Review Alpine A290: Renault 5 Turbo van de 21ste eeuw

Alsof de elektrische Renault 5 niet al leuk genoeg is, komt de Renault-groep nu met de Alpine A290. Ook elektrisch, maar dan met flink wat extra pk’s en een sportiever afgesteld onderstel.

Wat valt op aan de Alpine A290 (2024)?

Ook de Alpine A290 heeft het briljante retrodesign, gebaseerd op de klassieke Renault 5. Maar bij een opgeklopt vermogen horen bredere wielkastranden, vettere bumpers, overmaatse skirts en grotere wielen. Een tikkeltje geforceerd zijn de uitstulpingen in de achterportieren die naar de luchtinlaten van oeroude Alpines met staartmotor verwijzen.

Maar ook in het donker weet je meteen dat er een Alpine A290 nadert en geen Renault 5. Dat is te danken aan de led-kop- en mistlampen met de speciale kruissignatuur, geïnspireerd op de stickers die ooit de lampen van klassieke rally-Alpines sierden.



De binnenkant van de Alpine A290 laat geen misverstand bestaan over de afkomst van de auto: de huiskleur blauw en de iconische A zijn ruimschoots aanwezig. Verder is het interieur opgeleukt met onder meer extra geprofileerd meubilair en een leren sportstuur.

Daarop trekken vooral twee knoppen de aandacht. De rode OV-knop stelt je niet direct in verbinding met NS-opperhoofd Wouter Koolmees of het dichtstbijzijnde treinstation, maar staat voor ‘Overtake’ en zorgt ervoor dat de maximale power onmiddellijk beschikbaar is. Inderdaad: voor snelle en veilige inhaalmanoeuvres.

Verder zien we een blauwe Recharge-draaiknop waarmee je uit drie regeneratieniveaus kunt selecteren. De schakelstanden D, N en R kies je niet met een hendel aan de stuurkolom zoals bij de Renault 5, maar met - razendsnel reagerende - knoppen op de tunnelconsole. Net als bij de Alpine A110.



Terwijl de ‘gewone’ Renault 5 er voorlopig in maar één vermogensvariant (150 pk) is, zadelt Alpine potentiële kopers van de A290 meteen op met keuzestress. Ga je voor de relatief tamme GT of GT Premium met 180 pk, of kies je voor de echte hot hatch van de familie? In dat laatste geval moet je bij de 220 pk sterke GT Performance of GTS zijn. Het prijsverschil met de ‘tamme’ variant bedraagt zo’n 3000 euro - waarover verderop meer - maar voor die extra centen krijg je meer dan alleen 50 pk.



Zo hoef je in de in de GTS geen genoegen te nemen met gerecyclede stofjes op het meubilair. Je zit op echt nappaleer en dus niet op van dat zweterige veganspul. Aan de buitenkant hebben beide topversies rubber van Michelin Pilot Sport S5 in plaats van port EV-banden. Achter de lichtmetalen wielen zijn de Brembo-remklauwen voor de gelegenheid rood in plaats van grijs (GT) of blauw (GT Premium) gespoten.

Wat is goed aan de Alpine A290 (2024)?

Was collega Jaap al lyrisch over het rijplezier dat de ‘gewone’ R5 biedt, de Alpine A290 doet daar nog een schep bovenop. Want de rijeigenschappen moesten natuurlijk wel op de toegenomen prestaties worden aangepast.

De spoorbreedte meet 6 centimeter meer, de veren en dempers zijn aangepast en de stabilisatoren zijn een maatje dikker. Torque vectoring kan de individuele wielen desgewenst meer of minder power toedienen, om de auto in snel genomen bochten in het spoor te houden.

De honderdsprint verloopt bij de versie met 180 pk in 7,4 seconden, de krachtigste variant snoept daar nog een volle seconde vanaf. De topsnelheid bedraagt 160, respectievelijk 170 km/h. Voor een performance-EV geen uitzonderlijke waarden, maar onder de compacte hete hatchbacks behoort de Alpine A290 tot het elitekorps. Het leuke is dat de prestaties ‘natuurlijk’ aanvoelen, mede doordat het toegevoegde motorgeluid gelijke tred houdt met de gasinput.



Voor een EV is de Alpine A290 vrij licht (1479 kg) en het zwaartepunt is laag en dat maakt de wegligging op de openbare weg zowel vermakelijk als indrukwekkend. Zeker als je de sportstand selecteert, waarin de besturing en de elektromotor de input van de bestuurder sneller verwerken dan Donald Trump swing states rood kleuren.



Ook in krappe bochten houden de sportstoelen je stevig vast en blijft de auto lang neutraal. Het overhellen blijft binnen de perken, desondanks verwerkt de vering je nieren niet tot kidney pie. En ook het weggedrag blijft heel lang vriendelijk. Zelfs als je het ESP buiten werking stelt, zal de A290 nooit je hoofd afbijten. Dat is omdat Alpine naar eigen zeggen van de A290 een dagelijks bruikbare hot hatch wilde maken en geen hardcore sportauto.



Na een paar rondjes op het Circuit Llucmajor beaamden de meer ervaren circuittijgers dat de auto inderdaad zijn beperkingen kent. Toch was het vertoonde compromis van veiligheid en rijplezier indrukwekkend. Als je met de Alpine A290 zo hard een korte bocht induikt dat de achteras een stapje opzij wil zetten, is dat vrij gemakkelijk op te vangen. En dan zit je al ver over de grenzen die de gemiddelde bestuurder niet eens zal opzoeken.

