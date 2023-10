Zoveel geld bespaar je als je een tweedehands auto koopt die niet in de top 10 staat

Als je de top 10 met de meest gezochte tweedehands auto's op Marktplaats.nl bekijkt, lijkt bijna iedereen een Volkswagen, Audi, BMW of Mercedes te willen. Dat stuwt de prijzen van de populairste modellen flink op. Als je verder kijkt, kun je veel geld besparen. Goed nieuws in dure tijden!

Al sinds jaar en dag staan Duitse automerken boven aan de favorietenlijstjes van Nederlandse occasion­kopers. Meestal gaat de Volkswagen Golf aan kop en daarachter wisselen de BMW 3-serie en Volkswagen Polo af en toe stuivertje. De overige zeven plekken worden bezet door de Mercedes-C-klasse, BMW 5-serie, Audi A3, Mercedes E-klasse, Audi A4, BMW 1-serie en Mercedes A-klasse.



Vervolgens treedt de overbekende economische wet van vraag en aanbod in werking. Oftewel: de meest gezochte auto's zijn gemiddeld duurder dan hun minder gewilde soortgenoten.

Auto's met vergelijkbare kwaliteiten



Nu kun je natuurlijk gewoon meevaren op de golven van de gemiddelde occasionkoper en de portemonnee trekken. Maar je kunt ook iets verder kijken dan het lijstje met obligate Duitse merken en modellen. Om je hierbij te ­helpen, gaan we op zoek naar auto's met een vergelijkbare uitstraling en/of gelijkwaardige kwaliteiten.

Auto's uit 2017-2020



Bij onze zoektocht hebben we een aantal kaders vastgelegd. Van alle toppers hebben we gekeken naar de gemiddelde prijzen van mooi uitgeruste exemplaren. En dan met een benzinemotor of hybride-aandrijflijn, gebouwd tussen 2017 en 2020. Om het een beetje leuk en realistisch te houden, laten we de allergoedkoopste versies buiten beschouwing en slaan we ook de AMG's, R's, GTI's en M-uitvoeringen over.

15.000 euro voor een recente Volkswagen Polo



Een derde criterium is de kilometerstand. Daarvoor hanteren we een maximum van 150.000. Met alle juiste hokjes op de zoek­pagina van Marktplaats.nl afgevinkt, constateren we dat de Volkswagen Polo de goedkoopste auto's op het lijstje is. Alsnog moet je voor een jonge tweedehands Polo gemiddeld zo'n 15.000 euro neertellen.

Aan een leuk aangeklede gebruikte Volkswagen Golf Variant met viercilinder motor ben je algauw 19 à 20 mille kwijt. De duurste klant is de ­Mercedes E-klasse, met gemiddelde vraagprijzen van om en nabij de 40.000 euro. Voor dat soort bedragen wensen we een degelijke garantie en dus vinken we nog een hokje aan.

Grote en kleine prijsverschillen



Vervolgens struinen we de autopagina's van Marktplaats.nl af naar concurrenten in hetzelfde marktsegment. Dat wil zeggen: een hatchback voor een hatchback en een sedan voor een sedan. En dan ook nog met globaal dezelfde afmetingen. Verder hanteren we dezelfde selectiecriteria als voor de top 10-auto's. Zo komen we tot een mooie lijst. Soms vallen de prijsverschillen tegen, maar er zijn ook vrij extreme gevallen bij. Welk alternatief je ook kiest, je rijdt er altijd origineler bij dan de gemiddelde occasionkoper.

Seat Leon ST 1.4 Eco-TSI FR - 2017 - 146.152 km - € 15.895

We vonden binnen onze zoekcriteria ongeveer 75 tweedehands Seats Leon ST met garantie. Dit exemplaar uit 2017 heeft de mooie FR-uitrusting, met onder meer halfleren meubilair, fraai 17-inch lichtmetaal en een verlaagd onderstel. Combineer dat met de gretige, maar zuinige viercilinder turbomotor en je hebt een bovengemiddeld dynamische ­stationwagon. Mede dankzij het elektronische sperdifferen­tieel is de grip tijdens snel bochtenwerk meer dan uitstekend. Stellen je partner en kinderen meer prijs op ruimte en comfort dan op misselijkmakend bochtenwerk? Ook dan is de Leon ST een fijn apparaat. Zo is dit faceliftexemplaar iets ­stiller dan voorheen, en slikt de kofferbak minimaal 580 liter bagage. Moderniteiten als led-verlichting, een elektronische handrem en Apple CarPlay/Android Auto zijn eveneens aan boord. Wie een vergelijkbaar uitgeruste en gemotoriseerde Golf Variant zoekt, is al snel 3 tot 4 mille meer kwijt.

