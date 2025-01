Alfa Romeo snakt naar geld en dus wordt de nieuwe Giulia (2026) geen sedan

Nieuws

Met de Alfa Romeo Giulia is iets treurigs aan de hand: iedereen vindt hem mooi, maar niemand koopt hem. Bij zijn (elektrische) opvolger in 2026 wordt alles anders en dat is even schrikken.

De huidige Alfa Romeo Giulia gaat al negen jaar mee, maar dat waren geen feestelijke jaren. Hij heeft nooit goed verkocht, ook niet in de Verenigde Staten. Maar de naam is iconisch en dus gaat zijn opvolger gewoon Giulia heten. Al heeft-ie weinig meer met de huidige te maken. In plaats van een fraaie sedan, wordt het een dikke SUV-achtige vierdeurs coupé, met aflopende daklijn.

Hij komt in 2026. Tenminste, als Alfa Romeo zich een keertje wél aan zijn planning houdt. Het plaatje is niet officieel, maar we hebben AI opdracht gegeven om iets te creëren op basis van wat we weten over het design van de nieuwe Giulia.

Zelfde platform als DS no. 8

Met de nieuwe Giulia doet Alfa Romeo mee aan de mode en wordt de sedan-traditie in de diepvries geparkeerd. Ook de Tesla Model Y en Polestar 4 hebben zo’n vorm. In het Stellantis-huis met al die merken barst het segment ook al uit z’n voegen, want Peugeot heeft de 4008 al en Citroën de C5 X. Binnenkort komt daar de DS no. 8 bij. Het is dus weer gezellig druk in het Stellantis-kippenhok.



Mooie modellen, lege bankrekening

Je kunt zeggen: waarom komt Alfa met een model dat alleen met de naam nog linkt naar het fraaie verleden van het merk? Anderzijds koopt niemand op dit moment Alfa’s. In heel 2024 verkocht Alfa Romeo nog geen 45.000 euro’s in Europa. Dat is inclusief het Verenigd Koninkrijk.

De nieuwe CEO Santo Ficili wil eindelijk wel eens geld verdienen en heeft geen boodschap aan al die mooie praatjes uit het verleden. Ja ja, daar komt de dubbelnokker weer. En inderdaad, de eerste Giulia was een heerlijke gooi- en smijtauto. Maar elk jaar kijken de accountants weer zorgelijker naar de balans van Alfa Romeo en nu is het tijd voor forse ingrepen.

Alfa Romeo Giulia (2026) actieradius

Een echte SUV wordt de Giulia niet; die rol is voorbehouden voor de opvolger van de Stelvio. Die wordt nog in 2025 onthuld. Beide modellen komen op het STLA Large-platform voor grote Stellantis-modellen. Dat is geschikt voor EV’s, maar ook voor plug-in hybrides en ‘gewone’ hybrides. Het betekent ook dat de Giulia geen achterwielaandrijving krijgt.

Details over vermogen en aandrijflijn geeft Alfa Romeo niet. Wel kunnen we spieken bij 'lotgenoot' DS no. 8, die leverbaar wordt met 230, 245 en 350 pk (met vierwielaandrijving). Verder kun je kiezen uit 2 batterijen: 74 en 97,2 kWh. De 245 pk sterke Long Range met voorwielaandrijving en de grootste batterij is goed voor een actieradius 750 kilometer. Voor de elektrische Giulia gaan we van soortgelijke specs uit. Maar liefhebbers kunnen opgelucht ademhalen: hij komt er ook met benzinemotoren (hybride).

