Deze zes kleurrijke tweedehands auto's zijn hét recept tegen jouw winterdip

Het zijn de donkere dagen voor kerst, met kou, wind, regen en natte sneeuw. Als je toch aan een andere auto toe bent, geef je leven dan een beetje kleur met een vrolijk makende occasion. We struinden Marktplaats.nl af en kwamen deze lolbroeken tegen: van 10.000 tot 30.000 euro.



Zeker in dit sombere jaargetijde, valt weer op hoe weinig auto's een vrolijk kleurtje hebben. Duizend tinten grijs en zwart voeren de boventoon op ons wegennet. Ben jij daar eigenlijk wel klaar mee? Vink bij je zoektocht op Marktplaats.nl dan de kleuren rood, blauw, groen en 'overige kleuren' aan en je krijgt geen zwarte of grijze sombermansen meer te zien. En als je echt vrolijk wilt worden van je volgende auto, kies dan ook voor een fleurig interieur. Wedden dat je elke dag fluitend instapt en na het parkeren nog even omkijkt naar je nieuwe aanwinst?

Abarth 500C 1.4 16V T-Jet - 2011 - 80.828 km - € 13.950

Wat! Een paarse auto met een lila leren interieur? Dat klinkt bijna een beetje kinky, maar als we deze tweedehands Abarth 500C bekijken, dan klopt het plaatje gewoon. Zo'n Abarthje is sowieso al geen somber stemmende auto, maar in deze kleur springt-ie er écht uit. Overigens word je niet alleen in de winter vrolijk van deze kleine Italiaan. Zodra het voorjaarszonnetje weer tevoorschijn piept, maak je het roldak open en laat je de zonnestralen direct op je eigen bolletje schijnen. Dan kun je tegelijk extra genieten van het brute geluid van de Monza-uitlaat. Trap het gaspedaal in en laat de 140 pk sterke viercilinder vloeiend Italiaans brullen!



Volvo 244 DL - 1977 - 142.177 km - € 10.000

Lijkt een wegenbelastingvrije klassieker jou financieel aantrekkelijk, maar vind je zo'n oude auto ook een beetje eng? Krijg je visioenen van doorgeroeste balken, onveilige koekblikken en ontelbare telefoontjes naar de Wegenwacht? Met deze oude Volvo 240 - of eigenlijk een 244 - uit 1977 hoef je daar niet bang voor te zijn. Hij komt uit Noord-Zweden waar niet met zout wordt gestrooid, en de techniek is simpel en oerbetrouwbaar. Zolang je je aan de maximumsnelheid houdt, is zo'n grote oude Volvo ook nog een heerlijk comfortabele klassieker. De stevige, reusachtige stoelen zitten lekker en ook van de kleur word je vrolijk. En hoe zit het et de veiligheid? Tja, airbags ontbreken, maar in de portieren zitten wel stevige balken en zowel voor- als achterin zijn driepuntsgordels aanwezig. En moet je die gigantische bumpers eens zien! Met deze sympathieke Zweed krijg je gegarandeerd veel aanspraak, want hij maakt niet alleen jou blij, ook bij andere verkeersdeelnemers tovert hij een glimlach op het gezicht.

Volkswagen Polo 2.0 TSI GTI - 2019 - 55.287 km - € 23.950

Alleen van de afkorting GTI worden wij al vrolijk. Want sinds de eerste Volkswagen Golf GTI uit 1976 staan deze letters voor sportief rijplezier. Oké, er zijn ook wel een paar minder spannende GTI'tjes geweest, maar deze tweedehands Volkswagen Polo GTI is er een van de oude lollige stempel. Het is weliswaar niet meer zo'n lichtgewicht als zijn oervader, maar tegenover zijn 1241 kilo staat ook 200 pk! Sprinten van 0 naar 100 km/h gaat in 6,7 moeiteloze seconden dankzij de zestraps DSG-bak. Maar desgewenst kun je vanuit je vrolijk roodgeruite stoel ook lekker zelf flipperen. Het pretpakketje heeft een mooi blauw jasje, met extra vrolijk stemmende rode accenten in de grille en op de voorschermen. Nu weet je meteen wat je op je verlanglijstjes voor Sinterklaas, kerst en je eindejaarsuitkering moet zetten ...

Alfa Romeo Giulia 2.0T Super - 2019 - 109.060 km - € 29.750

Eigenlijk is bijna elke Alfa Romeo een feest om naar te kijken, en dat geldt zeker voor deze tweedehands Alfa Giulia. Rood vanbuiten, en vanbinnen bekleed met cognackleurig leer. Ruikt lekker en zit heerlijk. En wedden dat je het niet kunt laten om voor het instappen even met je hand over het merklogo in de hoofdsteun te aaien? Maar het draait zeker niet alleen om uiterlijkheden bij deze bella. De viercilinder motor is goed voor 200 pk, klinkt heerlijk en hangt dankzij het koppel van 330 Nm als een malle aan het gas. Onderwijl geniet je van de exacte besturing en snuif je je geur op van het hoogwaardige leer. Ja, veel moderne EV's zijn sneller, maar dít is autorijden zoals het eigenlijk bedoeld is ...

Ford Fiesta Active 1.0 EcoBoost - 2018 - 80.735 km - € 14.945

Geef je dagelijkse autoritjes een gouden randje met deze tweedehands Ford Fiesta Active. We vinden het eeuwig zonde dat Ford deze leukst rijdende B-segmenter aller tijden kort geleden de nek omdraaide. Hij moest plaatsmaken voor een compact elektrisch model en bovendien wil het gros van de nieuwkopers tegenwoordig een suv. Gelukkig zijn occasionklanten veel slimmer. Die weten dat de toegevoegde waarde van een suv beperkt is. Oké, wie dat fijn vindt, zit iets hoger en een suv wordt als stoer gezien. Deze Fiesta Active is de gulden middenweg tussen een lichtvoeige hatchback en een suv. Hij oogt bijna even stoer als een Puma en je zit iets hoger dan in een gewone Fiesta. We zouden de bestuurdersstoel geen troon willen noemen, maar dankzij de gouden versierselen -ook op het dashboard en de binnenkant van de deuren - bezorgen ze je het echte king-of-the-roadgevoel.

Honda Civic Type R GT - 2016 - 110.630 km - € 29.250

Ben jij je hele leven al een grijs muurbloempje geweest? En barst je van verlangen om dat imago voor altijd en eeuwig achter je te laten? Dan hebben we met deze gebruikte Honda Civic Type R de perfecte auto voor je gevonden. Behalve dat-ie knalblauw is, springt zo'n heerlijk foute Type R bijna uit elkaar van de wilde designdetails. Met de enorme achtervleugel als bizar hoogtepunt. En wat te denken van de roodgerande zwarte lichtmetalen wielen (19-inch) en de vier vuistdikke blèrpijpen? Het hoogtoerige 2,0-liter turbomonster onder de motorkap schreeuwt bij 6500 toeren 310 pk bij elkaar en schopt jou - met je rode alcantara stoel en al - in 5,7 seconden naar de 100 km/h. Eén ding staat vast: wanneer jij in deze Civic zit, zal niemand je nog over het hoofd zien. Daarbuiten ook niet trouwens, want je loopt 24 uur per dag met een belachelijke grijns in het rond.