+ Dynamisch, praktisch en zuinig

- Het automerk Seat gaat verdwijnen



Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line - 2018 - 138.768 km - € 12.750

Na een glanscarrière van bijna 50 jaar ging de Ford Fiesta onlangs met pensioen. Volgens ons was de Keulenaar daar nog lang niet aan toe, want hij oogt nog fris en blijft tot in de eeuwigheid de leukst sturende auto in zijn klasse. Maar nu staat-ie dus op straat, terwijl zijn voormalige thuishaven wordt voorbereid op de komst van elektrische auto's met Volkswagen-­genen ... Gelukkig zijn er nog honderden jonge ­Fords Fiesta met garantie te koop. Wij lieten ons oog vallen op deze sportief aangeklede ST-Line. Met zijn 17-inch wielen is-ie helemaal de bink en 100 pk is ruim voldoende voor 200 procent rij­plezier. Is de Fiesta net zo ruim of comfortabel als een Volkswagen Polo? Nee, dat niet, maar dat ben je vergeten zodra je over een bergweggetje van bocht naar bocht swingt. Niet alleen vanwege de fijne besturing en de heerlijke zesbak. Bovendien heeft-ie veel luxe aan boord. Desondanks is deze Fiesta ­ongeveer 2500 euro goedkoper dan een vergelijkbare Polo.

+ Stuurt als een malle, drinkt als een koalabeer

- Eigenlijk hebben we liever een rode

Alfa Romeo Giulia 2.0T Super - 2017 - 82.219 km - € 24.900

Waarom koopt iemand een tweedehands BMW 3-serie? Is dat vanwege de status van het merk, het uiterlijk, of geven toch de rijeigenschappen de doorslag? In dat laatste geval kunnen we ons niet voorstellen dat je genoegen neemt met een ­driecilinder 318i met 136 pk. De volgende stap is een 320i, voorzien van een 184 pk sterke viercilinder turbomotor. De ellende is dat je voor een jong exemplaar al snel meer dan 30 mille moet aftikken. Kan dat echt niet goedkoper? Jazeker wel! Wat dacht je van een tweedehands Alfa Romeo Giulia? Ook die stuurt als een echte sportsedan en met de prestaties van z'n twee­liter turbomotor is al helemaal niks mis. Op het gebied van afwerking en materiaalgebruik moet je wat concessies doen, maar daar krijg je een sexy koetswerk en een stukje exclusiviteit voor terug. Voor dit exemplaar noteren we de rode kleur en de 12 maanden Bovag-garantie als extra pluspunten. En dat voor ongeveer 5000 euro minder dan een BMW 320i!

+ Italiaans design, fijne motor

- Materiaalgebruik en afwerking interieur

Lexus IS 300h Business Line - 2017 - 133.912 km - € 24.945

Heb jij je oog laten vallen op een Mercedes C 200 uit de ­periode 2017-2020? Snappen we best, want met zijn 197 pk voelt hij gewoon luxer en meer premium aan dan een C 180, laat staan een C 160. Maar ondanks zijn grotere sterallures heeft ook de Mercedes C 200 een compact viercilindertje onder de motorkap. Nee, dan een gebruikte Lexus IS 300h ... diens viercilinder heeft een liter meer ademruimte en krijgt ook nog hulp van een elektromotor. Het Japanse een-tweetje levert 223 pk op, maar maakt ook een oer-Zeeuws verbruik van ruim 1 op 20 mogelijk. De interieurafwerking is op niveau, de prestaties zijn vlot en als klap op de vuurpijl zit er nog tot 2027 garantie op. Tenzij de teller voor die tijd meer dan 200.000 kilometer aangeeft. Maar goed, dan heb je alsnog ruim 60.000 zorgeloze kilometers voor de boeg. Het infotainment­systeem is wennen, maar op comfortgebied is de Lexus tegen de Mercedes opgewassen en toch is-ie 5 à 6000 euro goedkoper.

+ Zuinig, comfortabel, unieke garantie

- Zwaar, bediening infotainmentsysteem



Volvo V40 T4 R-Design - 2018 - 110.244 km - € 20.900

Tja, we blijven we toch moeite houden met een premiumauto waarin een klein driecilindertje al het werk moet doen. Als je geld wilt besparen, koop dan gewoon een auto van een minder pretentieus merk! Daarom zouden we nooit gaan voor een Audi A3 Sportback met 1,0-liter TSI-motor. Nee, voor minder dan een 1.4, 1.5 of 2.0 TSI komen we ons bed niet uit. Helaas betekent dit dat je met inachtneming van onze andere zoekcriteria al snel 23.000 tot 27.500 euro kwijt bent. Maar ja, wat is een goedkoper alternatief? We laten ons oog vallen op een tweedehands Volvo V40. Eigenlijk is een T3 met de 152 pk sterke ­1,5-liter motor al leuk zat, maar we konden de charmes van deze knalblauwe Volvo V40 T4 met 190 pk niet weerstaan. Het is een R-Design, met leren sportstoelen, mooi maar beschaafd lichtmetaal en een panoramadak. Het multimediaschermpje oogt als een muizenbioscoop, maar verder vinden we zo'n V40 van na de laatste facelift nog hartstikke courant. En ten opzichte van een minder gemotoriseerde A3 bespaar je dus duizenden euro's.



+ Gave kleur, veel power, mooie uitrusting

- Gedateerd infotainment