TEST - Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio is vernieuwd maar dat zie je er niet aan af

De belangrijkste verbeteringen aan de vernieuwde Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio zijn onder de auto te vinden en zie je dus niet. Maar hiermee trakteert Alfa Romeo je wel vol overgave op vermogen en rijplezier. Een puur pretpakket!

De adaptieve schokdempers van de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio zijn verder verfijnd en het mechanische sperdifferentieel op de achteras neemt de plaats in van Torque Vectoring. Een upgrade die ambitieuze bestuurders toestaat om naar hartenlust de altijd duidelijk afgebakende grenzen van de grip op te zoeken. Of om de fraaie sedan naar behoefte in een ongeremde drift te smijten. Hoewel de besturing licht is en wat synthetisch aanvoelt, kun je de Alfa tot op de centimeter nauwkeurig de bocht in plaatsen. We kennen geen andere achterwielaandrijver die zich zo gemakkelijk dwars door de bocht laat zetten als de Giulia Q.

Met volle teugen genieten

Maar niet elke bocht hoeft met een afgemeten portie tegenstuur gerond te worden. Tot op hoge snelheid gedraagt de Giulia Quadrifoglio zich uiterst lichtvoetig en beweegt hij ritmisch over mooie binnendoorwegen. Waarbij je heus niet bang hoeft te zijn dat je uit elke bocht zult vliegen. Op dit soort wegen is het met volle teugen genieten geblazen. Vanachter het stuur herleven de herinneringen aan de modellen uit de jaren 60, die je bij elke rit het gevoel gaven dat je om de winst in de Targa Florio streed. Maar in de Giulia Quadrifoglio gaat dat in zo'n hoog tempo dat je de historische race ook daadwerkelijk zou kunnen winnen.

Met hulp van Ferrari

Het samenspel tussen de motor en transmissie is niet minder fascinerend. De met hulp van Ferrari-ingenieurs ontwikkelde biturbo-V6 van de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio reageert, afhankelijk van het gekozen rijprogramma, gelaten en relaxed (Advanced Efficiency en Natural) of als door de duivel bezeten (Dynamic, Race) op de bewegingen van het gaspedaal. Met een maximum koppel van 600 Nm lijkt de motor altijd meer trekkracht te bieden dan strikt noodzakelijk is. Ook de achttraps ZF-transmissie kiest zijn schakelmomenten in elk rijprogramma op het juiste moment, en altijd met een gepaste hoeveelheid daadkracht.

Uppercut

Tijdens een lange rit speelt de Giulia Q nog een troefkaart uit: door zijn voortreffelijke rechtuitstabiliteit ligt hij niet alleen uiterst koersvast op de weg, maar biedt hij bovendien een verrassende souplesse in het onderstel. Bij zo'n krachtige sportsedan als de Quadrifoglio zou je verwachten dat elke oneffenheid in het wegdek wordt doorgegeven als een spelbepalende uppercut. Hoewel je ook hier weer de keuze hebt uit meerdere voorgeprogrammeerde settings.

Alfa Romeo Giulia Q conclusie

Alle veranderingen hebben van de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio beslist een betere auto gemaakt. Met het nieuwe, mechanische Q2-sperdifferentieel zijn de dynamische kwaliteiten van de auto erop vooruitgegaan. Al zie je dat er niet vanaf.