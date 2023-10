TEST hot hatches - de Ford Focus ST heeft één probleem en dat heet Honda Civic Type R

Met de Honda Civic Type R en de Ford Focus ST kun je oneindig veel lol trappen, zonder enige vorm van elektropower. Genieten nu het nog kan. Maar met welke verbrandingsmotor geniet je het meest?

Hoewel het aanbod van hete hatchbacks met vijf pepers achter hun naam de laatste jaren flink is uitgedund, wil dat niet zeggen dat de snelste Honda Civic de enige kaper op de kust is. Ford levert je de Focus ST met het nieuwe Track Pack. Met dit pakket is de sportiefste Ford Focus voorzien van schokdempers die met speciaal gereedschap mechanisch in hardheid versteld kunnen worden. Techniek uit de rally- en racesport. Een bedieningstoets ontbreekt: je moet ervoor onder de auto kruipen - of de werkplaats van de Ford-dealer met een bezoekje moeten vereren.



Wie denkt dat de Honda dankzij zijn hogere vermogen (329 versus 280 pk) rondjes rijdt om de Ford, komt bedrogen uit. Op het testcircuit is de Honda Civic Type R slechts 0,2 seconden sneller op de geklokte ronde. Waarmee de dynamische kwaliteiten van het Track Pack op de Ford Focus ST worden onderstreept.

Bochtsnelheden die je niet voor mogelijk houdt

De Pirelli's onder de Ford Focus ST houden onder droge omstandigheden heel lang grip en werken uitstekend samen met de verstelbare schokdempers. Ter verduidelijking: zowel de ingaande als de uitgaande slag kan met het speciale gereedschap worden afgesteld. De besturing van de Ford Focus ST biedt veel terugkoppeling en levert minder tegendruk dan die van de Honda. Je moet jezelf aanleren om al vroeg in de bocht gas bij te geven, zodat de sperwerking van het differentieel wordt geactiveerd. Als je dit kunstje onder de knie hebt, bereik je bochtsnelheden die je nooit voor mogelijk had gehouden.



Honda Civic-motor is heer en meester

Maar in dit onderdeel van de test zetten we de motor centraal. En dan is de Honda Civic Type R heer en meester. De zesbak schakelt met nog meer gevoel, de motor bouwt tot hoog in de toeren meer power op en ook maakt de viercilinder van de Honda Civic Type R een beschaafdere indruk. Het vurige karakter van de motor komt dankzij de tussengasfunctie nog beter tot uiting: wanneer je de koppeling intrapt en het gas loslaat om van versnelling te wisselen, zorgt de motor er zelf voor dat de toeren niet te ver terugzakken.

Of de topsnelheid van 275 km/h nou echt nodig is in de Honda, moet je zelf maar bepalen. In de Focus wordt bij 250 km/h een elektronische snelheidsbegrenzer ingeschakeld. Wat ons betreft een goed moment.



Is de formidabele motor van Honda genoeg om de Civic Type R de volledige test te laten winnen?