Ondanks een stevige rijstijl, realiseerden we tijdens onze testrit met de 220 pk sterke A290 GTS een verbruik van zo’n 17 kWh per 100 kilometer. Daarmee zou je redelijk dicht bij het opgegeven WLTP-bereik van 364 km in de buurt moeten kunnen komen. Snelladen doet de A290 minder vlot dan accelereren: 100 kW, is het maximum. Daarmee laad je de Alpine A290 in 30 minuten op te laden van 15 tot 80 procent. Bij veel andere EV's gaat de batterij in die tjd van 10 naar 80 procent. Aan de andere kant komt er in een kwartier 150 kilometer aan actieradius bij.

Wat kan beter aan de Alpine A290 (2024)?

De Alpine A290 is in eerste instantie een funauto, maar ook dan is een beetje gebruiksgemak wel prettig. Wat opbergmogelijkheden betreft valt dat nogal tegen. Het dashboardkastje en de portiervakken zijn klein, er zijn geen bekerhouders en ook onder de tunnelconsole is geen opbergvak te vinden. En dat terwijl die console zo hoog en breed is dat-ie constant ongewenste intimiteiten met de rechterknie van de bestuurder probeert aan te knopen



De bagageruimte is met 326 liter best ruim voor een auto in dit segment, maar de tildrempel is hoog. Ook ontbreekt een in hoogte verstelbare bodem, zodat allesbehalve een vlakke laadvloer ontstaat wanneer je de achterbank neerklapt.

Met de achterbank in functie kunnen daar hooguit twee personen van maximaal 1,75 meter lengte zitten. Een bijkomende voorwaarde is dat hun schoenmaat niet groter is dan 42. Bovendien moeten mensen met grote voeten bij het in- en uitstappen dat ze niet struikelen over de overmaatse dorpelverbreders.



Wanneer komt de Alpine A290 en wat is de prijs?

In december 2024 staan de eerste Alpines 290 bij de Alpine Store in Soestdijk. Omdat Alpine verwacht dat de A290 en later ook de A390 de verkopen een flinke injectie gaan geven, komen er in totaal zes dealervestigingen.

Behalve in Soestdijk, kun je de A290 binnen afzienbare tijd ook in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Eindhoven en Groningen vinden. De eerste klanten zullen hun A290 begin 2025 in ontvangst nemen.



Versie Vermogen Prijs (€) A290 GT 180 pk 38.800 A290 GT Premium 180 pk 42.000 A290 GT Performance 220 pk 41.800 A290 GTS 220 pk 44.800 A290 GTS Premiere Edition 220 pk 46.300

De basisversie GT beschikt al over automatische airco, in hoogte verstelbare stoelen met een elektrisch instelbare lendensteun voor de bestuurder, stoelverwarming, elektrisch bedienbare zijruiten voor en achter en een warmtepomp. Het multimediasysteem met 10-inch scherm beschikt over ingebouwde Google-services, maar Android Auto en Apple CarPlay zijn ook beschikbaar. Het Arkamys-audiosysteem heeft zes luidsprekers.

De GT Premium voegt daar onder meer stuurverwarming aan toe, een hoogwaardiger audiosysteem van Devialet met 9 luidsprekers, elektrisch inklapbare en verwarmde buitenspiegels en een draadloze oplaadmogelijkheid voor de smartphone.

Wat vind ikzelf van de Alpine A290?

Met de A290 mikt Alpine nadrukkelijk op de Mini Electric, verder kent de auto nauwelijks concurrenten. Het fungehalte is hoog, al had Alpine dat wat mij betreft nog wel wat kunnen opkrikken door het motorgeluid meer op dat van een verbrandingsmotor te laten lijken. Nu krijgen we het idee dat Doctor Emmett Brown uit Back to the Future elk moment het portier kan opentrekken om ons droevig toe te spreken: “Marty, I now say farewell and wish you Godspeed.”

De Overtake-knop had ook best achterwege mogen blijven, want je bereikt hetzelfde effect door het stroompedaal te vloeren tot kickdown. Kortom, eigenlijk is het een vrij zinloze gadget.



Blijft onder de streep een ontzettend leuke auto over. Behalve met z’n prestaties, design en karakter, charmeert de Alpine A290 met leuke details als Franse vlaggetjes in de bekleding en de koplampen, en in de duurdere versies ook met mooi leer en fraaie stiksels. Hij heeft op ruimtegebied wel enkele praktische tekortkomingen, maar de kleine draaicirkel van 10,2 meter maakt de A290 juist weer uitermate handig in het dagelijks gebruik.



Al met al verdient de auto wat mij betreft een leukere naam dan het steriele 'A290', waarvan de A voor Alpine staat, de 2 voor het B-segment en 90 voor de 'lifestyle-range' van het merk. Als wij mochten kiezen, was het - in navolging van Porsche - de Alpine R5 Turbo geworden. De verwijzing naar de Renault 5 maakt de auto er voor iedereen herkenbaarder op en de term 'turbo' slaat dan, net als bij de elektrische Porsche Macan en Taycan, puur voor een bovengemiddeld vermogen.

Hoe dan ook verwacht ik dat de A290 voor Alpine voor een LBX-effect zal zorgen. Wat ik daarmee bedoel, moet je maar aan Lexus vragen.