan, kunnen de Japanners toch niet achterblijven met een elektrische Type R?