Houdt het dan nooit op? Ook dit sportwagenmerk gaat aan de SUV

Na Aston Martin, Porsche, Lamborghini, Lotus en zelfs Ferrari is er weer een roemrucht sportwagenmerk dat zich aan de SUV waagt. Onder het camouflagemateriaal van de auto die je hier ziet, schuilt de nieuwe Alpine A390!

Met de A390 wil Alpine een alternatief bieden voor de elektrische Porsche Macan. De Alpine A390 wordt in oktober 2024 op de autoshow van Parijs gepresenteerd, maar vooralsnog als concept car. Hierbij doet Alpine vooral uit de doeken hoe de SUV eruit ziet.

Overigens noemt Alpine zijn nieuwe spruit geen SUV, maar een 'sport fastback'. Prima hoor, maar wij zien toch vooral een SUV, of op zijn minst een crossover die hoog op zijn poten staat. Sportwagenmerken lijken een beetje bang voor de term; van Ferrari mag je de Purosangue ook geen SUV noemen.

Je verwacht het niet: een lichtbalk achterop

Veel van het design zien we nog niet op de foto's, maar reken er maar op dat de Alpine A390 een lichtbalk achter krijgt, net als de Lotus Eletre. Wat we al wel kunnen zien, is dat de lichtmetalen wielen een typisch Alpine-design hebben. Ze zijn 19 dan wel 20 inch groot en dat is een slag kleiner dan de wielen van de Porsche Macan, die tot 22 inch gaan. Maar wellicht dat Alpine een maatje meer heeft voor wie bijbetaalt.

Kuipstoelen van Sabelt

Het wordt niet makkelijk om de Macan van repliek te dienen. Alpine bestaat al lang, maar heeft niet zo'n rijke historie als Porsche. Het interieur zal blauwe accenten hebben, de huiskleur van Alpine, om onderscheid te bieden. De sportstoelen beloven ook comfortabel te zijn. Wie meer hardcore wil, kan kiezen voor de optionele kuipstoelen van fabrikant Sabelt.

Alpine A390 topversie levert minimaal 600 pk

De topversie van de Alpine A390 heeft vierwielaandrijving en levert met drie elektromotoren minimaal 600 pk. Dat moet ook wel, de Porsche Macan Turbo heeft 639 pk. Omdat niet iedereen het onderste uit de kan wil, is er ook een basisversie met een bescheidener vermogen van maximaal 400 pk. Om de Macan er maar weer bij te halen: de instapper hiervan levert 360 pk.

Alpine A390 actieradius

De actieradius van de Alpine A390 komt uit op ongeveer 600 kilometer, waarschijnlijk zelfs een beetje meer. Maar Alpine geeft hierover nog geen officiële gegevens vrij, net zo min als over de capaciteit van de batterij. Wij houden rekening met 90 kWh.



Alpine A390 komt in 2025

De Alpine A390 komt te staan op het zogeheten AMPR-platform van Renault. Hier staat ook de elektrische Renault 5 op, maar dan een verkorte versie (small). De Alpine A390 wordt in 2025 officieel onthuld. Dan weten we wat de precieze specificaties zijn en of de Porsche Macan zich zorgen moet maken.