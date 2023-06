Alfa Romeo Giulia 2.0 GME 280 test (2023): ja, vroeger was alles soms echt beter

De gefacelifte Alfa Romeo Giulia (2023) doet niet aan hybridetechniek, heeft geen stekker en ook het uiterlijk werd nauwelijks gewijzigd. En dat is helemaal niet erg.



De Alfa Romeo Giulia is al zeven jaar op de markt. Normaliter wordt een model dan compleet vervangen, maar dat doet Alfa Romeo niet. Het geeft de Giulia een bescheiden facelift en komt er nog mee weg ook. Nog minstens twee jaar moet-ie het uitzingen, net als de eveneens gefacelifte Stelvio. Daarna gaan zelfs de Italianen serieus werk maken van een elektrische vloot. Het blijft knap van Italianen dat ze auto’s ontwerpen die qua uiterlijk niet willen verouderen.



Knipoog naar de Tonale

De wijzigingen zijn zo bescheiden dat je ze op het eerste oog nauwelijks opmerkt. De Alfa Romeo Giulia kreeg drieledige led-koplampen in de stijl van de Alfa Romeo Tonale, waarvan het ontwerp voor het eerst werden toegepast op de merkwaardige SZ uit de jaren negentig. De achterlichten zijn nu voorzien van rookglas. En daarmee hebben we het uiterlijk al behandeld.



Binnenin veranderde er al net zo weinig. Het meest vermeldenswaard is dat de bestuurder nu een digitaal instrumentarium voor zijn neus heeft. Daarbij heeft Alfa Romeo een geintje uitgehaald. Vanaf 220 km/h worden cijfers van de digitale snelheidsmeter andersom weergegeven, zodat je beter ziet hoeveel te hard je precies rijdt. Het getal 260 zit er voor de sier, want de Giulia kan ‘maar’ 240 km/h rijden. Dat de klassieke ronde Alfa Romeo-kokers behouden bleven, getuigt van liefde voor detail.

Andere tijden met de Alfa Romeo Giulia

Druk je de startknop links op het stuur in, dan is het fijn dat je weer eens wordt getrakteerd op de donkere brul van een Italiaanse viercilinder, in plaats van op de stilte van een elektromotor. Alfa Romeo verleidt de klanten nog één keer met zijn klassieke deugden, voordat ook dit merk zich vanaf 2025 volledig op elektrische auto’s stort.

De sportstoelen in verleidelijk knalrood zitten behoorlijk stevig, maar bieden wel veel zijdelingse steun. Besturing? Direct en messcherp. Onderstel? Perfect uitgebalanceerd en nooit té hard afgestemd. Gewicht? Met 1545 kilo best bescheiden. Grip? Voortreffelijk, dankzij de standaard vierwielaandrijving. Al gaat het vermogen, zoals sportieve rijders dat graag zien, in normale omstandigheden naar de achterwielen. Schakelen doe je bij voorkeur via de enorme peddels op het stuur. De achttaps automaat is als hij het denkwerk zelf moet doen soms een fractie minder scherp.

Heimwee naar de dubbelnokker

De 2,0-liter turbomotor met 280 pk - de enig leverbare benzinemotor - laat de Giulia in 5,2 seconden naar 100 km/h sprinten. Opvallend genoeg wordt het maximale vermogen al bereikt bij 5250 tpm, een relatief bescheiden toerental. Een overdonderend geluid, zo kenmerkend voor de hoogtoerige motoren uit het verleden van Alfa Romeo, maakt de viercilinder dan ook niet. Maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door de dynamische kwaliteiten van besturing en onderstel, en door het riante vermogen van de motor zelf. De Alfa Romeo Giulia blijft een heerlijke auto voor korte ritten met veel bochten, maar ook voor lange snelwegtrajecten.



Alfa Romeo Giulia (2023) prijs



Een verkoopkanon is de Giulia nooit geweest en dat zal met deze facelift niet veranderen. Jammer, want het degelijke Nederlandse wagenpark kan volgens ons best wat meer Giulia gebruiken. Vanaf 2024 stort Alfa Romeo zich volledig op elektrische modellen. Eerst - niet bevestigd, maar zéér waarschijnlijk - met de elektrische Tonale, een jaar later met zijn eerste ‘BEV only’-model. Grote kans dat het om de Giulia gaat.

Tot die tijd doen we het nog zonder stekkers, maar met torenhoge prijzen. Die waren al niet mals, maar stegen nog eens omdat de meest betaalbare Giulia werd geschrapt. De viercilinder benzinemotor is er nu alleen nog met 280 pk en vierwielaandrijving, de 200 pk sterke achterwielaangedreven Giulia is niet meer leverbaar. Schrik dus niet van de prijs: mimimaal 65.000 euro. De duurste Competizione-uitvoering kost zelfs 76.000 euro. Bijzonder is dat de 210 pk sterke dieselversies gehandhaafd bleven, maar ook die zijn met prijzen vanaf 66.500 euro niet goedkoop.

Conclusie

Zie maar eens niet verliefd te worden op de knalrode sportstoelen of het met uitsterven bedreigde motorgeluid van een Italiaanse viercilinder. De Alfa Romeo Giulia is nu al een zeldzaamheid op de Nederlandse wegen en zal dat met deze prijzen blijven. Hoewel elke kilometer een feest is, besef je tegelijk dat Alfa Romeo de komende jaren uit een ander vaatje moet tappen. Het gaat hard aan de bak om met elektrische auto's het hoofd boven water te houden.